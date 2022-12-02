Бразилия страдает на ЧМ уже 16 лет: либо вылетает в четвертьфинале, либо получает 1:7 от Германии

Прервут серию?

После победы на ЧМ-2002 в сборной Бразилии что-то сломалось – четыре подряд чемпионата мира команда не попадает в тройку. Такого не было никогда. Даже в сложных 1980-х без медалей бразильцы оставались только три раза подряд.

Не помог даже домашний ЧМ: там Бразилия добралась до полуфинала, но получила 1:7 от Германии, а потом проиграла в матче за третье место. В 2006-м, 2010-м и 2018-м не получалось и этого – трижды бразильцы останавливались в четвертьфинале.

Sports.ru вспоминает все шестнадцать лет страданий.

2006

Просто посмотрите на фото ниже. Вы видите Роналдиньо из «Барселоны» со статистикой 26+24 за сезон во всех турнирах, Кака из «Милана» с 19+12, Адриано из «Интера» с 19+7. Даже увядающий Роналдо из «Реала» делал в том сезоне 14+3.

Дида, Кафу, Лусио, Жуан, Роберто Карлос, Эмерсон, Зе Роберто, Дида, в запасе – Робиньо, Жилберто Силва, Жуниньо Пернамбукано. Что делать с таким составом?

Конечно, побеждать еще увереннее, чем в 2002-м.

Так думала примерно вся Бразилия, а команда только убеждала болельщиков. Возможно, местами бразильцы выглядели лениво, но результаты дико радовали. Минус Хорватия (1:0), Австралия (2:0) и Япония (4:1) в группе, минус Гана (3:0) в 1/8 финала.

Роналдо, Кака, Адриано – забивают, Роналдиньо – раздает. Ну не карнавал ли?

А дальше кто? Франция? Которая опозорилась в 2002-м, а сейчас еле выползла из группы со Швейцарией, Кореей и, простите, Того? Несите ее сюда!

Вот только ничего не вышло: бразильцы с Францией лупили мимо и не создали толком ни одного момента, а Анри их наказал за несогласованную попытку создать искусственный офсайд на одном из стандартов (почти вся команда осталась на линии штрафной, но трое их не поддержали).

Так закончилось великое время с тремя финалами подряд.

За всех пришлось отдуваться Пеле: «Думаю, больше всего Бразилии не хватало командой игры. Все повторяли: «Бразилия обязательно дойдет до финала». Мы были слишком самоуверенны из-за того, что индивидуально бразильцы сильнее всех на турнире».

2010

Тот турнир ассоциируется с тренером Дунгой, который убил в сборной Бразилии все живое и превратил ее в команду киборгов. Оцените командное фото – никаких улыбок даже от Дани Алвеса, на поле нужно выйти и умереть.

Где же Роналдиньо? Несмотря на роскошный сезон в «Милане» с 15+19 за сезон, он Дунге не пригодился. Или Неймар? Он тоже уже зажигал в «Сантосе». Все просто: ни один, ни другой не вписывались циничный стиль игры тренера.

За него Дунгу в Бразилии ненавидели примерно все, но эти методы давали результат. Его команда выиграла Кубок Америки-2007, Кубок Конфедераций-2009 и легко заняла первое место в южноамериканских отборах.

На ЧМ-2010 все тоже работало: обыграли КНДР (2:1) и Кот-д’Ивуар (3:1), а с Португалией (0:0) скатали прагматичную ничью. Снова первое место в группе! Дунга шел вперед назло всем критикам, а дальше снес Чили (3:0) в 1/8 финала.

Правда, работал он ровно до первой ошибки. Об уходе из сборной после ЧМ-2010 Дунга объявлял чуть ли не за год до турнира, поэтому шансов остаться в случае неудачи не оставалось никаких.

В четвертьфинале Бразилия внезапно показала очень яркий футбол и создала немало моментов, а Фелипе Мело проявился себя и как отличный футбол, и как неприятный человек. Сначала отдал шикарный голевой пас через все поле на Робиньо, а потом по-скотски наступил шипами на Роббена.

Больше всех старался Кака, но его усилий оказалось мало. Все решили два стандарта Нидерландов – оба с участием Уэсли Снейдера.

На этом роботофутбол Дунги закончился.

2014

Домашний чемпионат мира – уж где-где, а здесь надо проходить дальше четвертьфинала. А лучше вообще побеждать – тем более теперь тренирует родной Луис Фелипе Сколари, с которым случился тот титул в 2002-м.

Бразильцы легко прошли группу, по пенальти обыграли Чили и с третьей попытки справились с четвертьфиналом – Колумбия не устояла. Впрочем, как показали дальнейшие события, лучше бы Бразилия вылетела и не испытывала того, что ей приготовила Германия в полуфинале.

Счет вы точно помните, но драматичнее даже не 1:7, а отрезок с 23-ю по 29-ю минуту.

Клозе, Кроос, еще раз Кроос и Хедира.

4 гола за 6 минут, 5:0!

На это моменте этот бразильский мальчик заплакал, а с ним и вся Бразилия.

«После первого пропущенного гола у нас опустились руки, – говорил вратарь Жулио Сезар. – Что поделаешь… Теперь нам предстоит вернуться домой, обнять родных… Жаль, что мы их расстроили. Невозможно объяснить необъяснимое».

« Сегодня был худший день в жизни всех футболистов. Бразильский народ имеет полное право критиковать нас », – грустил Марсело.

«Нам нужно следить за такими командами, как Германия, чтобы учиться. Тактически они были просто прекрасны», – сказал Луис Густаво, но эта цитата хорошо состарилась.

Не молчала даже президент Бразилии Дилма Русеф: сборной. Но давайте не будем посыпать голову пеплом. Бразилия, поднимись, стряхни пыль и возвращайся ».

Гениальнее всех выступила жена Фелипе Мело: «Я долгое время не могла понять, почему моего мужа не вызывают в сборную Бразилии, но сегодня я получила ответ. Бог не позволил моему мужу пройти через это унижение! Я благодарна богу за этот ответ и за его заботу».

Да, кстати, матч за третье место тоже не удался. Бразилия проиграла Нидерландам – 0:3.

2018

Кажется, впервые за три чемпионата мира на Бразилию было меньше всего давления. В 2006-м требовали немедленное чемпионство, в 2010-м сходили с ума из-за Дунги, в 2014-м играли дома и находились под самым пристальным вниманием.

В России все было по классике: никаких сложностей в группе, легкая победа над Мексикой (2:0) в 1/8 финала, а дальше – золотое поколение Бельгии. Как мы уже поняли, именно тогда был его последний шанс. И в целом последним шансов бельгийцы воспользовались – вышвырнули с турнира Бразилию и заняли третье место.

Сначала бразильцы забили сами себе в безобидной ситуации, а потом сработала связка Лукаку – Де Брюйне. А у Неймара так не получилось: его удар девять на 94-й, который мог стать спасительным, потащил Куртуа.

«Могу сказать, что это самый печальный момент в моей карьере. Невероятно больно, ведь мы могли это сделать. У нас было все, чтобы пройти дальше и написать историю. Очень сложно искать силы, чтобы захотеть играть в футбол снова. Но я уверен, Бог даст мне достаточно силы, чтобы все преодолеть»

Давай, Ней, пора преодолеть. Пятый турнир без медалей – точно не вариант.