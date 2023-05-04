216 комментариев

Аналитика Глебчика
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Какое счастье, что есть дерби «Спартака» и ЦСКА. Это наша гордость

Антон Зиньковский Антон Зиньковский
ЦСКА ЦСКА
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Владимир Федотов Владимир Федотов
Антон Заболотный Антон Заболотный
Квинси Промес Квинси Промес
Хесус Медина Хесус Медина
Александр Соболев Александр Соболев
Михаил Игнатов Михаил Игнатов
Спартак Спартак
Виллиан да Силва Роша Виллиан да Силва Роша
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

Лирика Чернявского.

Нашему футболу сейчас скорее плохо, чем хорошо: из-за отсутствия еврокубков, из-за отъезда легионеров, из-за невозможности российских игроков уехать в Европу (пример Захаряна), из-за поднадоевшего чемпионства «Зенита», из-за Fan ID и много чего другого. 

Но что бы ни происходило с российским футболом, как бы ни падал его уровень, какие бы проблемы он ни испытывал, у нас остается кое-что вечное – дерби «Спартака» и ЦСКА. И оно продолжает будить эмоции даже в тех, кто открещивается от РПЛ.

 

Даже в 2003-м, когда мощный ЦСКА становился чемпионом, а вялый «Спартак» принимал бромантан и заканчивал сезон 10-м месте, мы получали матчи с безумными автоголами, судейскими ошибками и драматичными развязками.

За 20 лет не изменилось ничего – мы смотрим их очередной матч, сходим с ума от количества событий и на эти два часа забываем обо всем, что происходит вокруг. 

На этот раз казалось, все должно сложиться в пользу ЦСКА. «Спартак» весной совсем не впечатляет, а у армейцев серия из 9 матчей без поражений при 8 победах и шикарный поход за Кубком России. 

Более того, ведь так все и началось. Сначала момент Медины, потом провал в защите и гол Заболотного из офсайда, а потом снова провал в обороне и уже настоящий гол Медины. 

Да, до этого «Спартак» организовал отмененный гол Игнатова (там сложно что-то определить без офсайдных линий), но это было скорее исключение. ЦСКА доминировал в первом тайме и закономерно побеждал.

Только это дерби, где все работает по-другому. Здесь Антон Зиньковский может проводить паршивый матч, но в нужный момент выдать самонаводящуюся подачу на Промеса. А Квинси, которого весь тайм никто не видел, спокойно воткнут мяч в ворота Акинфеева.

Честно, я уже слабо помню, что было во втором тайме до удалений Соболева и Роши. Потому что не уверен, что когда-либо где-то видели такое.

Просто давайте зафиксируем, что случилось:

1. Соболев внезапно захотел схватить себя за яйца перед Виллианом Рошей и, видимо, таким образом бразильца послать или показать отношение к нему. 

2. В ответ Роша попытался восстановить справедливость и пошел рассказывать об оскорбительном жесте ассистенту Карасева, при этом повторяя оскорбительный жест. 

3. Ассистент, видимо, решил, что его тоже куда-то посылают – и предложил главному судье удалить обоих. Карасев согласился!

Хорошо, что дальше не было штрафных вблизи ворот: иначе судьи могли удалить всю стенку!

Конечно, команды наиграли на ничью, вряд ли кто-то из соперников сегодня заслужил победу, но это же дерби – здесь всегда полно несправедливостей. 

Мое мнение, что никаких вопросов по пенальти на Мозесе быть не может. Да, Мендес планировал выбить мяч, но получилось с корнями (в смысле, с пяткой). Обратите внимание, что мяч в итоге толком не отлетает, а по пятке нигериец получает крепко. Какие вопросы?

Впрочем, дальше сюжет еще безумнее. И как Акифеев берет пенальти, и как Промесу дают добить, и как Акинфеев почти тянет добивание.

Такое теперь просто не забыть. И сегодняшнее дерби обязательно войдет в коллекцию великих. 

Я бы вообще сделал интерактивный музей дерби «Спартака» и ЦСКА в XXI веке – в нем столько событий, столько эмоций, столько драмы, столько жизни, столько всего, что можно будет на день потеряться.

Это наша гордость в любые времена.

Спартак – ЦСКА 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Медина, 1:1 – 43 Промес, 2:1 – 90 Промес.
СпартакСелихов, Джикия (Дуарте, 79), Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Хлусевич, Зобнин, Промес (Маслов, 90), Зиньковский (Мозес, 87), Игнатов (Кейта Бальде, 79), Соболев.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Медина (Зайнутдинов, 81), Здьелар, Мендес, Обляков, Заболотный (Карраскаль, 81), Чалов.
Предупреждения:
Игнатов (58), Медина (72), Чернов (78).
Удаления:
Соболев (66), Виллиан Роша (66).

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Тактика «Спартака» и ЦСКА в картинках: откуда создают моменты, как забивают и пропускают, кто лучший в атаке 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

216 комментариев

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luu
Чернявский, лучше просто промолчать после сегодняшнего позора
+368
-65
+303
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воен
При том, что я не люблю Зенит, но самая токсичная команда с самыми мерзкими игроками в составе - это Спартак.
+295
-113
+182
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prus_3
Спартаковский болельщик Чернявский написал на радостях статью о том, как ему кайфово сегодня. А на деле — довольно грязная и скандальная эта ваша гордость.
+187
-30
+157
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суперолег
Ответ luu
Чернявский, лучше просто промолчать после сегодняшнего позора
Так он молчит после поражений, а после побед этот фонтан «аналитики» не заткнуть
+163
-15
+148
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Чемпион Людей
Ответ luu
Чернявский, лучше просто промолчать после сегодняшнего позора
а по-моему очень символично, что Глеб поделился "аналитикой" именно после такого матча. эдакое яркое послевкусие
+87
-5
+82
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Антон Романов
Это было позорище имени Спартака и Соболева.

Раньше в России было двери проблемы. Дураки и дороги. Теперь к ним прибавились футбольные судьи, ФК Спартак и Соболев, хотя последнего можно отнести к первой категории.
+84
-23
+61
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Alexey Agapov
Этот матч - не гордость, а позор российского футбола
+71
-10
+61
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ЭлектроВеник
ну сегодня команды зажгли, сюжет был насыщенный и интересный
+57
-15
+42
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Александр Кузнецов
Глеб спасибо за анализ! Эпизод, когда Соболев берется за свои яйца, разжеван по полной программе!!! Хорошо, что не ударился в разбор комбинаций Спартака, там же нечего обсуждать (пятки, красивые комбинации, быстрый пас) …
+49
-7
+42
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artaleron
Существование таких болельщиков Спартака, как автор поста, как зарема, которые оправдывают любую дикость от таких товарищей как c*б*лев(который, кажется, и вне поля крайне закомплексованная и не сильно мозговитая личность), и гордятся этим - наверное, лучший показатель того, что до Зенита Спартаку очень и очень далеко во всем.

Начиная от организации дел в клубе, заканчивая банальным поведением игроков и пониманием границ дозволенного.
+38
-3
+35
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Олег Кузнецов
Ответ ЭлектроВеник
ну сегодня команды зажгли, сюжет был насыщенный и интересный
Сегодня был основной вопрос: Что главнее-футбол или яйцо?
+32
-2
+30
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Il&#8242;dar
Не увидел доминацию ЦСКА в первом тайме...
+26
-4
+22
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rastamansky
Удивляться нечему, обычная игра КБ. Соболев пробил дно.
Пенальти формально был, это любимая их фишка, забежать в штрафную, запнуться, столкнуться, несколько раз, а судья по совокупности уже поплывет/поможет, ради этого и все инфодавление уже который год, что «народную» команду топят. Удаление Роша вообще за гранью, перевернуло игру полностью. Позор какой-то, в дерби такого быть не должно.
+17
-1
+16
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иван журавлев
Карась конечно козел 🐐
+14
0
+14
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igls54
Чернявского за версту видно
+18
-5
+13
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RSI
Чернявский балабол и лгун. Впрочем, весь спартак такой: лживый и отвратный.
+16
-4
+12
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Корицкий
Только жалко, что вся зрелищность в околофутбольных вещах, а не в самой игре (
+12
-2
+10
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Антоша Спирин
Абсолютно непрофессиональный и предвзятый взгляд на пеналь. Человек выбивает мяч, а соперник просто подсовывает ногу под удар. Касание есть, без вопросов. Но дело даже не в том, что касание идет вскользь, а соперник падает с кульбитом. Дело в том, что подобное "нарушение", которое даже не свистнули бы за пределами штрафной, может решить судьбу чемпионата. Такие пенальти (как и тот, что не поставили) нельзя даже рассматривать. А то появляется новый тренд - подсмыкнуть в нужный момент ногу в нужное место. Это ерунда какая-то, а не футбол. Отличная игра (по нашим меркам) обоих команд перечеркнута безобразным судейством. Про удаление Роши даже говорить не буду - итак все ясно. Этот с позволения сказать судья просто не разобрался в ситуации и "посадил" невиновного. Слава богу, что это не уголовное дело.
+14
-5
+9
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napoli_14
Ответ Alexey Agapov
Этот матч - не гордость, а позор российского футбола
Вот и я не понимаю в чем гордость, если о матче говорят в контексте скандалов, а не собственно футбола.
+9
0
+9
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ALEKS66
Болельщик Спартака рыдает от счастья и притянутой за уши лысым рокером победой. Вот когда против его клуба хоть одну ошибку судьи совершат-они визжат везде как настоящие свиньи что их убивают. Когда сегодня судьи опять накосячили -но в основном в пользу Спартака-эти считают что так и должно быть Даже Зарема сегодня не скулит.
+12
-3
+9
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Андрей Андреев
Ответ Serg 123
Обратись к врачу, может помогут, а может уже нет, за последние 20 лет самые мерзкие бесспорно цска и зенит.
Спартаку поможет только пердив
+12
-4
+8
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And-Rover
Гордость это показывать яйца перед зрителями. Не надо восхвалять этот матч.
+10
-2
+8
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Старик Стариканов
Очередная кринжатина от глебчика
+9
-1
+8
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Бен Гаан
Самое позорное дерби.
ЦСКА все равно выше спартака будет. Бог есть.
+8
0
+8
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9черное
Глебчику сразу минус
+7
0
+7
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