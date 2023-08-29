Аналитика Глебчика
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Абаскаль прекратил эксперименты – и «Спартак» сразу перемолол «Динамо»

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А раньше так нельзя было?

Когда «Спартак» объявил стартовый состав, сразу бросилось в глаза, что каждый игрок занял комфортную позицию. И Литвинов (опорник), и Пруцев (кто-то вроде оборонительной восьмерки), и Игнатов (кто-то вроде атакующей восьмерки), и Медина (родное место правого вингера), и Зиньковский (родное место левого вингера).

Плюс важный момент: с «Динамо» налево в защиту вернулся Даниил Хлусевич, вместо которого в последних матчах играл Олег Рябчук. Понятно, что это совпадение, но с Хлусевичем «Спартак» три раза подряд победил, а с Рябчуком – трижды провалился (с «Уралом», «Зенитом» и «Ахматом»).

При этом Рябчук совершенно не убедил: в атаке смотрелся точно не так изобретательно, а в защите сверхнадежности (да и просто надежности) не показал.

В итоге к 10-й минуте «Спартак» создал четыре супермомента, каждый мог закончиться голом, а к 24-й – создал уже четыре гола. Удивительная доминация – даже с учетом того, что составы у обеих команд были слегка смешанные.

Что хочется проговорить? 

Конечно, никакой эйфории после победы над «Динамо» на Кубок быть не может, но еще очевиднее, почему предыдущие три матча «Спартака» получились такими, какими получились. И что изменилось сейчас:

• Вингеры играют вингеров, а не восьмерок (видно же, насколько Медине удобнее в атаке).

• В опорной зоне снова играет лучший опорник (как можно было выйти без Литвинова на «Зенит», объяснить нереально).

• В середине треугольник с двумя оборонительными игроками и одним атакующим – явно надежнее, чем вариант с Мозесом и Мединой. Будто бы найдено идеальное сочетание игроков в центре поля «Спартака». Почему Пруцева так глубоко посадили в запас? 

• Игнатов наконец-то вышел на приятной для себя позиции, а не на фланге атаки и не строго восьмеркой. Кажется, в такой свободной роли он может претендовать на игрока основы.

• Зиньковский чуть ли не впервые получил шанс проявить себя на любимом фланге – и сразу такой великий перформанс. Может, взбодрит Промеса?

• На левом фланге защиты должен играть Хлусевич, а не Рябчук. Пока не видно, в чем новичок превосходит Даниила, кроме цены и зарплаты.

• Ну и, конечно, сразу заметно, как преображается Соболев, когда вокруг него есть движение и жизнь, а не мучения. И ему не надо самому себе придумывать голы

Теперь очень интересно, какие выводы Абаскаль сделает из этой эффектной победы.

Предсказать состав на «Краснодар» просто невозможно: очевидно только, что по сравнению с «Ахматом» будет много изменений. При этом с «Динамо» уж слишком много игроков себя проявили так, чтобы выйти в старте. 

Самый разумный сценарий: оставить полузащиту из этой игры и просто заменить вингеров – Зиньковского на Промеса и Медину на Бонгонда.

Но Абаскаль, как мы заметили этим летом, очень свободный художник, и ему точно виднее. Не удивлюсь, если эксперименты на этом не закончатся. Тем более сейчас: когда в старте достойны выйти не 11 человек, а все 15 или даже больше.

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Абаскаль запутал «Спартак» (и себя). Никто из топов РПЛ не трясет состав и схемы так часто

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

78 комментариев

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Злой Руся
Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!
Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде, с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?..
А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.(

Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя.

Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас - Личку. Пользуйтесь!

(Уткин)
+96
-12
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King_X
Глебчик - лицо неадекватных болел Спартака
Тот самый мемасный, стереотипный, карикатурный образ
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Tihonovetskiy
• На левом фланге защиты должен играть Хлусевич, а не Рябчук. Пока не видно, в чем новичок превосходит Даниила, кроме цены и зарплаты.

минус сразы вот за эту глупость.
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добрый грек
Абаскаль прекратил эксперименты - решил оставить Джикию в запасе.
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bamboocha01
Не знаю где автор увидел сверхнадёжность Литвинов но он как раз сегодня не впечатлил. Другое дело что и Мартинс не лучше. Пруцева нужно оставлять в основе, По мне Рябчук в обороне смотрится надёжнее остальных, тут как вариант с уклоном в защиту(Рябчук) или в атаку(Хлусевич).
+20
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Chinafon2012
Ответ Рома Карабах
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Закусывай.
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Владимир Макаров
Ради любопытства.
Вы считаете Хлусевича сильнее Рябчука?
Мне по трем играм он показался цельнее и умнее.
+14
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igoruhanov85
получай заслуженный минус
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gunya
Ответ Владимир Макаров
Ради любопытства. Вы считаете Хлусевича сильнее Рябчука? Мне по трем играм он показался цельнее и умнее.
Сравнение изначально некорректное. Хлусевич - полузащитник, которым затыкали дыру от безысходности (Как Димой Комбаровым в свое время). Рябчук же защитник. Вот и вся разница. Нужен атакующий скилл - это к Хлусевичу, защитный - к Рябчуку
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Рома Карабах
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Гарантирую, что да!
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язнаюгдеты
Насчёт Пруцева согласен. Почему играют Зобнин, Мартинс,Умяров вместо него? Вопроос. Парень вообще не проваливался(на моей памяти, но даже если я что-то забыл..провалов явно меньше, чем у вышеуказанных). Плюс у него очень крутой пас и работоспособность
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Spartakovec navsegda
Пруцев, с его умением начинать атаки, как и отдавать голевые передачи, вроде сегодняшней, главная загадка отсутствия в основе, по сезону. С остальными позициями даже я запутался уже. Соболев, Промес, Бабич, хорошо дебютировавший сегодня, Бонгонда, вот кто точно выходят в основе, остальные как карта ляжет. У всех команд есть основа и позиций 8-9 должно быть возможно назвать до матча. Но пока невозможно в Спартаке.
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Пользователь Huawei
С заслуженной победой всех красно-белых!
Наконец без валидола. Уверенно.
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ King_X
Глебчик - лицо неадекватных болел Спартака Тот самый мемасный, стереотипный, карикатурный образ
Так он специально так делает? Разве вы этого не поняли до сих пор?
+7
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Evgeny Mzhelsky
Да все проще и без подробного анализа, Джикии нет, некому постоянно играть на вратаря и подавать дурной пример другим, Промеса нет, некому тянуть одеяло на себя и подавать дурной пример другим, ну про центр вроде все так
+6
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Chinafon2012
Рыжий НЕ ОСТАНОВИТСЯ! Нет.
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КБ Сергей
Ответ King_X
Глебчик - лицо неадекватных болел Спартака Тот самый мемасный, стереотипный, карикатурный образ
Всё так, но Глебчик - это не лицо, а собирательный образ пациента и к Спартаку он не имеет никакого отношения. Как и к аналитике и к футболу. Без таких персонажей, было бы скучно.)))
+5
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Алексей Иванов
С победой, красно-белые!!!
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N23
Ответ Злой Руся
Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?! Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде, с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?.. А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.( Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя. Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас - Личку. Пользуйтесь! (Уткин)
Браво😂
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Serg13s
То есть по сравнению с матчем Ахматом 10 замен и сразу прекратил. Вообще сегодня было видно насколько именно на левом фланге сейчас Хлусевич сильнее Рябчука. А на правом он сразу теряется какой уже матч. Насколько слабо сейчас играют Умяров и Мартинз. Ну а защита с быками Чернов Бабич маст хэв. Дуарте в дубль пусть там бегает год
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napoli_14
Читаю колонку "Свежие записи в блоге" - это просто умора!

Если б Глебчика не существовало - его б стоило придумать )
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КБ Сергей
Ничего подобного! Абаскаль просто отложил эксперименты на второй тайм. И, надо сказать, эти эксперименты опять были неудачными. Хорошо, что запас был очень хороший. Но Дуарте, Мартинс и Умяров, игру точно не усилили, мягко говоря.
+3
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Денис Шихов
Ответ Злой Руся
Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?! Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде, с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?.. А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.( Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя. Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас - Личку. Пользуйтесь! (Уткин)
(Мостовой)
+2
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Аркадий Дмитриев
хлусевич п/зщ,но никак не защ.сегодня,кстати,Рябчук отыграл,на мой взгляд,на4,5 или 5-.
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Снежана Цветкова
Ответ Глеб Чернявский
Гарантирую, что да!
Не дождетесь 🖕
+2
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