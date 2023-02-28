7 комментариев

О трех странах, в которых он играл.

Хесус Медина пришел в ЦСКА в январе 2022-го и долго раскачивался, но в этом сезоне наконец-то взлетел: 6+4 по гол+пас, больше (10+1) в команде только у Федора Чалова.

В интервью Sports.ru парагвайский вингер рассказал, как тренировался в «Нью-Йорк Сити» у Патрика Виейра, как отдавал ассисты Давиду Вилье, как встретил Бекхэма на улице, а еще про удар Акинфеева, реализацию Чалова и темперамент Федотова.

Ниже – монолог Хесуса.

Нью-Йорк: Виейра учил разрезающим пасам, Вилья классно открывался, Бекхэм рядом проходил

Молодые латиноамериканцы все чаще строят карьеру через МЛС – у этого несколько причин. Во-первых, близко. Во-вторых, в США много латиноамериканцев, много нашей культуры, легко адаптироваться. В-третьих, это отличный плацдарм, очень удобно сделать первые шаги и окрепнуть.

Перед тем, как принять предложение от «Нью-Йорк Сити», перед глазами был успешный пример соотечественника Мигеля Альмирона – в «Ньюкасл» он попал через МЛС. Я убедился, что это действительно место, где можно расти. Лига очень серьезная, в ней много сильных игроков, уровень футбола все выше и выше.

К тому же я жил в Нью-Йорке, это потрясающий мегаполис. На улице легко встретить суперзвезду из спорта, музыки или кино. Поначалу было удивительно, я думал: «Вау, неужели он просто так сидит и пьет кофе?» На самом деле, для американцев это норма, никого не удивляет, что звезда сидит на веранде обычного ресторана.

Как-то видел певца Малума, а однажды по пути на обед встретил Бекхэма. Он спокойно шел, никто к нему не подходил, не приставал с фотографиями и автографами. Это не потому, что его не знают, а потому что не принято тревожить звезд. Я тоже не стал подходить, потому что знаю, что так не делают.

В США порядок превыше всего. В этом отношении они очень требовательные и к себе, и к остальным. Все всегда очень четко следуют правилам. Для меня, для 18-летнего парня из Парагвая, это сначала казалось немножко странным, не укладывалось, но за 5 лет я адаптировался. Многое выучил, принял и понял. Это точно было полезным опытом.

Из спорта я ходил в основном на баскетбол, на «Бруклин Нетс», как раз рядышком со мной было. Один раз съездил на матч «Нью-Йорк Рейнджерс». На хоккее тоже мощное шоу, но это что-то далекое для латиноамериканцев. У нас даже хоккей на траве намного популярнее, чем на льду. Так что ни на хоккейных аренах, ни на коньках себя не представляю.

В «Нью-Йорк Сити» меня тренировал Патрик Виейра – он меня в команду и пригласил. Это замечательный и добрый человек. И прекрасно подкован тактически, разбирается во всех нюансах. Патрик один из тех, кто может передать знания и опыт, которые получил во время игровой карьеры.

Например, он каждому лично объяснял, как работать телом, чтобы подстроиться под пас. Как правильно ставить корпус, чтобы выиграть позицию. Виейра в отличной физической форме, вместе с нами тренировался и показывал каждую мелочь. Смотришь и понимаешь: «Да, вот так и надо делать».

Патрик показал мне, как именно нужно отдавать проникающие и разрезающие передачи. Я играл справа, а он объяснял, в какой момент ведения мяча лучше отдавать проникающую или диагональ. Плюс говорил, что никогда нельзя получать мяч спиной к воротам, всегда надо быть в пол-оборота, объяснял, как двигаться, чтобы это обеспечить. Может показаться, что это незначительные нюансы, но когда они складываются в большую картину, тут же ощущаешь большую разницу.

До сих пор вспоминаю эти разговоры с Виейра, когда получаю мяч. Его советы отлично работают. Я очень благодарен ему за все, чему он меня научил.

В Нью-Йорке моим партнером был Макси Моралес, который в середине 2000-х играл в «Москве». Мы с ним много времени провели вместе, часто общались. Он хороший друг, бывало, вспоминал Россию и всегда отзывался положительно.

Когда я получил предложение от ЦСКА, встретился с ним в отпуске, переговорил. Конкретики он не дал, но сказал, что Москва – отличный город, Россия – замечательная страна, ЦСКА – топ-клуб. Сказал вообще не переживать и ехать.

Еще одно сильное впечатление – Давид Вилья, он тоже был в команде. Это и классный человек, и игрок. У нас было много молодых латиноамериканцев, в силу языка мы много с ним общались. У него тоже многому научился, для меня было честью играть и тренироваться с Давидом. Пару голевых передач на него сделал, ха-ха.

Парагвай: детство, лучшие места в стране, отличие американцев от русских

Моя семья – из среднего класса. Богатств не было, но и проблем тоже. Мне дали хорошее образование, в моей жизни всегда был спорт. Брат тоже играл в футбол, сестра занималась танцами. Родители так устроили, чтобы мы не увлеклись чем-то нехорошим.

Папа работал в муниципалитете, а мама – учитель, преподавала испанский и гуарани. Гуарани – это второй язык в Парагвае, мы единственная страна в Латинской Америке, которая официально говорит на двух языках.

Я всю сознательную жизнь с мячом, начал играть еще, когда еще ничего не понимал. В общем, вырос с футболом. Я и много играл, и много смотрел, и много интересовался. В Парагвае кумирами были Роке Санта Крус, Нельсон Вальдес, Чилаверт, на международном уровне следил за Роналдиньо, Роналдо, Рикельме – с этими именами и вырос. Я как в зеркало на них смотрел – учился и впитывал.

Парагвай удобно расположен, наши люди любят путешествовать в Бразилию или Аргентину. Я, правда, в детстве почти не никуда не ездил. У нас хватало на жизнь, но не на путешествия, столько денег не было. Только через футбол – на поездки на турниры, например, в Уругвай, деньги находили. А отпуск мы всегда проводили в Парагвае – у нас красивая страна, полно отличных мест.

1. Гранд-Чако, например, там очень красиво.

2. Есть Пантанал – это самое большое болото в мире, находится на стыке Парагвая, Бразилии и Боливии, уникальное, чисто природное место, погуглите.

3. Порекомендовал бы водопад Игуасу.

4. И плотину Итайпа – это самая большая в мире естественная плотина, она дает электроэнергию.

Парагвай – это прежде всего про природу. Еще у нас очень интересная история и культура. Приезжайте и прикоснитесь.

Россия для нас так далеко, что мы вообще сначала не представляем, что это такое и где вообще. Перед переходом в ЦСКА сразу обратился к Мельгарехо, он сказал, что в России все супер. Его мнению можно было доверять, он долго и успешно здесь играл, становился чемпионом.

Мне было сложновато первые пару-тройку месяцев в Москве, привыкал к новой культуре, к новому менталитету. Американцы более расслабленные, более гибкие. Русские – жесткие, доходят до предела. Но ты к этому со временем приспосабливаешься.

Мне нравятся обе культуры. Они отличаются, но это и интересно. Ты видишь, что мир разный, что люди разные. Я жил сначала в одной культуре, потом в другой, сейчас третья, совсем новая. Уверен, это очень обогащает меня, дает жизненный опыт. Москва, кстати, чем-то похожа на Нью-Йорк, но только намного больше.

В США я играл с короткими волосами, а Россию уже приехал с длинными. Было как: во время пандемии решил не стричься, отпустил волосы. Сначала моей девушке понравилось, а потом и мне начало нравиться. С ними как-то лучше пошло на поле: забивал, отдавал голевые передачи. В итоге длинные волосы так и остались, а они стали чем-то вроде моего амулета, да. Играю с пучком, а дома хожу с распущенными.

ЦСКА: отношения с Федотовым, удар Акинфеева, бан в еврокубках

Я начинал в ЦСКА при Алексее Березуцком. Он очень спокойный и вдумчивый человек. По-моему, он только один раз повысил голос за все время. Для него неестественно терять самообладание, контроль над собой, вспылить. Такого у него не бывает.

Владимир Федотов – вообще другой, у них разные стили. Он любит жесткую и напряженную работу, ему необходимо максимальное вовлечение игрока. Чтобы ты всего себя отдал, чтобы ты выложился на сто процентов. От Федотова я перенял этот бешеный максимализм. У меня тоже характер боевой, порой мы сталкиваемся, но это идет только в плюс.

До разговора с вами я не был в курсе, что Федотов говорил про нас с Карраскалем после той замены (тренер сказал на пресс-конференции: «Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть подальше» – Sports.ru). Я просто не читаю прессу и даже не помню, говорил ли он такое. Это была какая-то ситуация в моменте, таких много в футболе. Иногда их получается решить сразу, иногда не получается.

Да, конечно, я прекрасно помню, как он нас заменил, но я никогда не интересовался пресс-конференциями и не читал цитаты оттуда. Тренера я слушаю на тренировках и на теории, а не на пресс-конференции.

Я уже как-то говорил про Акинфеева, скажу еще раз: он очень хороший вратарь, лидер, живая легенда. Мы приехали из другой страны, но прекрасно понимаем, что он значит для клуба.

У него безумно сильный удар. Меня просто поражает, насколько сильный. Я не сомневаюсь, что если он пойдет бить штрафной, то это будет очень мощно. И опасно, как у Чилаверта.

В ЦСКА много и других игроков очень высокого уровня – например, Чалов. Когда в июле он вернулся, то мне действительно показалось немного странным, что такой нападающий уехал в аренду. Настоящая девятка, он очень забивной, меня восхищает его техника и умение завершать

Я счастлив в ЦСКА, об отсутствии еврокубков не думаю. Живу настоящим, от матча к матчу – и концентрируюсь на весенней части сезона. Мы играем в двух турнирах – в Премьер-лиге и в Кубке – поэтому ни о чем другом думать некогда.

Фото: ; globallookpress.com/Lev Radin/ZUMAPRESS.com, Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Reaves / Stringer , Alex Menendez / Stringer; en.wikipedia.org ; nature.org;РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев