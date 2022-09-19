Теперь мы поняли, что такое тактический хамелеон Абаскаля. Наконец-то

Чернявский доволен.

Это был очень важный день для Гильермо Абаскаля – перед «Локомотивом» его команда проиграла 3 матча в РПЛ из 4, и на испанца обрушилась первая критика. Классика для «Спартака».

Хотя критиковать Абаскаля как минимум очень странно. Особенно учитывая вводные для его работы.

• Пришел в команду с 10-го места, которую еще и покинул Жиго.

• Придумал, как побеждать с этим набором игроков, но сразу остался без важнейшего Мозеса.

• В моменте потерял Зиньковского, Литвинова, Мартинса и Николсона.

• Получил Бальде, но Кейта теперь не может играть до декабря из-за дисквалификации.

При этом в случае победы над «Локомотивом» оставался бы всего в трех очках от второго места, которое в нынешних реалиях будет считаться большим успехом. Какая здесь вообще может быть критика?

Поражения от «Зенита» и «Ростова» получились очень болезненными, но тренер точно сделал выводы и попробовал поменяться.

Например, сыграл на Кубок в три центральных защитника – и легко победил «Факел» (3:0).

С «Локомотивом» Абаскаль тоже удивил – впервые поставил в старте и Промеса, и Николсона, и Соболева. По логике Промес должен был сыграть на позиции десятки, но тренер на флэш-интервью перед матчем заявил, что голландец будет форвардом.

«Спартак», по сути, сыграл в трех центральных нападающих: Николсон был на острие, а ни Соболев, ни Промес вообще не сваливались на фланги. В итоге команда сразу действовала очень агрессивно, все три форварда безумно активно прессинговали и вдавливали соперника в штрафную.

Настолько эффективно, что в ответ на экстремально-атакующую расстановку «Локомотив» в первом тайме не провел ни одной нормальной атаки. «Спартак» забил всего один, но по подходам претендовал явно на большее.

Да, нельзя не учитывать состояние «Локомотива» и удивительный набор игроков в защите, но «Спартак» очень мощно и по-взрослому контролировал ход игры около часа. Вообще без шансов для соперника.

Конечно, бесконечно в таком ритме играть невозможно, поэтому «Спартак» подсел ближе к концу – и по физике, и в принципе к воротам. Не хватило лучшей реализации преимущества в первом тайме, но, к счастью для Абаскаля, все обошлось, и на двухнедельный перерыв он ушел с нормальным фоном.

Теперь даже интересно, будет ли испанец пробовать эту схему дальше. Кажется, она делает «Спартак» более маневренным и гибким.

Во-первых, можно выпускать Соболева и Николсона вместе, а Промеса все так же использовать в нападении.

Во-вторых, Зиньковский снова сможет выходить на фланге, где ему явно привычнее.

В-третьих, показалось, что Умярову гораздо комфортнее действовать в тройке центральных полузащитников, а не играть шестерку в ромбе.

В-четвертых, у «Спартака» все еще есть Кейта Бальде и Виктор Мозес – в схему с тремя центрфовардами их пристроить будет проще, чем делить на всех одно место на десятке.

В-пятых, эта 4-3-3 легко трансформируется в привычный ромб, поэтому Абаскаль может бесконечно переходить из одного режима в другой – в зависимости от задачи на поле.

Похоже, это и есть тот самый тактический хамелеон, которого нам обещал испанский тренер. Дождались!

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф