Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит

Даже Криштиану с Пирсом Морганом.

Месси – чемпион мира.

Теперь он величайший игрок в истории? Может, да. Может, нет. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.

Да, Месси выиграл абсолютно все, взял больше всех «Золотых мячей», много лет делает на поле невероятные штуки. Никто так и не придумал, как его закрыть и сдержать на длинной дистанции.

Даже будто проклятый турнир и вечная несовершенность сборной Аргентины не помешали Лео добраться до мечты.

Великий? Безусловно, о чем вообще говорить. В топе великих? Конечно, да. Величайший из великих? Сразу после победы на чемпионате мира хочется кричать, что тоже да, но что-то вынуждает притормозить.

Смотрите: мы видели его карьеру целиком, все подвиги Лео перед глазами, мы прожили этот путь вместе с ним.

А сколько из нас видели, например, Марадону на всей дистанции? Не на хайлайтах, не при пересмотре его слалома или гола рукой Англии, а хотя бы на 10% того, что наблюдали в прямом эфире с участием Месси?

Учитывая, что Марадона закончился в 1994-м, этим людям сейчас должно быть за 40.

Кто младше, даже толком не могут оценить, что умел и делал Марадона на поле. Не говоря уже о Пеле или Яшине – ну кто из читающих этот текст видел их игру не в записи и не фрагментарно?

Да и как вообще оценить величайшего в истории? Титулы, голы, вклад в игру? Да нет критерия, который бы объективно определял такого игрока, да еще и при всех стилистических различиях футбола разных эпох.

В прошлом году я был на Евро в Амстердаме и поражался культу Кройффа – в каждом футбольном баре висит его футболка, больше всего болельщиков носят его фамилию с 14-м номером, все улицы были украшены им в оранжевой форме.

Для этих людей величайший в истории давно определен. Они не снимут футболку с номером 14, потому что Месси наконец выиграл ЧМ и заставил миллионы людей плакать.

Как по мне, величайший здесь только футбол. А Пеле, Марадона, Кройфф, Зидан, Роналдо, Месси и Роналду – те, кто сделали его таким. А Холланд и Мбаппе – те, кто будут делать его таким дальше.

Мы не видели Яшина, но спустя десятки лет храним перед собой картинки его прыжков и игры на выходах.

Мы не видели Пеле, но сразу представляем, как этот легкий и юркий нападающий разделывается с защитниками и раскладывает мячи по углам.

Мы наизусть знаем слаломный проход Марадоны в матче с Англией и знаем про его великое чемпионство-1986.

Все это есть, будет и никуда не денется с годами.

То же самое и с Месси. Да, его величие осталось бы в нашей памяти и без победы на чемпионате мира, но Лео уладил всю бюрократию – появилась картинка, которая сохранится у всех.

Теперь это не только мужчина с кучей красивых цифр, который творил чудеса и всех крушил в клубе, но которому в значительно более сложных условиях в сборной каждый раз чего-то не хватало.

Нет, теперь это герой, который привел страну к золоту чемпионата мира впервые за 36 лет. Самому редкому, самому ценному титулу. Это окончательное, неоспоримое величие для всех – даже для Криштиану Роналду с Пирсом Морганом.

На это через десятки лет будут смотреть так же, как мы сейчас смотрим на Пеле. Не очень понимая, как это было, но четко осознавая, что это было легендарно.

Спасибо, Лео. Нам есть чем гордиться.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; REUTERS/Dylan Martinez; East News/AP Photo/Manu Fernandez; globallookpress.com/Juha Tamminen/AFLO