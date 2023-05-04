216 комментариев

Лирика Чернявского.

Нашему футболу сейчас скорее плохо, чем хорошо: из-за отсутствия еврокубков, из-за отъезда легионеров, из-за невозможности российских игроков уехать в Европу (пример Захаряна), из-за поднадоевшего чемпионства «Зенита», из-за Fan ID и много чего другого.

Но что бы ни происходило с российским футболом, как бы ни падал его уровень, какие бы проблемы он ни испытывал, у нас остается кое-что вечное – дерби «Спартака» и ЦСКА. И оно продолжает будить эмоции даже в тех, кто открещивается от РПЛ.

Даже в 2003-м, когда мощный ЦСКА становился чемпионом, а вялый «Спартак» принимал бромантан и заканчивал сезон 10-м месте, мы получали матчи с безумными автоголами, судейскими ошибками и драматичными развязками.

За 20 лет не изменилось ничего – мы смотрим их очередной матч, сходим с ума от количества событий и на эти два часа забываем обо всем, что происходит вокруг.

На этот раз казалось, все должно сложиться в пользу ЦСКА. «Спартак» весной совсем не впечатляет, а у армейцев серия из 9 матчей без поражений при 8 победах и шикарный поход за Кубком России.

Более того, ведь так все и началось. Сначала момент Медины, потом провал в защите и гол Заболотного из офсайда, а потом снова провал в обороне и уже настоящий гол Медины.

Да, до этого «Спартак» организовал отмененный гол Игнатова (там сложно что-то определить без офсайдных линий), но это было скорее исключение. ЦСКА доминировал в первом тайме и закономерно побеждал.

Только это дерби, где все работает по-другому. Здесь Антон Зиньковский может проводить паршивый матч, но в нужный момент выдать самонаводящуюся подачу на Промеса. А Квинси, которого весь тайм никто не видел, спокойно воткнут мяч в ворота Акинфеева.

Честно, я уже слабо помню, что было во втором тайме до удалений Соболева и Роши. Потому что не уверен, что когда-либо где-то видели такое.

Просто давайте зафиксируем, что случилось:

1. Соболев внезапно захотел схватить себя за яйца перед Виллианом Рошей и, видимо, таким образом бразильца послать или показать отношение к нему.

2. В ответ Роша попытался восстановить справедливость и пошел рассказывать об оскорбительном жесте ассистенту Карасева, при этом повторяя оскорбительный жест.

3. Ассистент, видимо, решил, что его тоже куда-то посылают – и предложил главному судье удалить обоих. Карасев согласился!

Хорошо, что дальше не было штрафных вблизи ворот: иначе судьи могли удалить всю стенку!

Конечно, команды наиграли на ничью, вряд ли кто-то из соперников сегодня заслужил победу, но это же дерби – здесь всегда полно несправедливостей.

Мое мнение, что никаких вопросов по пенальти на Мозесе быть не может. Да, Мендес планировал выбить мяч, но получилось с корнями (в смысле, с пяткой). Обратите внимание, что мяч в итоге толком не отлетает, а по пятке нигериец получает крепко. Какие вопросы?

Впрочем, дальше сюжет еще безумнее. И как Акифеев берет пенальти, и как Промесу дают добить, и как Акинфеев почти тянет добивание.

Такое теперь просто не забыть. И сегодняшнее дерби обязательно войдет в коллекцию великих.

Я бы вообще сделал интерактивный музей дерби «Спартака» и ЦСКА в XXI веке – в нем столько событий, столько эмоций, столько драмы, столько жизни, столько всего, что можно будет на день потеряться.

Это наша гордость в любые времена.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф