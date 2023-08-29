Абаскаль прекратил эксперименты – и «Спартак» сразу перемолол «Динамо»

А раньше так нельзя было?

Когда «Спартак» объявил стартовый состав, сразу бросилось в глаза, что каждый игрок занял комфортную позицию. И Литвинов (опорник), и Пруцев (кто-то вроде оборонительной восьмерки), и Игнатов (кто-то вроде атакующей восьмерки), и Медина (родное место правого вингера), и Зиньковский (родное место левого вингера).

Плюс важный момент: с «Динамо» налево в защиту вернулся Даниил Хлусевич, вместо которого в последних матчах играл Олег Рябчук. Понятно, что это совпадение, но с Хлусевичем «Спартак» три раза подряд победил, а с Рябчуком – трижды провалился (с «Уралом», «Зенитом» и «Ахматом»).

При этом Рябчук совершенно не убедил: в атаке смотрелся точно не так изобретательно, а в защите сверхнадежности (да и просто надежности) не показал.

В итоге к 10-й минуте «Спартак» создал четыре супермомента, каждый мог закончиться голом, а к 24-й – создал уже четыре гола. Удивительная доминация – даже с учетом того, что составы у обеих команд были слегка смешанные.

Что хочется проговорить?

Конечно, никакой эйфории после победы над «Динамо» на Кубок быть не может, но еще очевиднее, почему предыдущие три матча «Спартака» получились такими, какими получились . И что изменилось сейчас:

• Вингеры играют вингеров, а не восьмерок (видно же, насколько Медине удобнее в атаке).

• В опорной зоне снова играет лучший опорник (как можно было выйти без Литвинова на «Зенит», объяснить нереально).

• В середине треугольник с двумя оборонительными игроками и одним атакующим – явно надежнее, чем вариант с Мозесом и Мединой. Будто бы найдено идеальное сочетание игроков в центре поля «Спартака». Почему Пруцева так глубоко посадили в запас?

• Игнатов наконец-то вышел на приятной для себя позиции, а не на фланге атаки и не строго восьмеркой. Кажется, в такой свободной роли он может претендовать на игрока основы.

• Зиньковский чуть ли не впервые получил шанс проявить себя на любимом фланге – и сразу такой великий перформанс. Может, взбодрит Промеса?

• На левом фланге защиты должен играть Хлусевич, а не Рябчук. Пока не видно, в чем новичок превосходит Даниила, кроме цены и зарплаты.

• Ну и, конечно, сразу заметно, как преображается Соболев, когда вокруг него есть движение и жизнь, а не мучения. И ему не надо самому себе придумывать голы .

Теперь очень интересно, какие выводы Абаскаль сделает из этой эффектной победы.

Предсказать состав на «Краснодар» просто невозможно: очевидно только, что по сравнению с «Ахматом» будет много изменений. При этом с «Динамо» уж слишком много игроков себя проявили так, чтобы выйти в старте.

Самый разумный сценарий: оставить полузащиту из этой игры и просто заменить вингеров – Зиньковского на Промеса и Медину на Бонгонда .

Но Абаскаль, как мы заметили этим летом, очень свободный художник, и ему точно виднее. Не удивлюсь, если эксперименты на этом не закончатся. Тем более сейчас: когда в старте достойны выйти не 11 человек, а все 15 или даже больше.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов