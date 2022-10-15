Ярчайшие моменты дерби за 20 лет! Автогол Зоа, Семак в снегу, Веллитон vs Акинфеев и, конечно, Вагнер с собакой

РПЛ существует больше 20 лет – за эти годы противостояние «Спартака» и ЦСКА не только не утратило прежнего накала, а стало даже масштабнее и принципиальнее. И подарило нам кучу легендарных сюжетов, которые уже не стереть из памяти.

Пробежимся по самым великим моментам с 2002 года и разогреемся перед воскресным матчем? Ну, конечно же, да!

1. 2002 год, матч первого круга в «Лужниках», тогда Мойзес был у «Спартака». Закончилось все для команды Олег Романцева катастрофически: 0:3 и ни одного удара (и даже прострела) в створ ворот Вениамина Мандрыкина. «Одни не могут, другие не хотят. Некоторые видят себя уже где-то, только не в «Спартаке», – такую загадочную фразу произнес Вячеслав Грозный на пресс-конференции. Через пару лет смысл ее будет более понятен.

2. Вряд ли мы еще когда-то увидим такое снежное дерби, но согласитесь, что это было незабываемо. На кадре – момент единоборства Сергея Семака и Валери Абрамидзе, после которого судья Валенитин Иванов назначил крайне странный пенальти.

И цитата Максима Калиниченко про атмосферу того матча: «Когда меня удалили еще в первом тайме, чуть не получил бутылкой по голове. Я ухожу с поля, снег идет стеной, меня закидывают снежками. Вдруг краем глаза вижу, что в меня летит уже не снежок. И как в замедленном действии вижу квадратную бутылку – это вискарь, чуть ли не «Джек Дэниэлс» я успел прочитать. Она пролетела буквально в сантиметрах. Хорошо, что не попали, потому что шансов увернуться не было».

3. Матч первого круга в 2003-м (3:2 в пользу ЦСКА) до сих пор вызывает фантомные боли у болельщиков «Спартака» 30+ лет. Внезапно побеждать армейцев в ситуации, когда этого никто не ждал, а потом проиграть из-за безумного рикошета после удара Иржи Ярошика на 93-й.

Вратарь Баги – символ той жуткой красно-белой эпохи.

4. Еще один артефакт смутного времени «Спартака» и расцвета ЦСКА: Люк Зоа в простейшей ситуации срезает мяч в свои ворота.

И обижается на критику: «Я хотел выбить мяч на угловой, но он попал в ногу и залетел в ворота. Я что, хотел сделать это специально? Нет! Так получилось. Но после этого журналисты стали говорить, что я дерьмо. Хотя случиться такое могло с кем угодно».

5. Матч первого круга в 2005-м (1:3) состоялся через четыре дня после победы ЦСКА в Кубке УЕФА. По словам очевидцев и Валерия Газзаева, армейцы как надо отпраздновали титул и подошли к игре в максимально разобранном состоянии. Только это не помешало снова победить «Спартак» и продлить зловещую серию.

6. Зимой 2007-го в Израиле прошел Кубок Первого канала, где участвовали «Спартака», ЦСКА, киевское «Динамо», «Шахтер», «Маккаби» и «Хапоэль». В финале случилось дерби, которое снова оказалось трагичным для красно-белых. На 87-й минуте Павлюченко сделал счет 2:2 и перевел игру в овертайм, но на 120-й Жо замкнул подачу с фланга.

7. Суперкубок-2007 запомнился этим чудесным моментом с Вагнером Лавом и собакой на поле. Конечно, вы о нем прекрасно знаете, но его всегда приятно вспомнить.

Федору Кудряшову тут всего 20 лет.

8. Момент, когда казалось, что «Спартак» проклят. Давид Янчик забивает тот самый мяч – первый и последний за ЦСКА.

9. Никита Баженов наконец-то прерывает серию без побед над ЦСКА. Интересно, что до этой игры армейцы сминали всех соперников и не проигрывали 13 матчей подряд.

10. Трагическая ошибка Сослана Джанаева в 2009-м после удара Томаша Нецида. После нее «Спартак» потерял даже математические шансы на чемпионство, а «Рубин» праздновал второй титул подряд.

11. 2011 год, лучший матч «Спартака» и ЦСКА в 21-м веке. Полуфинал Кубка, невероятные 3:3 и драматичная серия пенальти, где все решил промах Дмитрия Комбарова.

12. 2011 год, то самое столкновение Игоря Акинфеева и Веллитона. Мы детально разбирали тот эпизод, если хотите почитать дискуссии, кто прав, а кто виноват, кликайте по ссылке.

13. В этом посте наконец-то наступил праздник и для болельщиков «Спартака». Сентябрь 2013-го, пожалуй, один из самых мощных выносов ЦСКА в дерби. 3:0 – забивали Озбилиз, Комбаров и Паршивлюк.

14. Во втором круге игроки ЦСКА отомстили (1:0), а все решила ошибка Артема Реброва – он не рассчитал с выходом, позволил Думбия себя обыграть и забить в пустые. Сам вратарь очень ярко и самокритично оценивал свои действия в том эпизоде:

«Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел. Болельщики ЦСКА мне еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!»

15. Первое дерби на «Открытии» закончилось ужасом для «Спартака» – 0:4 и 3 пропущенных мяча уже к 30-й минуте. «Могу лишь сказать, что на сегодняшний день разница в классе у команд значительная. Нам не хватает постоянства в результатах», – заявил Мурат Якин и через два тура покинул команду.

16. Просто напоминание, что Роман Широков провел 20 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три ассиста.

17. В чемпионском сезоне «Спартак» дважды уверенно обыграл ЦСКА – в первом матче (3:1) зажигал Зе Луиш.

Во втором (2:1) – Денис Глушаков. На фото команда Карреры летит к чемпионству, которое уже не отобрать.

18. Волевая победа ЦСКА в 2017-м: «Спартак» вел 1:0, но Щенников (на 83-й) и Витиньо (на 84-й) все перевернули за 2 минуты.

19. Внезапный разгром ЦСКА (3:0) после 0:7 от «Ливерпуля». На фото третий гол забивает Марио Пашалич, который провел «Спартак» 32 матча, забил 5 мячей и отдал один ассист.

19. Дубль Жиго – кажется, тут зародилось то самое АУФ!

20. Кубок России-2019/20 подарил один из лучших матчей «Спартака» и ЦСКА новейшего времени. Боевые 2:2 с камбэком армейцев в основное время и гол Ларссона с паса Максименко в дополнительное.

Верим, что в этой подборке окажется что-то и из воскресной игры.

Фото: Gettyimages.ru/Artyom Korotayev/Pressphotos; Коммерсантъ/Алексей Куденко, Юрий Мартьянов; pfc-cska.com/Андрианова Т.; East News/AP Photo/Ariel Schalit; globallookpress.com/Daniil Ivanov/Russian Look, Alexander Wilf/Russian Look, Igor Kritskiy/Russian Look; РИА Новости/Владимир Федоренко, Илья Питалев, Владимир Астапкович, Михаил Воскресенский, Владимир Песня, Виталий Белоусов, Антон Денисов, Алексей Филиппов, Алексей Куденко, Александр Вильф