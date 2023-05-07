37 комментариев

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?
Романцеву не разрешали проигрывать.
Сегодня «Зенит» может стать чемпионом России пятый раз подряд. Такое удавалось только «Спартаку» – красно-белые взяли пять титулов подряд в 2000-м (а потом забрали и шестой в 2001-м).
Sports.ru вспоминает сезон-2000: какой была гегемония «Спартака», как ее воспринимали и кто пытался помешать.
Перед сезоном Романцева жестко критиковали – в ответ «Спартак» на старте набрал 28 очков из 30
Футбольный вайб того чемпионата России был примерно похож на то, что сейчас: есть многолетний чемпион, в победе которого никто не сомневался.
Правда, в «Спартаке» наступало время перемен: в клуб заходил «Лукойл», из-за менеджерских перестановок зимой толком не успели усилиться.
Щеголев, тот самый Адиев, совсем молодой Калиниченко и совсем не молодой Писарев – такое себе усиление. Особенно на фоне того, что болельщикам обещали молодого норвежца Джона Карью. Еще из «Спартака» в «Локомотив» ушли Евсеев и Цымбаларь.
На критику Романцев ответил победами: «Спартак» выиграл в 9 стартовых матчах из 10, а очки потерял только с «Локомотивом» в 3-м туре, хотя и там должен был побеждать.
Это достаточно легендарный момент: 94-я минута, 0:0, Евсеев сбивает Титова, судья Бутенко назначает пенальти, мяч берет Тихонов и не забивает Нигматуллину.
За тот матч вратарь «Локомотива» получил самую высокую оценку в истории «СЭ» – 9,5!
Впрочем, все это не смутило «Спартак»: команда Романцева продолжила бодро побеждать, изредка позволяя себе проиграть кому-нибудь вроде «Сатурна» или «Зенита».
За лидером гнался «Локомотив» и даже долго делил со «Спартаком» первое место, но к концу первого круга отрыв вырос до 5 очков.
Слово Александру Бубнову, который тогда подводил промежуточные итоги: «Локомотив» играет настолько нестабильно и непредсказуемо, что судить о его запасе прочности я бы повременил. На игру «железнодорожников» не может не повлиять отъезд за рубеж Смертина, а еще «Локомотив» ждет Лига чемпионов, а это огромная дополнительная нагрузка. У «Спартака» есть запас прочности, и я рискну предположить, что чемпион России известен. А вот «Локомотив», допускаю, может и в призеры не попасть».
Ох, зря мэтр был настолько категоричен!
Во втором круге «Спартак» чуть не посыпался: проиграл три матча подряд, Вячеслав Грозный назвал происходящее заговором
«Спартак» легко победил и 16-м, и в 17-м туре. В 18-м был матч с «Локомотивом», где Эдуард Мор на 37-й минуте с пенальти сделал счет 2:0 и почти закрыл вопрос с чемпионом. Казалось, как говорил спустя 17 лет Артем Дзюба, «гонка закончена».
Вот только дальше все сломалось: «Локомотив» внезапно вырвал победу (2:3), а «Спартак» дальше проиграл еще два матча – «Крыльям» и ЦСКА.
Игорь Рабинер так начал репортаж: «Недоумение. Шок. Истерика». Дальше фронтмен «Спорт-Экспресса» сообщил, что в последний раз трижды подряд в Москве «Спартак» проигрывал вообще в 1945-м.
«Это новый кризис, который случился, когда стабильнейший по составу «Спартак» неожиданно для всех занялся тотальной куплей-продажей. Отзовутся ли вновь непопулярные решения будущим успехом?» – спрашивал Рабинер.
А ходивший на пресс-конференции Вячеслав Грозный увидел в трех поражениях подряд заговор. После неудачи в дерби с ЦСКА он заявил об этом прямо:
«Судейство помешало командам показать хороший уровень игры, оно испортило классный матч. Мы не имеем претензий к футболистам ЦСКА, они играли честно. Судьбу матча решили нефутбольные моменты, цель которых – помешать «Спартаку» в очередной раз стать чемпионом России. Понимаю: звучит жестко. Но это правда».
По потерянным очкам «Локомотив» в тот момент даже обходил «Спартак». Чемпионство реально было под угрозой!
Дальше «Спартак» проиграл еще и «Факелу». После 22 матчей у команды Романцева было 46 очков, а у «Локо» – 42 очка после 20 игр. Только на полноценную погоню команды Семина не хватило – параллельно играли в квалификации Лиги чемпионов (проиграли «Бешикташу») и в Кубке УЕФА (прошли два раунда).
«Спартак» собрался и вообще перестал терять очки. К 29-му туру команда Романцева победила 6 раз подряд, а отрыв от «Локомотива» вернулся 5 очкам.
Для чемпионства надо было просто победить «Ростсельмаш» – это и сделали благодаря голу Максима Калиниченко. «Локомотив» ответил громкой победой над «Ураланом» – 9:0. Только она уже ни на что не влияла.
Пятое подряд чемпионство «Спартака» воспринимали сдержанно. И говорили, что оно далось крайне трудно
Тот «Спартак» летом затеял большую перестройку: взял Тчуйсе, Штолцерса, Хизайнешвили, Маркао и Алешандре, а расстался с Хлестовым, Бузникиным и Мелешиным. И – самое главное – с Андреем Тихоновым.
Все это, конечно, отразилось на команде. Возможно, с этим и связан провальный летний отрезок. При этом дальше «Спартак» совершенно феноменально сыграл не только в чемпионате России (8 побед в 8 последних матчах), но и в Лиге чемпионов. Да-да, это тот самый розыгрыш, где «Спартак» обыгрывал «Реал», выходил во второй раунд турнира и уничтожал в «Лужниках» лондонский «Арсенал» со счетом 4:1.
Но «Спартак» настолько всех приучил к победам, что даже такой сезон воспринимали с большой настороженностью. Текст автора «Спорт-Экспресса» Максима Пукшанского идеально отражает настроения того времени:
«Нет, никто не усомнится в полноценности восьмого спартаковского золота. Команда, снискавшая лавры в Европе, подняла на новую высоту планку национального чемпионата.
Теперь ее российский успех не объяснишь отсутствием конкуренции, тем более при шести поражениях – от «Локомотива», ЦСКА, «Сатурна», «Зенита», «Факела», «Крыльев Советов». Просто «Спартак», постигший новые рубежи, опять шагает впереди, а за ним тянутся остальные.
Этот новый «Спартак» стал плодом летней перестройки, столь неоднозначно оцененной в момент кризиса. Даже сейчас еще не время расставлять точки над i – ведь не все главные матчи сыграны. Но вот что примечательно: позади чемпионский матч, но нет ни эйфории, ни безудержной радости.
И не потому, что это золото воспринимается как должное. Просто за эти месяцы спартаковцы стали значительно требовательнее к себе. Каждый новый успех расценивается ими как шаг к следующему.
А Робсона поздравляли с тем, что он выигрывал золото чаще самого Пеле. Подумать только – уже в четвертый раз! Сам «Спартак» российского образца оформил восьмое чемпионство. Феноменальный успех – по всей Европе таких сыщешь не много».
Трудное золото «Спартака» пробы-2000. А потому особенно ценное!
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Все победы «Спартака» над «Зенитом» в Петербурге. В чемпионатах России их лишь 7
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин
Ролан Гусев который за отказ перейти в Спартак не поехал на чм 2002 не даст соврать )))
1993/94 - 3 место в группе лч с Барселоной,Монако,Галатасараем
1994/95 -3 место в группе лч с ПСЖ,Баварией,Динамо Киев
1995/96 -1 место в группе лч с Русенборгом,Блэкберном,Легией , сразу вылет в плей офф от Нанта
1996/97 -Кубок Уефа вылет во втором раунде от Гамбурга
1997/98 - вылет в квалификации лч от Кошице, полуфинал кубка Уефа
1998/99 3 место в группе лч с Реалом, Интером , Штурмом
1999/2000 3 место в группе лч с Бордо, Спартой, Виллем II
2000/01 второй групповой этап ( молодцы прошли первый ) и 4 место с Арсеналом , Лионом и Баварией
2001/02 4 место с 2(!!!) очками в группе с Баварией, Спартой, Фейенордом
2002/03 знаменитые 1-18 , без комментариев
А вот более детальная статистика )))
- 95 год. 6 побед в групповых матчах ЛЧ
-96 год. 1/4 ЛЧ (стоит уточнить, что зимой Спартак продал почти всех лидеров. Сохрани Спартак осенний состав, вполне возможно было прости Нант)
-98 год. Победа над Реалом в группе ЛЧ (действующий обладатель кубка на тот момент). Полуфинал Кубка УЕФА. (проигрыш в упорной борьбе Интеру. Блистательная игра пикового Роналдо)
99 год. Выход из группы ЛЧ во второй раунд. Газпром Арсенала в Лужниках.
Конечно, некоторые могут упрекнуть меня в том, что Спартак был силен, но сам уровень соперников был слаб.
Ну что же:
Локомотив
98 год. Полуфинал Кубка кубков
99 год. Полуфинал Кубка кубков .(Проигрыш звездному Лацио только лишь из-за фактора гостевого гола. Два матча были сыграны в ничью)
А теперь давайте просто сравним достижения Зенита за этот же период в Европе.
ааааа....
ну победа над Мольде в группе ЛЧ и выход в 1/8 Лига Европы. И тут же вылет из этого турнира. Ну собственно все.
Спартак 90-х - самобытная команда из собственных воспитанников, талантливых ребят из СНГ и легионеров, купленных за пачку чипсов.
Зенит за последние 5 лет -неадекватные многомиллионные трансферы. 100 млн евро потраченные только на аргентинцев. Еще столько же на скупку бразильцев. Команда под которую меняли регламент чемпионата. Когда Зениту нужно было скупить всех лимитчиков, вводили лимит. Когда Зенит стал проваливаться в Европе и потребовались качественные легионеры- так же неожиданно лимит отменяли.
Побойтесь Бога, какой Спартак 90-х? Сравнивать нынешний Зенит, во многом искусственный проект, стоит с провластными командами из каких -нибудь диктатур, вроде Црвены Звезды , времен диктатора Тито. Или Стяуа времен Чеушеску.
И угасание доминирующей роли этих команд совпало именно с падением данных диктатур. Хотя знаете что? И тут получается некорректное сравнение. Стяуа и Црвена брали Кубок Чемпионов. Получается даже на этом поприще, Зенит войдет в историю скорее с трагикомичной стороны.
Надо же было так обкакаться
Зенит
2007/2008 ПОБЕДА КУЕФА
2008/09 - 1/8 Кубок Уефа
2009/10 вылет квал.ле
2010/11 - 1/8 ле
2011/12 - 1/8 ЛЧ
2012/13 - 1/8 ле
2013/14 - 1/8 ЛЧ
2014/15 - 1/4 ле
2015/16 - 1/8 ЛЧ
2016/17 -1/16 ле
2017/18 - 1/8 ле
2018/19 - 1/8 ле
2019/20 4 место в группе
2020/21 4 место в группе
2021/22 - 1/16 ле
Спартак
2007/08 - 1/16 Кубок Уефа
2008/09 4 группа КУефа
2009/10 Не учавствовали
2010/11 - 1/4 ле
2011/12 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2012/13 4 место в группе лч
2013/14 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2014/15 не участвовали
2015/16 не участвовали
2016/17 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2017/18 - 1/16 ле
2018/19 4 МЕСТО ГР.ЛЕ
2019/20 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2020/21 не участвовали
2021/22 1/8 ле(дальше исключили )
Искусственный чемпион ваш Спартак, основанный предателем родины, барыги который пополнял свой карман в ВОВ!
Кто о чем , а Спартак о 90ых))