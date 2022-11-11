Якин исчез после «Спартака», а в сборную Швейцарии пришел из клуба второй лиги. Это вообще как?

От него ждут четвертьфинал.

Мурат Якин снова на троне – в «Спартак» он приходил чемпионом Швейцарии и полуфиналистом Лиги Европы, но Москва его подкосила. Семь лет Якин был вне нашего внимания, пока вдруг не возглавил сборную Швейцарии и не вышел с ней на ЧМ-2022.

Глеб Чернявский рассказывает о внезапном взлете бывшего тренера «Спартака».

Якин на финише в «Спартаке» получил подряд 0:4 от ЦСКА, 2:4 от «Терека» и 1:2 от «Уфы». После этого Федун отдал клуб профессионалам

Отрезок «Спартака» при Мурате Якине, наверное, самое скучное время в эпоху Леонида Федуна. Тренер слишком хорошо держался под давлением ветеранов, журналистов и болельщиков, а сорвался всего один раз на Тимура Журавеля – с тех пор мнение комментатора «Матч ТВ» никого не интересует.

На поле тоже будто ничего не происходило: Якин предпочитал прагматичную игру, а еще ему не хватало исполнителей. Молодой Промес, старый Чельстрем и разругавшийся с клубом Дзюба – и все, реализовывать спартаковские амбиции швейцарцу предлагалось с Кротовым, Давыдовым, Эбертом и другими легендами.

Эпично даже не 6-е место в том сезоне и не ощущение беспросветности, а какое-то полное отсутствие страсти. Якин так и не повлиял на настроение команды и закончил в «Спартаке» совсем грустно: 3 поражения в 4 последних матчах, в том числе 0:4 от ЦСКА, 2:4 от «Терека» и 1:2 от «Уфы».

Тогда на Sports.ru появилась совершенно великая новость: «После 29-го тура «Спартак» вышел на нулевую разницу мячей – 39-39». Для наглядности уточнялось, что разница забитых и пропущенных голов «Зенита» – 57-17 (+40).

В итоге на Якина обрушилась истерика ветеранов, а лучше всех как обычно выступил Леонид Федун: «Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу «Спартака» и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может, они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам».

Якин этому даже подыграл: «После многих разговоров я понял, что у клуба другая стратегия. Я не хочу стоять у них на пути. Однако, основываясь на своем опыте, я убежден, что второй сезон был бы лучше. Я не жалею, что возглавил «Спартак». Этот год – очень важный опыт для меня. Кроме того, меня впечатлила культура боления в России и энтузиазм людей. Я бы снова согласился поработать в Москве».

За дело взялся Дмитрий Аленичев, постановщик футбола Бескова, а Мурат Якин взял паузу.

«Спартак» так выжал Якина, что он не работал в футболе полтора года. Занялся недвижимостью и проворачивал сделки на миллионы евро

Сразу после «Спартака» посыпалась тьма инсайдов. Якина отправляли в «Бурсаспор», «Олимпиакос», «Сампдорию», «Верону», «Штутгарт», «Галатасарай», «Сьон». Писали даже, что тренер уже возглавил саудовский «Аль-Наср».

Якин вяло комментировал слухи и занимался вообще другим – инвестициями в недвижимость. К счастью, заработанные футболом деньги позволяли и строить, и покупать.

Тренер так описывал тот период жизни: «Каждое предложение сперва меня зажигало, но наутро энтузиазм пропадал».

Якин увлекся архитектурой и организовал большой ремонт дома. Сам разработал проект, сам руководил реализацией. Ему нравился не похожий на футбол процесс – все по плану, без человеческого фактора и эмоций.

«Здесь все строго и подчинено законами математики. В акциях я ничего не понимаю, это просто кусок бумаги, а стены дома я могу потрогать», – так объяснял Якин уход именно в недвижимость.

Все было настолько замечательно, что в 2017-м Якин даже не мог ответить на вопрос, сколько у него домов: «Не знаю точно, я же все время покупаю и продаю». Для понимания: одну загородную виллу Якин продал за 4,6 млн евро, а в 2016 году выставил на продажу три дома в Базеле на общую сумму более 12 млн евро.

А дальше, когда уже вернулся в футбол и тренировал «Сьон», вместе с Хаканом и сводным братом купил участок в 20 минутах от Базеля на 2,5 тысячи квадратных метров, чтобы построить там район на 25 домов.

В общем, жизнь явно удалась, можно было и вернуться в футбол.

В профессию Якина вернул клуб со дна второй швейцарской лиги, но в высшей лиге дальше не пошло

«Шаффхаузен» – клуб из 37-тысячного швейцарского города, который очень необычно расположен. Между Германией и Швейцарией длинная естественная граница в виде реки Рейн, но есть и участок земли выше реки, который тоже считается Швейцарией. Там-то и находится Шаффхаузен, а со страной он соединен только мостами и железной дорогой.

Идеальное тихое место, где нет безумных медиа, Кавазашвили, Ловчева и Мостового. Там Якин с клубом с последнего места сразу выиграл 18 матчей из 24 и получил повышение в «Грассхоппер». Это было в 2017 году.

Вот только ни там в «Грасхоппере», ни дальше в «Сьоне» у Якина ничего не получилось. В этом материале можно подробно почитать о приключениях Мурата в Швейцарии: например, как в «Сьоне» скандалил с капитаном, не ел с командой и постоянно уезжал в немецкую часть страны, а еще не выучил ни слова по-французски.

Мы же перескочим сразу в 2019-й – потому что в том году Якин снова опустился куда-то к Марианской впадине, а потом резко сел в ракету и улетел на околоземную орбиту.

В общем, летом 2019-го Якин вернулся в тот самый «Шаффхаузен», а заодно стал одним из его боссов. Вот только спортивные результаты были не выдающиеся, в первом сезоне занял 9-е место из 10, во втором – 4-е.

Какая сборная? Кажется, Якина никто не ждал даже в швейцарской вышке. Тем более после классного выступления на Евро-2020, где тренер Владимир Петкович выбил Францию и довел Швейцарию до четвертьфинала.

Так кто и как позвал Якина в сборную из клуба второй лиги?

В швейцарской прессе можно найти множество колонок с изумлением, как Якин вообще оказался в сборной. Ответа нет даже у местных журналистов.

В одном из интервью Якина спросили напрямую.

– Мурат, как вы стали тренером сборной?

– У меня хороший послужной список, есть серьезные успехи, а еще некоторых игроков из сборной мне доводилось тренировать. Думаю, это главное.

– Вы что, отправили заявку в футбольную ассоциацию?

– Нет, конечно. Пьерлуиджи Тами, директор национальной сборной, хорошо знает меня и мои способности. Еще он ценит то, как я общаюсь с людьми и, в частности, с игроками. Вероятно, это стало решающим фактором.

Я был удивлен и счастлив одновременно. Если вы были чемпионами Швейцарии, праздновали успех в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а сейчас работаете во второй лиге в «Шаффхаузене», возникает вопрос: «А я могу вообще претендовать на сборную?». Ведь так?

Но Разговор с федерацией получился открытым, свободным, беззаботным. Я заметил, что я определенно соответствую критериям».

Судя по швейцарской прессе и интервью Тами, логика боссов сборной была такой:

• Федерация столкнулась с большими трудностями при выборе тренера после ухода Владимира Петковича (работал с 2014-го) и не очень понимала, кто действительно нужен.

• Про Якина вспомнил директор сборной Тами, который в стране считается авторитетным футбольным экспертом. Основная причина – заслуги с «Базелем» (чемпионство, выход в полуфинал Лиги Европы) еще до «Спартака».

• Якин – легенда и суперзвезда в Швейцарии, его все хорошо знают, да и никто не сомневается в его компетентности, несмотря на последние неудачи.

• Четвертьфинал Евро-2020 очень вдохновил всю Швейцарию, но с тренером Петковичем потеряли взаимопонимание – и команда, и руководство, и болельщики.

• Тами называл такие критерии выбора нового тренера: умение придумывать и творить, международный опыт, знание швейцарского футбола и отождествление себя со страной.

Кажется, по этим критериям экс-тренер «Спартака» действительно вписывался (правда, про творчество утверждать сложно).

Самое удивительное, что Якин вообще не подвел. Петкович оставил ему в наследство две победы в отборах, а дальше Якин все сделал сам: ни разу не проиграл, скатал две ничьих с победителем Евро-2020 Италией и вышел с первого места.

При этом, по мнению того же Тами и швейцарской прессы, новый тренер добавил качества. Команда теперь намного организованнее и надежнее в обороне, но при этом не потеряла стиль – все так же хорошо контролирует мяч и отталкивается от себя.

Правда, летом попали 0:4 Португалии, но на ЧМ-2022 Якин приехал с победной серией – обыграли в Лиге Наций ту же Португалию (1:0), Испанию (2:1) и Чехию (2:1).

Якина хвалят и называют то волшебником, то фокусником. Правда, самому тренеру больше всего нравится определение «тактический лис». Это в Швейцарии что-то вроде мема.

А еще Якин после закрытого и не всегда искреннего Петковича предложил команде совсем другой стиль общения – открытый и честный. Например, так он обуздал безумного Гранита Джаку, который набросил на него после товарищеского матча с Косово.

Джака сказал: «Тренеры, которые хоть немного меня знают, в курсе, куда меня надо ставить на поле».

На что Якин отреагировал крайне дипломатично и легко потушил скандал: «Я сказал ему: «Гранит, воспринимай меня сейчас не как тренера, а как друга и товарища. Я не обижаюсь на твои слова. Я обязательно приеду к тебе в Лондон, мы сядем и перечислим все позиции, на которых ты играл в «Арсенале».

Или как ты видишь? Если я что-то решил попробовать, а это не сработало, то теперь должен срочно сдавать тренерскую лицензию? Неважно, чем недоволен Джака или любой другой молодой игрок: в таких ситуациях нужно быть заботливым другом, а не авторитарным тренером. Только тогда будут нормальные отношения».

А больше всех в Якина верит директор Тами. Он не сомневался, что Швейцария попадет в Катар, а теперь ему мало побед над Францией в серии пенальти. Он хочет быть мощнее.

«Наши амбиции становятся все больше и больше. Четвертьфинал должен быть не событием, а хорошей целью, еще лучше – нормой. Понимаете, мы почти не проигрывали Испании, Германии, Франции и Италии за последние два года, но и никогда не выигрывали, ту же Францию обыграли по пенальти. Мне хотелось бы, чтобы мы выходили с мыслью, что хотим побеждать этих соперников и что знаем, как это делать. Даже несмотря на то, что человеческий ресурс Швейцарии в футболе ограничен, надо стараться этого добиваться правильной и хорошей работой».

Как бы теперь Якину не разочаровать босса, который так в него верит.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann, Suhaib Salem; globallookpress.com/Martin Meienberger, Pascal Muller, Martin Meienberger, MANUEL GEISSER; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня