Люди, которые сделали Месси великим

Скажем им спасибо.

Врач Диего Шварцштейн, который лечил Лео

Напомним историю про гормон роста: когда Месси было 9 лет, тренеры в Аргентине заметили неладное. Все партнеры становились выше, а Лео оставался совсем маленьким – 1 метр 27 сантиметров.

Оказалось, у Месси дефицит гормона роста. Это редкое заболевание, в среднем оно встречается в одном случае из двадцати тысяч. Месси лечил эндокринолог Диего Шварцштейн – инъекциями гормона роста.

«Я был самым маленьким на поле, самым маленьким в школе, самым маленьким во дворе. Поэтому каждый день мне делали укол в ногу. День за днем, неделя за неделей – и так на протяжении трех с лишним лет», – вспоминал Месси.

В итоге Лео дорос до 1 метра 69 сантиметров, но был момент, когда лечение оказалось под угрозой.

Жозеп Мария Мингелья, который спас лечение Лео и рассмотрел суперспобности

На стыке девяностых и нулевых в Аргентине разбушевался кризис, из-за которого Месси перестал получать инъекции по страховке. У родителей денег на дорогие уколы не было, курс лечения оказался под угрозой. Тогда Лео вызвались помочь два предпринимателя из Буэнос-Айреса, которые слышал о таланте мальчика и были знакомы с людьми из «Барселоны».

Так отец Месси познакомился с Жозепом Марией Мингельей – одним из самых важных сотрудников «Барселоны» среди тех, кто никогда не мелькал на публике. Он участвовал в трансферах Диего Марадоны, Ромарио и Христо Стоичкова на «Камп Ноу». К этим великим сделкам он добавил и переезд Месси.

«Впервые я увидел Лео, когда ему было всего 12. Он был низким, слабеньким, и из-за физических данных были сомнения, способен ли он стать хорошим игроком, – вспоминал Мингелья. – Но после подробного просмотра видео я был просто поражен. Казалось, что Лео пришел к нам с невероятной планеты, где рождаются исключительные люди: архитекторы, врачи, великие музыканты».

Мингелья сделал все, чтобы «Барселону» заинтересовал Месси. Он купил Лионелю и его отцу билеты в Испанию, даже оплатил проживание в Барселоне.

Карлес Решак, который подписал контракт с Лео на салфетке

На первой тренировке Лео забил шесть мячей. Тренеры были в восторге, но принять решение не могли без Карлеса Решака – спортивного директора «Барселоны». Он был в Австралии – просматривал игроков на Олимпийских играх.

К приезду Решака для 13-летнего Лео подготовили серьезное испытание – выпустили на поле с пятнадцатилетними ребятами. Маленький аргентинец отыграл настолько мощно, что два тренера младшей команды кричали: «Мы должны его взять. Немедленно». Решак был впечатлен.

Правда, Лео обходился бы слишком дорого. Инъекции, аренда дома для всей семьи, сопутствующие расходы – это было неприлично много даже для одаренного парня. При том, что бюджет Ла Масии всего 30 миллионов евро.

«Я точно знал, что просто не имею права упустить этого мальчишку», – вспоминал Решак. Поскольку под рукой не было клочка бумаги, Карлес взял обычную салфетку и начал писать:

«В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии господина Хосепа Мингельи и его партнера Орасио Гаджоли, технический секретарь «Барселоны» Карлес Решак обязуется под свою ответственность, несмотря на некоторые мнения против, подписать контракт с игроком Лионелем Месси, если мы сохраним договоренность по согласованным суммам».

В конце Решак поставил подпись и передал салфетку Гаджоли с Мингельей – они тоже расписались под текстом.

Через неделю документ заверили у нотариуса, а «Барселона» подкрепила соглашение на салфетке гарантийными письмами – с данными об арендованном доме для семьи Месси, школе и окладе отца на новой работе.

Франк Райкард, при котором Лео дебютировал

«Я всегда говорил, что Франк Райкард был для меня очень важным человеком, потому что доверял мне. Благодаря ему я стал играть в основном составе», – признавался Месси.

Не поспоришь: 17-летний Месси дебютировал в «Барселоне» именно при Райкарде в игре против «Эспаньола». Вышел на замену вместо Деку – автора единственного гола в матче. Интересно, что из-за Месси соперники подавали протест. Месси был 4-м игроком не из ЕС, а таких могло быть только трое. «Барселона» не без труда доказала, что взяла Лео еще в 13 лет и что он не считается легионером.

А Райкард говорил про Месси: «Мы поняли с самого начала, что имеем дело с уникальным футболистом. Помню, Роналдиньо и Деку очень быстро признали его талант, проникшись к нему любовью и уважением. У него всегда был тот менталитет, который он демонстрирует. Ему было безразлично, кто его соперник. Он просто хотел выходить на поле и играть».

Пеп Гвардиола, при котором Лео стал великим

Тут самое интересное, что Пеп чаще благодарит Месси, а не наоборот.

«Для моей карьеры Месси – это все, – говорил Гвардила. – Он сделал меня лучше. Тогда в «Барселоне» было много звезд в лучшем возрасте, между всеми возникла хорошая химия. Такое случается раз в жизни. Хави, Иньеста, Пуйоль... Мы бы выигрывали и без Месси, но столько много без него никогда не выиграли. И вообще я должен ему бутылку вина – благодаря Месси я получал все более выгодные контракты».

А Месси недавно сказал, что Пеп вообще навредил футболу! Да-да, именно так и сказал: «Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делаем [в «Барселоне»], настолько просто, что все хотели это копировать.

После этого я много где видел идеи Гвардиолы. В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали. Несомненно, Гвардиола обладает чем-то особенным в плане просмотра матчей, подготовки к ним и умения доносить мысли».

Лионеоль Скалони, который сделал Лео чемпионом мира

Здесь, пожалуй, обойдемся без лишних слов ❤️ ❤️ ❤️

Фото: East News/AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Andres Kudacki, AP Photo/Natacha Pisarenko; twitter.com/minguellajm; twitter.com/diegoschw; REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Allsport