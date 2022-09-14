Убрать прозвище Педриньо – это стыдное решение руководства «Локомотива»

Чернявский не верит в происходящее.

Немного контекста, если все упустили:

• Меньше недели назад «Локомотив» купил бразильца Педриньо за 5 миллионов евро – вингера взяли из бразильского «Ред Булл Брагантино» (оттуда в «Зенит» переехал Клаудиньо).

• Педриньо дебютировал с «Факелом», выйдя на 25 минут, но на официальном сайте и на футболке появилась фамилия Педро Габриэл (правда, комментатор матча Дмитрий Шнякин все равно называл его Педриньо).

• На Кубок с «Краснодаром» Педриньо вышел уже в старте. Во втором тайме он отдал голевой пас (закончили 2:2, по пенальти победил «Локо»), но в медиа шумит вовсе не это. Сразу после перерыва мы услышали откровение. Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сообщил напарнику по репортажу Александру Неценко, что клуб попросил не называть бразильца Педриньо.

Причину Дурасов озвучил так: «Говорят, эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, а Педриньо не будет».

• Дальше высказался сам Педриньо: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но в руководстве сказали, что это не очень. Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать».

* * *

Мне до сих пор сложно поверить, что это происходит на самом деле. В 2022 году современный московский клуб переживает, что бразильское имя его игрока созвучно на русском с чем-то не тем.

Я сразу представил себя в 6-м классе на уроке биологии, где слова «пестик» и «тычинка» вызывают неописуемый восторг.

Окей, Педриньо и в комментариях на Sports.ru встретили подобными шутками, но неужели на этот примитивный ситуативный юмор можно реагировать всерьез? Мало ли над чем смеются в раздевалках – теперь по каждому поводу выносить серьезные решения?

Это же настолько некреативно, что схлынет сразу после первой волны шуток. В команде посмеялись бы дней пять, придумали бы один локальный мем – и успокоились бы.

Играли же у нас Мариуш Йоп? Лукас Пусинери? Захари Сираков? Руслан Нахушев? Баба Адаму? Жо? Тренировал Дик Адвокат?

Кого-нибудь переименовали? Как быстро надоели шутки над этими фамилиями/именами? Вы вообще помните такие шутки?

Единственное исключение – Жано Ананидзе, который первое время играл с фамилией на футболке, а потом по собственному желанию поменял ее на Жано.

В этом ключевой момент: Ананидзе менял фамилию на имя сам, а «Локомотив» буквально принудил Педриньо использовать вариант Педро Габриэл.

Очевидно, Педриньо не в восторге. Наверное, не надо объяснять, как бразильцы любят играть под прозвищами с суффиксом «иньо». А здесь просто берут и рушат образ, который игрок начал себе строить.

Я даже не могу себе представить, как принималось такое решение. Неужели руководителям «Локомотива» вот сейчас, со всеми проблемами старта сезона, больше нечем заняться, как обсуждать восприятие имени Педриньо? То есть люди сидят в кабинете за столом из дорогого дерева, управляют клубом с бюджетом в несколько миллиардов рублей – и на полном серьезе боятся восприятия слова «Педриньо»? Сколько им лет? Какой год за окном?

Такие решения руководителей – это просто имиджевый тупик. Даже если бы клуб презентовал игрока ироничным видео про имя в стиле «Я был Педриньо, но пора взрослеть, теперь я Педро» или как угодно еще – это все равно выглядело бы предельно странно.

Руководители стесняются имени новичка? Боятся реакции каких-то людей со стороны? Или сверху? Неужели в 2022 году люди настолько пещерно думают про все вокруг, что готовы замалчивать любимое имя своей новой звезды?

Интересно: боссы «Локо» думают так сами или это уже повсеместная самоцензура?

Необъяснимо. Но такого в 2022 году происходить просто не должно.

Фото: fclm.ru; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon