Где достать алкоголь в Катаре? Опасно ли ходить по улице пьяным? А в шортах? Какие там вообще развлечения?

Отвечает Роман Дворянкин, который почти два года жил в Дохе.

В воскресенье в Катаре стартует чемпионат мира. Мы мало знаем о стране-хозяйке: да, на фотографиях видели островок с небоскребами в Дохе, слышали, что там все сурово с алкоголем, что во время строительства стадионов погибло много рабочих.

А что такое Катар, если поподробнее? Мы поговорили с Романом Дворянкиным – бывшим генменеджером киберспортивной команды Virtus.pro. С 2019-го по 2021 год он жил в Дохе и работал в агентстве, которое занималось организацией ЧМ-2022.

Все об алкоголе в Катаре: можно ли привезти с собой и где купить?

С алкоголем в Катаре все очень трудно. Первое, что надо знать: привозить в страну его нельзя. Правда, есть нюансы.

Смотрите, положить в чемодан бутылку водки или виски и сдать в багаж точно не получится. Таможня все просветит, все увидит. Дальше либо просто конфискует и выкинет (скорее всего, так и будет), либо – если вы везете много бутылок – начнут задавать вопросы с потенциальным штрафом и высылкой из страны. Потому что это уголовное преступление. То же самое касается и дьюти-фри. Предположим, у вас пересадка в Стамбуле, вы зашли в дьюти-фри, взяли литр вискаря и думаете, что так можно. Нет, так тоже нельзя, просвечивают каждую сумку, пройти невозможно.

Единственный вариант – перелить алкоголь в какую-то неочевидную тару, например, в пластиковую литровую бутылку. И положить в багаж среди других вещей. В таком виде, скорее всего, пропустят, потому что поток огромный, проверять каждую неочевидную тару сложно.

Двигаемся дальше. Вы прилетели и хотите купить несколько бутылок пива. О таком можно сразу забыть: купить алкоголь в катарском магазине нельзя. Неважно, что это: местное «Красное и Белое», «Пятерочка» или «Азбука Вкуса» – ни в одном супермаркете просто физически не продается алкоголь. Можно купить только безалкогольное пиво, здесь проблем не будет.

В Катаре есть один алкогольный магазин на всю страну – находится в индустриальном районе Дохи. Вход в этот магазин только по официальной лицензии, которая выдается на основании справки от работодателя в Катаре. Пишется она так: «Я, генеральный директор ООО «Рога и копыта», не против, чтобы мой сотрудник каждый месяц покупал алкоголь». Еще можно прописать свинину, потому что это тоже единственное место в стране, где продается свинина.

Еще надо представить выписку банковского счета, там посмотрят на вашу зарплату и определят лимит на месяц. Да, покупать в этом магазине можно не бесконечное количество, а в рамках лимита, который зависит от размера зарплаты.

В общем, вы поняли: покупка алкоголя в розницу – сразу забываем.

Хорошо, а как тогда выпить? Где наливают?

В кафе и ресторанах тоже не получится – там тоже физически нет алкоголя. Есть только один вариант.

В Катаре существуют особые бары. Они, как правило, находятся при 5-звездочных отелях, чуть реже – при 4-звездочных, кратно реже – при 3-звездочных. Вход в них – строго по документам, сканы и водительские права не прокатят. Нужен именно паспорт, его сканируют через специальное устройство, чтобы подтвердить ваш вход. Иногда, кстати, бар выглядит так, что отеля при нем нет, но на самом деле всегда есть – это обязательное условие.

Дальше еще одна проблема – цена. Кружка пива, бокал вина или шот виски стоит около 40 реалов – это примерно 800 рублей на наши деньги. В 3-звездочных отелях цена будет чуть ниже, но не существенно. Плюс везде будет дорогая и не очень вкусная еда. Спасают только Happy Hours – надо проверять акции, цены могут быть сильно ниже.

Я не пожалел денег, крепко посидел при отеле и вышел на улицу пьяным. Что за это будет?

Здесь все похоже на американскую политику «Don’t ask, don’t tell». Приведу простой пример. Выходил ли я в Катаре на улицу пьяным? Конечно, да. Делали ли это мои знакомые? Конечно, да. Понимали ли мы все риски? Конечно, да.

Но надо учитывать, что на улицах в Катаре практически нет полиции. И если вы налили в кофейный стаканчик виски, вышли из заведения и по пути его спокойно потягиваете, никто к вам никогда не подойдет.

Самое главное – не нарушать никакие общепринятые нормы поведения. Например, идешь ты пьяненький, с перелитым в термос вином со льдом, никого не трогаешь – это окей. Но если вдруг начнешь шататься и, не дай бог, докапываться до людей, то это красный свет. Окружающие тут же позвонят в полицию, а она мгновенно приедет. И дальше последствия уже непредсказуемые.

Что касается футбола, то я был на клубном чемпионате мира в 2019 году, там «Ливерпуль» играл с «Фламенго». И бразильские болельщики были заметно нетрезвы, когда ехали на футбол организованной группой. Но это выглядело нормально: просто веселые ребята едут на матч, они ничего не пытались громить и так далее.

Ну и в моих разговорах с сотрудниками оргкомитета четко прослеживалось, что отношение такое: пока это не выходит за общепринятые рамки футбольного праздника, все будет нормально. В общем, с алкотестерами не будут через каждые десять метров стоять, не волнуйтесь.

Вот пять заведений, которые я бы рекомендовал. Они в разных районах Дохи, похожи на английские и американские пабы.

1. Stock Burger Co. Doha

2. Champions Doha

3. Hudson Tavern Doha

4. Mullberry Tavern

5. Monkey Tale – но это уже не паб, а скорее пляжное кафе со своим пляжем и алкоголем

В Катаре вообще есть развлечения? Можно ли сгонять на дюны? А что с торговыми центрами?

Это проблема Дохи, что там совершенно нечего делать. Для сравнения возьмем Дубай. Вы туда прилетаете и сразу получаете много мест, куда можно сходить и которые прямо вау.

Можно подняться на «Бурдж-Халифу» (828-метровый небоскреб с 163 этажами – Sports.ru), есть арка со стеклянными полом, можно покататься на колесе обозрения, можно сходить в «Дубай Молл» – самый большой торговый центр в мире, там все существующие в природе магазины.

Есть прикольные пляжи, пальмы, топовые рестораны. И – самое главное – есть местечки, где с урбанистической точки зрения прикольно гулять. Можно поехать в пустыню покататься на дюнах, посмотреть на поющие фонтаны перед «Бурдж-Халифой», которые стоят ноль рублей. По большому счету, Дубай самодостаточен для того, чтобы провести там несколько дней. Вряд ли больше 3-4, но когда вы туда прилетаете, то четко знаете, чем собираетесь заняться.

Доха в этом плане очень сильно отличается от Дубая в худшую сторону, там банально нечего делать. Есть ютуб-канал, называется Dude Perfect, там почти 60 млн подписчиков. Летом по заказу оргкомитета в Катаре они приехали показать, что там есть классного.

И если посмотреть видео, то можно убедиться, что там ничего нет! Только представьте: министерство туризма и оргкомитет делают на одном из самых популярных каналов мира промо, а в нем пустота. Так что это серьезная проблема – в Дохе практически нет развлечений. Впрочем, попробую что-то наскрести.

1. Есть вариант покататься по дюнам на джипах. Это надо ехать к югу от Дохи, порядка часа езды. Там много всяких песчаных активностей – верблюды, багги, джипы. В общем, такая прикольная экзотическая тема.

2. В городе Альхор, к северу от Дохи, есть мангровые заросли. Там можно покататься на каяках или сапе, но на каяках лучше. Можно искупаться, погулять. Ты в целом не ожидаешь, что в пустынной стране могут быть мангровые заросли, но они есть, на них точно стоит посмотреть.

3. В Дохе есть одна локация, где круто и классно погулять. Она называется Мшейреб, это новый район, суперэкологичный. Там ездит трамвай и ощущение, будто ты в какой-то современной арабской сказке. Там классные отели, кафешки, рестораны. Если куда-то и идти, то туда первым делом.

4. В Дохе есть два музея, которые стоит посетить. Находятся в пешей доступности друг от друга, оба можно посмотреть за 2.5 часа. Один – Катарский национальный музей, рассказывает историю страны. Он интерактивный, само здание красивое, его строил современный французский архитектор. Второй – Музей исламского искусства, тоже очень классный внешне, внутри собраны неплохие экспонаты.

5. Самое удивительное, что в Дохе практически нет нормальных пляжей. Есть один, который называется «Катара», он около культурной деревни, которая тоже называется «Катара». Там можно провести вечерок, погулять. Ну и отмечу искусственный остров «Перл» с водными активностями – можно покататься на мотоциклах, каяках и сапах.

Как в Катаре относятся к мужчинам в шортах? И рады ли вообще туристам?

Про шорты – это самый смешной пункт всех этих подборок правил, которые периодически появляются на разных сайтах. Якобы в Катаре нельзя ходить в шортах. Это полный бред!

В Катаре абсолютно нормально ходить в шортах, в которых мы летом ходим в России. Конечно, в коротких шортах-плавках ходить не надо, но в нормальных, купленных где-нибудь в H&M и Uniqlo, легко. То же самое касается девушек. Можно ли ходить в юбке чуть выше колена? Да, можно. Просто не рекомендуется надевать ультракороткое мини.

Единственное, в шортах нельзя заходить в государственные учреждения, в полицию и в некоторые рестораны, где есть дресс-код. Я, например, приехал в полицию оформлять ДТП, со мной был коллега в шортах. Его не пустили, сказали, что пока не приведешь свой вид к подобающему, заходить нельзя.

Еще надо помнить, что рамки дозволенного в общении с арабскими женщинами здесь другие. Главный совет – не засматриваться на них и вообще держаться подальше.

Надеюсь, никому не придет в голову с ними на улице как-то заигрывать и флиртовать. Я не знаю, какие могут быть последствия, но ничего хорошего ждать точно не стоит. Думаю, без проблем можно спросить дорогу куда-то, но это максимум. Улыбаться и начинать дальше какие-то смолтоки – наверное, не стоит.

А вообще отношение к туристам там нормальное. Главное, уважать их культуру. Не ходить в мини-юбках и не шататься откровенно бухим – тогда все будет отлично.

А где жить? Говорят, мест в отелях ооочень мало

Жилье – главная проблема чемпионата мира.

Приведу личный пример. Я лечу на 1/8 финала, но в городе ночевать не буду. Как так?

Специально под чемпионат из других стран запустили авиашаттлы: у них фиксированная стоимость билета, на борт нельзя взять багаж, очень строгие рамки по ручной клади. Я как раз купил такой билет из Дубая.

Просто дело в том, что ночлег в Дохе из-за лимитированного предложения стоит каких-то совершенно безумных денег. Наверное, вы видели Fan Villages, где стоят много-много таких небольших кибиток. Там минимально можно забронировать номер на 2 ночи, а ночь стоит то ли 300, то ли 400 долларов.

Смысла не вижу вообще. Лучше прилететь утром, день побыть в городе, посмотреть матч и вечером улететь. В том же Дубае полно жилья, на время чемпионата мира за 150 долларов можно забронировать качественный номер в 3-звездочном отеле.

Уверен, так будут делать очень многие, потому что лететь всего 40 минут, а в Дубае и дешевле жить, и есть что посмотреть.

Фото: личный архив; globallookpress.com/William Volcov, Drahoslav Ramik; REUTERS/Hamad I Mohammed