Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

Протрезвеет в «Астон Вилле».

Вы хорошо знаете, что вратари странные. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей – потому что сложно сохранить здоровую психику, если ты всю жизнь падаешь по 100 раз в день, а один-два раза в неделю дичайше стрессуешь на играх.

Я еще во время стартового матча с Саудовской Аравией заметил, что вратарь Аргентины не просто странный, а безбашенный псих, аномально уверенный в себе.

Вам, наверное, сейчас вспоминаются его прыжки с кулаком вверх после отбитых пенальти, танцы плечами, трэшток и демонстрация арбитру, как он поимел сборную Нидерландов.

Это было уже скорее вне игры, но в ней Мартинес исполнял не хуже. Он весь турнир без сомнений шел на любые выходы, а еще постоянно занимал агрессивные позиции и действовал как бессмертный.

Скажите: нормально вообще находиться так высоко, когда перед нападающим прыгающий мяч?

Или матч с Мексикой. Это опасный штрафной при счете 0:0, когда Аргентина легко могла вылететь. Мартинес вообще не колебался – с риском ловить или без риска переводить на угловой.

Даже в том самом эпизоде на 123-й с Францией – как же он высоко находится и как рискует получить за шиворот.

Это просто то, что запоминается сразу – таких фрагментов за весь турнир можно наскринить еще десяток.

Наблюдая за Мартинесом, я рисовал себе картинки из любительской лиги. Там часто бывает как: за одну команду в воротах весь такой правильный мальчик, на режиме, в красивой форме, техничный, полчаса тянется и разминается – а потом выходит и пропускает все, что летит в створ. За другую – опаздывая, приезжает какой-нибудь не очень складный парень, сразу после суток на работе. И просто тянет все, что к нему летит.

В финале между Льорисом и Мартинесом было что-то похожее. Особенно в серии пенальти.

Только давайте теперь подумаем стратегически. Мартинес – это тот вратарь, которого хотелось бы взять к себе в команду на долгосрок? Конечно, нет. Как бы он ни тащил на ЧМ. Это не умничка Алиссон, это не машина Куртуа, это не святой Облак. И даже не Льорис, разобранный в финале.

Это пацан из аргентинского портового города, который в принципе не обучен манерам. В 20 лет его вывезли из глуши в Лондон, но Лондон в него так и не ввезли. Мартинес принадлежал «Арсеналу» с 2012-го по 2020-й, но где он был эти 8 лет? Пока в 30 не оказался в «Астон Вилле», годами ездил по английскому подземелью, бесконечно кому-то что-то доказывал, копил злость и опыт.

Только сейчас он получил шанс сверкнуть, заявить о себе. И дальше не просто сверкнул, не просто заявил о себе, а сорвал весь куш. И принес стране такой важный титул, и стал лучшим вратарем, и блистал как самый яркий игрок, и чего только не.

Ну как тут не поедет голова? Мартинес настолько проникся ролью рокера, что после финала вообще потерял контроль. Ладно, отпевание Мбаппе в раздевалке еще можно как-то списать на зашкаливающие эмоции, но кукла на корабле – это уже стремление остаться на той волне финала, максимально сохранить тот трэш-вайб.

Но неужели это такая катастрофа? Неужели Мартинес сделал что-то за рамками пьяного угара? Что-то прямо страшное?

Простите за второе бытовое сравнение, но его поведение очень напоминает человека, который годами шел к работе в какой-то большой компании, наконец попал на нее и сразу пришел на корпоратив. И там настолько кайфовал от счастья, что разошелся, перепил и стал звездой вечера.

Ну да, где-то перешел грани, где-то вел себя неприлично, кого-то даже оскорбил, но в целом ничего совсем страшного не сделал и развеселил даже самых черствых снобов – зато все с утра вспоминают чудика, который сделал вечер незабываемым.

Вспомнит кто-то чудика вечером? Не факт. Все придут в себя, продолжат работать, а чудика упомянут в лучшем случае на следующем корпоративе, где того может и не быть.

Так и Мартинес: уже в понедельник начнется АПЛ, все вернутся к погоне «Манчестер Сити» за «Арсеналом», а Мартинес продолжит играть за «Астон Виллу» и близко не с тем вниманием.

Когда он еще поднимет над головой кубок, когда уделает команду с Мбаппе, когда еще сделает такой сэйв, как на 124-й? Да никогда!

Ну, подумаешь, он очень тупо и неизящно шутит. Но точно не хочет никого оскорбить, а просто подчеркивает собственное величие и продлевает собственное счастье.

Так что дайте ему покайфовать, пока не наступило похмельное бирмингемское утро.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach; кадры трансляции FIFA