Аналитика Глебчика
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Теперь мы поняли, что такое тактический хамелеон Абаскаля. Наконец-то

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Чернявский доволен.

Это был очень важный день для Гильермо Абаскаля – перед «Локомотивом» его команда проиграла 3 матча в РПЛ из 4, и на испанца обрушилась первая критика. Классика для «Спартака». 

Хотя критиковать Абаскаля как минимум очень странно. Особенно учитывая вводные для его работы.

• Пришел в команду с 10-го места, которую еще и покинул Жиго.

• Придумал, как побеждать с этим набором игроков, но сразу остался без важнейшего Мозеса.

• В моменте потерял Зиньковского, Литвинова, Мартинса и Николсона. 

• Получил Бальде, но Кейта теперь не может играть до декабря из-за дисквалификации.

При этом в случае победы над «Локомотивом» оставался бы всего в трех очках от второго места, которое в нынешних реалиях будет считаться большим успехом. Какая здесь вообще может быть критика?

Поражения от «Зенита» и «Ростова» получились очень болезненными, но тренер точно сделал выводы и попробовал поменяться.

Например, сыграл на Кубок в три центральных защитника – и легко победил «Факел» (3:0).

С «Локомотивом» Абаскаль тоже удивил – впервые поставил в старте и Промеса, и Николсона, и Соболева. По логике Промес должен был сыграть на позиции десятки, но тренер на флэш-интервью перед матчем заявил, что голландец будет форвардом.

«Спартак», по сути, сыграл в трех центральных нападающих: Николсон был на острие, а ни Соболев, ни Промес вообще не сваливались на фланги. В итоге команда сразу действовала очень агрессивно, все три форварда безумно активно прессинговали и вдавливали соперника в штрафную. 

Настолько эффективно, что в ответ на экстремально-атакующую расстановку «Локомотив» в первом тайме не провел ни одной нормальной атаки. «Спартак» забил всего один, но по подходам претендовал явно на большее.

Да, нельзя не учитывать состояние «Локомотива» и удивительный набор игроков в защите, но «Спартак» очень мощно и по-взрослому контролировал ход игры около часа. Вообще без шансов для соперника.

Конечно, бесконечно в таком ритме играть невозможно, поэтому «Спартак» подсел ближе к концу – и по физике, и в принципе к воротам. Не хватило лучшей реализации преимущества в первом тайме, но, к счастью для Абаскаля, все обошлось, и на двухнедельный перерыв он ушел с нормальным фоном.

Теперь даже интересно, будет ли испанец пробовать эту схему дальше. Кажется, она делает «Спартак» более маневренным и гибким.

Во-первых, можно выпускать Соболева и Николсона вместе, а Промеса все так же использовать в нападении.

Во-вторых, Зиньковский снова сможет выходить на фланге, где ему явно привычнее. 

В-третьих, показалось, что Умярову гораздо комфортнее действовать в тройке центральных полузащитников, а не играть шестерку в ромбе.

В-четвертых, у «Спартака» все еще есть Кейта Бальде и Виктор Мозес – в схему с тремя центрфовардами их пристроить будет проще, чем делить на всех одно место на десятке. 

В-пятых, эта 4-3-3 легко трансформируется в привычный ромб, поэтому Абаскаль может бесконечно переходить из одного режима в другой – в зависимости от задачи на поле. 

Похоже, это и есть тот самый тактический хамелеон, которого нам обещал испанский тренер. Дождались!

Спартак – Локомотив 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 35 Соболев.
СпартакСелихов, Хлусевич, Литвинов, Джикия, Пруцев (Чернов, 90), Умяров (Мевля, 80), Денисов, Зобнин, Николсон (Зиньковский, 60), Соболев (Мелешин, 90), Промес.
ЛокомотивХудяков, Ненахов (Живоглядов, 83), Кузьмичев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Педриньо (Игнатьев, 73), Изидор (Марадишвили, 73).
Предупреждение:
Соболев (47).

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Абаскаль удивил новой ролью Соболева: тот забил в 4-м матче подряд и помог обыграть «Локо»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф

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