Аналитика Глебчика
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Ярчайшие моменты дерби за 20 лет! Автогол Зоа, Семак в снегу, Веллитон vs Акинфеев и, конечно, Вагнер с собакой

Никита Баженов Никита Баженов
Денис Глушаков Денис Глушаков
Роман Еременко Роман Еременко
Валери Абрамидзе
Марио Пашалич Марио Пашалич
Дмитрий Комбаров Дмитрий Комбаров
Спартак Спартак
Алан Дзагоев Алан Дзагоев
Сергей Семак Сергей Семак
Самюэль Жиго Самюэль Жиго
Федор Кудряшов Федор Кудряшов
ЦСКА ЦСКА
Сослан Джанаев Сослан Джанаев
Артем Ребров Артем Ребров
Арас Озбилиз Арас Озбилиз
Люк Зоа
Рамон Рамон
Абдель Баги
Давид Янчик Давид Янчик
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Веллитон Веллитон
Дуду Дуду
Сейду Думбия Сейду Думбия
Вагнер Лав Вагнер Лав
Зе Луиш Зе Луиш
Йордан Ларссон Йордан Ларссон
Жо Жо
Роман Широков Роман Широков
Футбол Футбол

РПЛ существует больше 20 лет – за эти годы противостояние «Спартака» и ЦСКА не только не утратило прежнего накала, а стало даже масштабнее и принципиальнее. И подарило нам кучу легендарных сюжетов, которые уже не стереть из памяти. 

Пробежимся по самым великим моментам с 2002 года и разогреемся перед воскресным матчем? Ну, конечно же, да!

1. 2002 год, матч первого круга в «Лужниках», тогда Мойзес был у «Спартака». Закончилось все для команды Олег Романцева катастрофически: 0:3 и ни одного удара (и даже прострела) в створ ворот Вениамина Мандрыкина. «Одни не могут, другие не хотят. Некоторые видят себя уже где-то, только не в «Спартаке», – такую загадочную фразу произнес Вячеслав Грозный на пресс-конференции. Через пару лет смысл ее будет более понятен.

2. Вряд ли мы еще когда-то увидим такое снежное дерби, но согласитесь, что это было незабываемо. На кадре – момент единоборства Сергея Семака и Валери Абрамидзе, после которого судья Валенитин Иванов назначил крайне странный пенальти.

И цитата Максима Калиниченко про атмосферу того матча: «Когда меня удалили еще в первом тайме, чуть не получил бутылкой по голове. Я ухожу с поля, снег идет стеной, меня закидывают снежками. Вдруг краем глаза вижу, что в меня летит уже не снежок. И как в замедленном действии вижу квадратную бутылку – это вискарь, чуть ли не «Джек Дэниэлс» я успел прочитать. Она пролетела буквально в сантиметрах. Хорошо, что не попали, потому что шансов увернуться не было».

3. Матч первого круга в 2003-м (3:2 в пользу ЦСКА) до сих пор вызывает фантомные боли у болельщиков «Спартака» 30+ лет. Внезапно побеждать армейцев в ситуации, когда этого никто не ждал, а потом проиграть из-за безумного рикошета после удара Иржи Ярошика на 93-й.

Вратарь Баги – символ той жуткой красно-белой эпохи.

4. Еще один артефакт смутного времени «Спартака» и расцвета ЦСКА: Люк Зоа в простейшей ситуации срезает мяч в свои ворота.

И обижается на критику: «Я хотел выбить мяч на угловой, но он попал в ногу и залетел в ворота. Я что, хотел сделать это специально? Нет! Так получилось. Но после этого журналисты стали говорить, что я дерьмо. Хотя случиться такое могло с кем угодно».

 

5. Матч первого круга в 2005-м (1:3) состоялся через четыре дня после победы ЦСКА в Кубке УЕФА. По словам очевидцев и Валерия Газзаева, армейцы как надо отпраздновали титул и подошли к игре в максимально разобранном состоянии. Только это не помешало снова победить «Спартак» и продлить зловещую серию.

6. Зимой 2007-го в Израиле прошел Кубок Первого канала, где участвовали «Спартака», ЦСКА, киевское «Динамо», «Шахтер», «Маккаби» и «Хапоэль». В финале случилось дерби, которое снова оказалось трагичным для красно-белых. На 87-й минуте Павлюченко сделал счет 2:2 и перевел игру в овертайм, но на 120-й Жо замкнул подачу с фланга.

7. Суперкубок-2007 запомнился этим чудесным моментом с Вагнером Лавом и собакой на поле. Конечно, вы о нем прекрасно знаете, но его всегда приятно вспомнить.

Федору Кудряшову тут всего 20 лет.

8. Момент, когда казалось, что «Спартак» проклят. Давид Янчик забивает тот самый мяч – первый и последний за ЦСКА. 

9. Никита Баженов наконец-то прерывает серию без побед над ЦСКА. Интересно, что до этой игры армейцы сминали всех соперников и не проигрывали 13 матчей подряд. 

10. Трагическая ошибка Сослана Джанаева в 2009-м после удара Томаша Нецида. После нее «Спартак» потерял даже математические шансы на чемпионство, а «Рубин» праздновал второй титул подряд.  

 

11. 2011 год, лучший матч «Спартака» и ЦСКА в 21-м веке. Полуфинал Кубка, невероятные 3:3 и драматичная серия пенальти, где все решил промах Дмитрия Комбарова. 

12. 2011 год, то самое столкновение Игоря Акинфеева и Веллитона. Мы детально разбирали тот эпизод, если хотите почитать дискуссии, кто прав, а кто виноват, кликайте по ссылке.

13. В этом посте наконец-то наступил праздник и для болельщиков «Спартака». Сентябрь 2013-го, пожалуй, один из самых мощных выносов ЦСКА в дерби. 3:0 – забивали Озбилиз, Комбаров и Паршивлюк.

14. Во втором круге игроки ЦСКА отомстили (1:0), а все решила ошибка Артема Реброва – он не рассчитал с выходом, позволил Думбия себя обыграть и забить в пустые. Сам вратарь очень ярко и самокритично оценивал свои действия в том эпизоде:

«Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел. Болельщики ЦСКА мне еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!»

15. Первое дерби на «Открытии» закончилось ужасом для «Спартака» – 0:4 и 3 пропущенных мяча уже к 30-й минуте. «Могу лишь сказать, что на сегодняшний день разница в классе у команд значительная. Нам не хватает постоянства в результатах», – заявил Мурат Якин и через два тура покинул команду.

 

16. Просто напоминание, что Роман Широков провел 20 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три ассиста.

17. В чемпионском сезоне «Спартак» дважды уверенно обыграл ЦСКА – в первом матче (3:1) зажигал Зе Луиш.

Во втором (2:1) – Денис Глушаков. На фото команда Карреры летит к чемпионству, которое уже не отобрать.

18. Волевая победа ЦСКА в 2017-м: «Спартак» вел 1:0, но Щенников (на 83-й) и Витиньо (на 84-й) все перевернули за 2 минуты.

19. Внезапный разгром ЦСКА (3:0) после 0:7 от «Ливерпуля». На фото третий гол забивает Марио Пашалич, который провел «Спартак» 32 матча, забил 5 мячей и отдал один ассист.

 

19. Дубль Жиго – кажется, тут зародилось то самое АУФ!

 

20. Кубок России-2019/20 подарил один из лучших матчей «Спартака» и ЦСКА новейшего времени. Боевые 2:2 с камбэком армейцев в основное время и гол Ларссона с паса Максименко в дополнительное.

Верим, что в этой подборке окажется что-то и из воскресной игры.

Фото: Gettyimages.ru/Artyom Korotayev/Pressphotos; Коммерсантъ/Алексей Куденко, Юрий Мартьянов; pfc-cska.com/Андрианова Т.; East News/AP Photo/Ariel Schalit; globallookpress.com/Daniil Ivanov/Russian Look, Alexander Wilf/Russian Look, Igor Kritskiy/Russian Look; РИА Новости/Владимир Федоренко, Илья Питалев, Владимир Астапкович, Михаил Воскресенский, Владимир Песня, Виталий Белоусов, Антон Денисов, Алексей Филиппов, Алексей Куденко, Александр Вильф

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Только в 1994-м «Спартак» забивал больше. Тогда был платиновый состав – Карпин, Тихонов, Цымбаларь, Аленичев и Онопко

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