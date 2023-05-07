37 комментариев

Романцеву не разрешали проигрывать.

Сегодня «Зенит» может стать чемпионом России пятый раз подряд. Такое удавалось только «Спартаку» – красно-белые взяли пять титулов подряд в 2000-м (а потом забрали и шестой в 2001-м).

Sports.ru вспоминает сезон-2000: какой была гегемония «Спартака», как ее воспринимали и кто пытался помешать.

Перед сезоном Романцева жестко критиковали – в ответ «Спартак» на старте набрал 28 очков из 30

Футбольный вайб того чемпионата России был примерно похож на то, что сейчас: есть многолетний чемпион, в победе которого никто не сомневался.

Правда, в «Спартаке» наступало время перемен: в клуб заходил «Лукойл», из-за менеджерских перестановок зимой толком не успели усилиться.

Щеголев, тот самый Адиев, совсем молодой Калиниченко и совсем не молодой Писарев – такое себе усиление. Особенно на фоне того, что болельщикам обещали молодого норвежца Джона Карью. Еще из «Спартака» в «Локомотив» ушли Евсеев и Цымбаларь.

«Спартак» после победы на Кубке Содружества

На критику Романцев ответил победами: «Спартак» выиграл в 9 стартовых матчах из 10, а очки потерял только с «Локомотивом» в 3-м туре, хотя и там должен был побеждать.

Это достаточно легендарный момент: 94-я минута, 0:0, Евсеев сбивает Титова, судья Бутенко назначает пенальти, мяч берет Тихонов и не забивает Нигматуллину.

За тот матч вратарь «Локомотива» получил самую высокую оценку в истории «СЭ» – 9,5!

Впрочем, все это не смутило «Спартак»: команда Романцева продолжила бодро побеждать, изредка позволяя себе проиграть кому-нибудь вроде «Сатурна» или «Зенита».

За лидером гнался «Локомотив» и даже долго делил со «Спартаком» первое место, но к концу первого круга отрыв вырос до 5 очков.

Слово Александру Бубнову, который тогда подводил промежуточные итоги: «Локомотив» играет настолько нестабильно и непредсказуемо, что судить о его запасе прочности я бы повременил. На игру «железнодорожников» не может не повлиять отъезд за рубеж Смертина, а еще «Локомотив» ждет Лига чемпионов, а это огромная дополнительная нагрузка. У «Спартака» есть запас прочности, и я рискну предположить, что чемпион России известен. А вот «Локомотив», допускаю, может и в призеры не попасть».

Ох, зря мэтр был настолько категоричен!

Во втором круге «Спартак» чуть не посыпался: проиграл три матча подряд, Вячеслав Грозный назвал происходящее заговором

«Спартак» легко победил и 16-м, и в 17-м туре. В 18-м был матч с «Локомотивом», где Эдуард Мор на 37-й минуте с пенальти сделал счет 2:0 и почти закрыл вопрос с чемпионом. Казалось, как говорил спустя 17 лет Артем Дзюба, «гонка закончена».

Вот только дальше все сломалось: «Локомотив» внезапно вырвал победу (2:3), а «Спартак» дальше проиграл еще два матча – «Крыльям» и ЦСКА.

Игорь Рабинер так начал репортаж: «Недоумение. Шок. Истерика». Дальше фронтмен «Спорт-Экспресса» сообщил, что в последний раз трижды подряд в Москве «Спартак» проигрывал вообще в 1945-м.

«Это новый кризис, который случился, когда стабильнейший по составу «Спартак» неожиданно для всех занялся тотальной куплей-продажей. Отзовутся ли вновь непопулярные решения будущим успехом?» – спрашивал Рабинер.

А ходивший на пресс-конференции Вячеслав Грозный увидел в трех поражениях подряд заговор. После неудачи в дерби с ЦСКА он заявил об этом прямо:

«Судейство помешало командам показать хороший уровень игры, оно испортило классный матч. Мы не имеем претензий к футболистам ЦСКА, они играли честно. Судьбу матча решили нефутбольные моменты, цель которых – помешать «Спартаку» в очередной раз стать чемпионом России. Понимаю: звучит жестко. Но это правда».

По потерянным очкам «Локомотив» в тот момент даже обходил «Спартак». Чемпионство реально было под угрозой!

Дальше «Спартак» проиграл еще и «Факелу». После 22 матчей у команды Романцева было 46 очков, а у «Локо» – 42 очка после 20 игр. Только на полноценную погоню команды Семина не хватило – параллельно играли в квалификации Лиги чемпионов (проиграли «Бешикташу») и в Кубке УЕФА (прошли два раунда).

«Спартак» собрался и вообще перестал терять очки. К 29-му туру команда Романцева победила 6 раз подряд, а отрыв от «Локомотива» вернулся 5 очкам.

Для чемпионства надо было просто победить «Ростсельмаш» – это и сделали благодаря голу Максима Калиниченко. «Локомотив» ответил громкой победой над «Ураланом» – 9:0. Только она уже ни на что не влияла.

Пятое подряд чемпионство «Спартака» воспринимали сдержанно. И говорили, что оно далось крайне трудно

Тот «Спартак» летом затеял большую перестройку: взял Тчуйсе, Штолцерса, Хизайнешвили, Маркао и Алешандре, а расстался с Хлестовым, Бузникиным и Мелешиным. И – самое главное – с Андреем Тихоновым.

Все это, конечно, отразилось на команде. Возможно, с этим и связан провальный летний отрезок. При этом дальше «Спартак» совершенно феноменально сыграл не только в чемпионате России (8 побед в 8 последних матчах), но и в Лиге чемпионов. Да-да, это тот самый розыгрыш, где «Спартак» обыгрывал «Реал», выходил во второй раунд турнира и уничтожал в «Лужниках» лондонский «Арсенал» со счетом 4:1.

Но «Спартак» настолько всех приучил к победам, что даже такой сезон воспринимали с большой настороженностью. Текст автора «Спорт-Экспресса» Максима Пукшанского идеально отражает настроения того времени:

«Нет, никто не усомнится в полноценности восьмого спартаковского золота. Команда, снискавшая лавры в Европе, подняла на новую высоту планку национального чемпионата.

Теперь ее российский успех не объяснишь отсутствием конкуренции, тем более при шести поражениях – от «Локомотива», ЦСКА, «Сатурна», «Зенита», «Факела», «Крыльев Советов». Просто «Спартак», постигший новые рубежи, опять шагает впереди, а за ним тянутся остальные.

Этот новый «Спартак» стал плодом летней перестройки, столь неоднозначно оцененной в момент кризиса. Даже сейчас еще не время расставлять точки над i – ведь не все главные матчи сыграны. Но вот что примечательно: позади чемпионский матч, но нет ни эйфории, ни безудержной радости.

И не потому, что это золото воспринимается как должное. Просто за эти месяцы спартаковцы стали значительно требовательнее к себе. Каждый новый успех расценивается ими как шаг к следующему.

А Робсона поздравляли с тем, что он выигрывал золото чаще самого Пеле. Подумать только – уже в четвертый раз! Сам «Спартак» российского образца оформил восьмое чемпионство. Феноменальный успех – по всей Европе таких сыщешь не много».

Трудное золото «Спартака» пробы-2000. А потому особенно ценное!

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин