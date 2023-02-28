7 комментариев

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«В Нью-Йорке ты просто идешь на обед, а по пути встречаешь Бекхэма». Монолог Хесуса Медины

Хесус Медина Хесус Медина
Алексей Березуцкий Алексей Березуцкий
ЦСКА ЦСКА
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Федор Чалов Федор Чалов
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Давид Вилья Давид Вилья
Владимир Федотов Владимир Федотов
Патрик Виейра Патрик Виейра
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Футбол Футбол

О трех странах, в которых он играл.

Хесус Медина пришел в ЦСКА в январе 2022-го и долго раскачивался, но в этом сезоне наконец-то взлетел: 6+4 по гол+пас, больше (10+1) в команде только у Федора Чалова. 

В интервью Sports.ru парагвайский вингер рассказал, как тренировался в «Нью-Йорк Сити» у Патрика Виейра, как отдавал ассисты Давиду Вилье, как встретил Бекхэма на улице, а еще про удар Акинфеева, реализацию Чалова и темперамент Федотова.

Ниже – монолог Хесуса.

Нью-Йорк: Виейра учил разрезающим пасам, Вилья классно открывался, Бекхэм рядом проходил

Молодые латиноамериканцы все чаще строят карьеру через МЛС – у этого несколько причин. Во-первых, близко. Во-вторых, в США много латиноамериканцев, много нашей культуры, легко адаптироваться. В-третьих, это отличный плацдарм, очень удобно сделать первые шаги и окрепнуть.

Перед тем, как принять предложение от «Нью-Йорк Сити», перед глазами был успешный пример соотечественника Мигеля Альмирона – в «Ньюкасл» он попал через МЛС. Я убедился, что это действительно место, где можно расти. Лига очень серьезная, в ней много сильных игроков, уровень футбола все выше и выше.

К тому же я жил в Нью-Йорке, это потрясающий мегаполис. На улице легко встретить суперзвезду из спорта, музыки или кино. Поначалу было удивительно, я думал: «Вау, неужели он просто так сидит и пьет кофе?» На самом деле, для американцев это норма, никого не удивляет, что звезда сидит на веранде обычного ресторана.

Как-то видел певца Малума, а однажды по пути на обед встретил Бекхэма. Он спокойно шел, никто к нему не подходил, не приставал с фотографиями и автографами. Это не потому, что его не знают, а потому что не принято тревожить звезд. Я тоже не стал подходить, потому что знаю, что так не делают.

В США порядок превыше всего. В этом отношении они очень требовательные и к себе, и к остальным. Все всегда очень четко следуют правилам. Для меня, для 18-летнего парня из Парагвая, это сначала казалось немножко странным, не укладывалось, но за 5 лет я адаптировался. Многое выучил, принял и понял. Это точно было полезным опытом. 

Из спорта я ходил в основном на баскетбол, на «Бруклин Нетс», как раз рядышком со мной было. Один раз съездил на матч «Нью-Йорк Рейнджерс». На хоккее тоже мощное шоу, но это что-то далекое для латиноамериканцев. У нас даже хоккей на траве намного популярнее, чем на льду. Так что ни на хоккейных аренах, ни на коньках себя не представляю.

В «Нью-Йорк Сити» меня тренировал Патрик Виейра – он меня в команду и пригласил. Это замечательный и добрый человек. И прекрасно подкован тактически, разбирается во всех нюансах. Патрик один из тех, кто может передать знания и опыт, которые получил во время игровой карьеры.

Например, он каждому лично объяснял, как работать телом, чтобы подстроиться под пас. Как правильно ставить корпус, чтобы выиграть позицию. Виейра в отличной физической форме, вместе с нами тренировался и показывал каждую мелочь. Смотришь и понимаешь: «Да, вот так и надо делать».

Патрик показал мне, как именно нужно отдавать проникающие и разрезающие передачи. Я играл справа, а он объяснял, в какой момент ведения мяча лучше отдавать проникающую или диагональ. Плюс говорил, что никогда нельзя получать мяч спиной к воротам, всегда надо быть в пол-оборота, объяснял, как двигаться, чтобы это обеспечить. Может показаться, что это незначительные нюансы, но когда они складываются в большую картину, тут же ощущаешь большую разницу.

До сих пор вспоминаю эти разговоры с Виейра, когда получаю мяч. Его советы отлично работают. Я очень благодарен ему за все, чему он меня научил.

В Нью-Йорке моим партнером был Макси Моралес, который в середине 2000-х играл в «Москве». Мы с ним много времени провели вместе, часто общались. Он хороший друг, бывало, вспоминал Россию и всегда отзывался положительно. 

Когда я получил предложение от ЦСКА, встретился с ним в отпуске, переговорил. Конкретики он не дал, но сказал, что Москва – отличный город, Россия – замечательная страна, ЦСКА – топ-клуб. Сказал вообще не переживать и ехать.

Еще одно сильное впечатление – Давид Вилья, он тоже был в команде. Это и классный человек, и игрок. У нас было много молодых латиноамериканцев, в силу языка мы много с ним общались. У него тоже многому научился, для меня было честью играть и тренироваться с Давидом. Пару голевых передач на него сделал, ха-ха.

Парагвай: детство, лучшие места в стране, отличие американцев от русских 

Моя семья – из среднего класса. Богатств не было, но и проблем тоже. Мне дали хорошее образование, в моей жизни всегда был спорт. Брат тоже играл в футбол, сестра занималась танцами. Родители так устроили, чтобы мы не увлеклись чем-то нехорошим.

Папа работал в муниципалитете, а мама – учитель, преподавала испанский и гуарани. Гуарани – это второй язык в Парагвае, мы единственная страна в Латинской Америке, которая официально говорит на двух языках.

Я всю сознательную жизнь с мячом, начал играть еще, когда еще ничего не понимал. В общем, вырос с футболом. Я и много играл, и много смотрел, и много интересовался. В Парагвае кумирами были Роке Санта Крус, Нельсон Вальдес, Чилаверт, на международном уровне следил за Роналдиньо, Роналдо, Рикельме – с этими именами и вырос. Я как в зеркало на них смотрел – учился и впитывал. 

Парагвай удобно расположен, наши люди любят путешествовать в Бразилию или Аргентину. Я, правда, в детстве почти не никуда не ездил. У нас хватало на жизнь, но не на путешествия, столько денег не было. Только через футбол – на поездки на турниры, например, в Уругвай, деньги находили. А отпуск мы всегда проводили в Парагвае – у нас красивая страна, полно отличных мест.

1. Гранд-Чако, например, там очень красиво.

2. Есть Пантанал – это самое большое болото в мире, находится на стыке Парагвая, Бразилии и Боливии, уникальное, чисто природное место, погуглите.

3. Порекомендовал бы водопад Игуасу. 

4. И плотину Итайпа – это самая большая в мире естественная плотина, она дает электроэнергию.

Парагвай – это прежде всего про природу. Еще у нас очень интересная история и культура. Приезжайте и прикоснитесь.

Россия для нас так далеко, что мы вообще сначала не представляем, что это такое и где вообще. Перед переходом в ЦСКА сразу обратился к Мельгарехо, он сказал, что в России все супер. Его мнению можно было доверять, он долго и успешно здесь играл, становился чемпионом.

Мне было сложновато первые пару-тройку месяцев в Москве, привыкал к новой культуре, к новому менталитету. Американцы более расслабленные, более гибкие. Русские – жесткие, доходят до предела. Но ты к этому со временем приспосабливаешься. 

Мне нравятся обе культуры. Они отличаются, но это и интересно. Ты видишь, что мир разный, что люди разные. Я жил сначала в одной культуре, потом в другой, сейчас третья, совсем новая. Уверен, это очень обогащает меня, дает жизненный опыт. Москва, кстати, чем-то похожа на Нью-Йорк, но только намного больше.

В США я играл с короткими волосами, а Россию уже приехал с длинными. Было как: во время пандемии решил не стричься, отпустил волосы. Сначала моей девушке понравилось, а потом и мне начало нравиться. С ними как-то лучше пошло на поле: забивал, отдавал голевые передачи. В итоге длинные волосы так и остались, а они стали чем-то вроде моего амулета, да. Играю с пучком, а дома хожу с распущенными.

ЦСКА: отношения с Федотовым, удар Акинфеева, бан в еврокубках

Я начинал в ЦСКА при Алексее Березуцком. Он очень спокойный и вдумчивый человек. По-моему, он только один раз повысил голос за все время. Для него неестественно терять самообладание, контроль над собой, вспылить. Такого у него не бывает.

Владимир Федотов – вообще другой, у них разные стили. Он любит жесткую и напряженную работу, ему необходимо максимальное вовлечение игрока. Чтобы ты всего себя отдал, чтобы ты выложился на сто процентов. От Федотова я перенял этот бешеный максимализм. У меня тоже характер боевой, порой мы сталкиваемся, но это идет только в плюс.

До разговора с вами я не был в курсе, что Федотов говорил про нас с Карраскалем после той замены (тренер сказал на пресс-конференции: «Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть подальше» – Sports.ru). Я просто не читаю прессу и даже не помню, говорил ли он такое. Это была какая-то ситуация в моменте, таких много в футболе. Иногда их получается решить сразу, иногда не получается.

Да, конечно, я прекрасно помню, как он нас заменил, но я никогда не интересовался пресс-конференциями и не читал цитаты оттуда. Тренера я слушаю на тренировках и на теории, а не на пресс-конференции. 

Я уже как-то говорил про Акинфеева, скажу еще раз: он очень хороший вратарь, лидер, живая легенда. Мы приехали из другой страны, но прекрасно понимаем, что он значит для клуба.

У него безумно сильный удар. Меня просто поражает, насколько сильный. Я не сомневаюсь, что если он пойдет бить штрафной, то это будет очень мощно. И опасно, как у Чилаверта.

В ЦСКА много и других игроков очень высокого уровня – например, Чалов. Когда в июле он вернулся, то мне действительно показалось немного странным, что такой нападающий уехал в аренду. Настоящая девятка, он очень забивной, меня восхищает его техника и умение завершать

Я счастлив в ЦСКА, об отсутствии еврокубков не думаю. Живу настоящим, от матча к матчу – и концентрируюсь на весенней части сезона. Мы играем в двух турнирах – в Премьер-лиге и в Кубке – поэтому ни о чем другом думать некогда.

Фото: ; globallookpress.com/Lev Radin/ZUMAPRESS.com, Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Reaves / Stringer , Alex Menendez / Stringer; en.wikipedia.org ; nature.org;РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев

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7 комментариев

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red hikkikomori
Хотелось бы узнать почему он перешёл оттуда к нам. Играть с Вильей, под руководством Виера, в клубе который входит в систему Citi Football group - очень большие перспективы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
да, это отлично когда есть возможность пожить в разных странах, сравнить культуры.
увы, большинство россиян этого лишены, только родственники депутатов этим пользуются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
distress of ignorance
Прочитал с удовольствием
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicholas_urfe.
В Петербурге ты просто идёшь в пятёрочку за кефиром, а там Перельман хлеб бородинский покупает
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роберт Дауни-средний
Ответ Никита Самарин
Монолог Хесуса 👍
абзац то хоть прочел? или синдром первонаха?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fatty Toni
В Лос-Анжелесе ты просто идёшь в ресторан, а оттуда выгоняют Пике с подружкой. Демократия. В-)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Монолог Хесуса 👍
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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