27 комментариев

Чернявский в шоке.

Надеюсь, в 2044-м эти 0:0 «Спартака» и «Ахмата» в пятницу вечером покажет «Матч Премьер» (пояснительная бригада на всякий случай).

Потому что за двадцать лет точно никто не разгадает эти загадки.

1. Почему единственный профильный опорник «Спартака» второй матч подряд остается в запасе?

2. Чем «Спартак» занимался весь первый тайм?

3. Каков тайный смысл замены Соболева на Игнатова?

На днях коллега Дорский изучил эксперименты Абаскаля: оказалось, что никто из топов так часто, как «Спартак», не менял сочетания линий в прошлом сезоне, никто кроме «Оренбурга» так часто не менял стартовые составы в 2023-м, никто вообще так часто не менял центр обороны в 2023-м.

Это не просто так. Ключевое обоснование массовой летней закупки – желание тренера иметь по два равнозначных игрока на каждую позицию, чтобы получить возможность тасовать состав, как Гвардиола.

К концу августа примерно так и сложилось: почти на каждой позиции у Абаскаля по двое крепких футболистов.

Только кавер на Пепа пока совсем не удается.

Ладно, с «Уралом» не удержали, наошибались после 90-й минуты, такое бывает.

Ладно, с «Зенитом» хитрый план не сработал. Идея насытить центр поля и не ставить в старт трио (Промес-Соболев-Бонгонда), которая почти не отрабатывает назад, не помогла.

Ладно, даже с суперпроблемным «Ахматом» стало получаться только во втором тайме, но хоть вообще что-то заработало, появились хоть какие-то моменты. Ну надо же пользоваться, а не усложнять?

Но что мы имеем? Замена Соболева на Игнатова? Чего? Как? Зачем? Это же такой абсурд! Сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в прошлом сезоне Абаскаль зацепил немало побед и очков навалом в конце игры. И во многом за счет умений, за счет габаритов Соболева.

Во-вторых, как вообще можно снять единственного центрального нападающего и поставить вместо него, простите, фантазисту?

В-третьих, зачем чехлить Шамара, если на Мелешина ты не рассчитываешь, раз не выпускаешь даже в такой ситуации?

В-четвертых, а куда пропал Бальде, когда впереди нужна мощь?

В-пятых, как можно остаться в концовке такого матча вообще без рослых игроков в атаке? На кого навешивали-то? Ну, выпусти туда хотя бы Бабича на последние пять минут, все равно «Ахмат» тянет время и не лезет вперед. Вдруг получится заковырять этот несчастный гол.

Понятно, что хочется быть модным, современным, молодежным, но эксперименты Абаскаля в каждом матче уже немного пугают. Несомненно, ориентир на Гвардиолу прекрасен, но даже он почти никогда не снимает Холанда в сложных ситуациях (а Соболев для «Спартака» в той же роли, что и Эрлинг) и уже точно не видит в этом вариант усиления атаки.

Что ждать с «Краснодаром» с учетом смены стиля? Какие хитрости придумаются под «Сочи»? Чем удивят Марцела Личку и его «Динамо»?

Ждем продолжения экспериментов.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф