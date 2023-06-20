«Если твое сердце – Бундеслига, то я в нем Марко Ройс».

Когда в конце мая дортмундская «Боруссия» упустила чемпионство так, как не делала этого прежде, больше других игроков мы жалели Марко Ройса. Такого невезучего Ройса. Травмы, пропуски больших турниров, прощания со звездными партнерами, забирающими трофеи в других местах – верному «Боруссии» Марко трудно не сопереживать.

В тот день наши чувства и эмоции выразил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев. Кадрам с абсолютно разбитым Ройсом очень точно подошли слова из репортажа не ставшего чемпионским матча против «Майнца»: «Марко Ройс… Мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии. Он снова становится вторым. Очень жаль по-человечески.

Даже комментаторы, они не должны быть нейтральными. Это судьи должны быть нейтральными. Комментаторы все же люди. И у них тоже есть симпатии. Я клянусь вам: я очень хотел, чтобы Марко Ройс стал чемпионом».

Драма Ройса оказалась такой притягательной, а монолог Нагучева таким понятным, что эта комбинация оторвалась от развязки Бундеслиги и нашла новую жизнь.

В тиктоке.

Теперь там большая коллекция жизненных зарисовок, сопровождением которых стали образ упрямо верного Ройса и слова Нагучева. Их сюжеты не поднимут вам настроение, но с каждым случалось что-то такое: неудачный роман, разбитое сердце, многолетняя влюбленность.

«Марко Ройс… Мой любимый Марко Ройс»…

Оригинальный ролик (пользователь Мади Тугурбай выложил его 28 мая) собрал почти 40 тысяч просмотров. Там фоном к репликам Нагучева и фотографиям Ройса идет чертовски грустная песня Тома Оделла Another Love. Идею подхватили другие – только на основе этого звукового сочетания вышло больше двух тысяч коротких роликов.

Основные сюжеты перетекли в личную и повседневную жизнь:

• «Если твое сердце – Бундеслига, то я в нем Марко Ройс»

• «Поддерживаю друга, который три года ухаживал за девушкой, а она сошлась с парнем, которого знает месяц»

• «Я могу тебе доверять?» *кадры карьеры Ройса*

Ну с кем не было?

А как к неожиданной вирусности отнесся сам Нагучев? Были ли слова о Ройсе заготовленными?

Слово – Роману.

«Любая речь комментатора – импровизация. Никто не пишет на листочке заходы, чтобы произнести их в нужный момент. Нет такого: если «Боруссия» станет чемпионом, скажу одно, а если не станет, то скажу другое.

Все идет из головы, из опыта, из прокомментированных матчей, из прожитых лет. Речь про Ройса – это просто совершенно искренняя любовь к футболисту, который вырос на моих глазах. Из подающего надежды стал суперзвездой, пусть даже невезучей.

Для меня Ройс – что-то личное. У комментаторов есть придурь: футболистов, которые выросли на наших глазах, мы считаем кем-то вроде собственных детей. Мы начинали комментировать, когда они были маленькие. Они росли, мы росли вместе с ними, затем наступает пик карьеры, который их определяет. А заодно он определяет и нас, потому что этот путь мы прошли вместе.

Я впервые увидел Ройса в «Гладбахе», тогда тренером был Михаэль Фронцек. А открыл Марко уже Люсьен Фавр – при нем он был великолепен. Помню матч во втором круге сезона-2011/12, когда Ройс просто разорвал «Баварию». Тогда пошли разговоры, что он туда перейдет, но Марко вернулся в родную «Боруссию».

Честно, ничего такого особенного я не произнес. Это мой стиль комментирования, будто разговариваю со своим другом. И уже тем более не подумал после этой фразы что-то в духе: «Ой, как хорошо сказал, наверное, в тиктоке завирусится». Ну, представьте, вы помылись в душе, посмотрели в зеркало и сказали: «Как же я сегодня уверенно мылся, доволен собой!»

Конечно, было прикольно, когда люди в тиктоке начали подставлять мою фразу под разные жизненные ситуации. Ну, тикток и рилсы так устроены, что ты можешь любую фразу вставить в любую жизненную ситуацию.

Мне особенно понравилось, как мои слова использовали для развенчивания мужской маскулинности.

Мужчины: не плачут

Тоже мужчины: и там мои слова про Ройса.

Здорово, что есть такой фидбек, отчасти мы для таких штук в медиа приходим. Это мило, это приятно, но это не самоцель. Я не могу перед каждым репортажем садиться и думать, какие реплики сказать, чтобы они снова завирусились и стали трендами».

Фото: instagram.com/nagutcheff; globallookpress.com/Jürgen Fromme