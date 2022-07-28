«Динамо» представило новичка пародией на реалити-шоу. Получилось так иронично, что мы узнали все детали

Вот прямо вообще все.

«Динамо» очень хочет удивлять. После шумного матча с «Амкалом» с участием Александра Овечкина медиакоманда клуба намекала, что дальше представит новичка так, как еще не представлял никто.

Под эксперимент попал парагвайский центральный защитник Роберто Фернандес – на нем попробовали необычную презентацию с участием спортивных журналистов: Сергея Егорова (канал «Футбольный Биги», 17к подписчиков, один из самых влиятельных), Севастиана Терлецкого (канал «Крысева», 10к подписчиков, один из главных фрэшменов) и инсайдера Ивана Карпова.

Немного контекста для тех, кто не живет в телеграме: Егоров и Терлецкий – два дотошных репортера, которые посещают все футбольные мероприятия в Москве и мучают спикеров бесконечными вопросами на камеру.

От обоих настолько невозможно отделаться, что иногда гендиры «Спартака» и ЦСКА дают им интервью прямо из окон автомобилей, пока стоят на светофоре и ждут зеленый свет.

Или бывало, что в попытке взять интервью у Георгия Джикии оба репортера отчаянно бежали за его ускоряющейся машиной.

В «Динамо» захотели уместить все мемы про Биги и Крысеву и попробовать необычный ракурс: не отмахиваться от надоедливых журналистов, а объединиться с ними. Но так, чтобы они просто делали привычную работу и выглядели максимально естественно.

«Динамо» не загоняло Егорова и Терлецкого в рамки. Репортеры сами меняли сценарий и шутки – так стремились к максимальной реалистичности

«Я сначала хотел сделать, как Гай Ричи для Nike в 2014 году, – говорит Sports.ru режиссер видео Антон Соболевский. – Помните же это видео, где Венгер, Руни, Тевес, Роналду, Ибрагимович сняты от первого лица? У нас тогда бы получилось, что Биги один бегает за героями из «Динамо» и снимает, как задает им вопросы от первого лица.

Как режиссеру мне это виделось более органичным. Просто казалось, что тут должна быть больше комедия ситуации, а не комедия диалогов. Потом мы покрутили и в итоге дошли до той идеи, которую все увидели».

Ролик начинается с диалога двух репортеров: Сева снимает Биги, а тот говорит, что первым даст информацию о новичке «Динамо». И хвалится инсайдами прошлых лет – например, когда он еще был Сергеем Егоровым, то первым сообщил о переходе Кевина Кураньи.

«На съемочной площадке нам дали сценарий, там были прописаны вообще все реплики, – говорит Sports.ru Сева Терлецкий. – Некоторые казались странными. Например, когда Биги заходил в офис клуба, он должен был сказать: «Ого, это цитадель информации!» А когда Пивоваров не хотел отвечать на наши вопросы, от меня хотели такую реплику: «О, задача со звездочкой». На что Биги должен был ответить: «А у «Динамо» две звездочки». Мы корректировали и пытались сделать такой сценарий, где бы говорили своим языком».

Павел Пивоваров – гендиректор «Динамо» – дарит первую пасхалку. Фразой «у меня только юридические ответы» менеджер однажды отбился от атаки Терлецкого, когда тот спрашивал, останется ли в команде Сандро Шварц.

«Изначально сценаристы и режиссеры хотели подать, что я весь такой гиперсовременный, а Биги – олдскул, – говорит Терлецкий. – В духе, что у меня последний айфон, а у него какой-то древний андроид, что я приезжаю в офис на самокате, а Биги – на трамвае.

Но я сразу сказал, что это будет выглядеть неестественно, потому что Биги – главный новатор. Он же первый придумал прикреплять штатив к телефону, потому что так проще и удобнее общаться со спикером».

В первом сценарии охранник должен был угрожать Егорову и Терлецкому шокером, но сюжет чуть смягчили

В ролике было несколько актеров. Уборщица, которая слышала, что могут взять Баринова, а вообще считает, что команде не хватает восьмерки.

Девушка с ресепшена, которая говорила, что надо покупать Серхио Рамоса.

Мужик в пиджаке, который сказал, что раз тренер серб, то и новичок будет серб.

Охранник базы – тоже актер. На его глазах Сева и Биги атакуют Скопинцева (этот заезд в ворота сняли с третьего дубля) – с отсылкой к тем самым интервью, которые они берут из окон машин на светофорах. Защитник «Динамо» из машины говорит, что новичком будет Неймар.

Охранник пропускает Скопинцева на базу, а репортеров нет. Они ничего не могут поделать: разве что Биги предлагает посмотреть расписание открытых тренировок в бумагах, но это ничего не дает.

«В конечной версии много подрезали, а было вот как. Я ему накидываю: «Чего вы нас не пускаете, вы закон о СМИ вообще знаете?» В ответ охранник достает шокер, начинает им делать «трррррр» и говорит: «У нас тут свои законы». Мы такие: «Оу, оу!» И отходим».

Охранника зовут Александр Уваров, у него больше 150 ролей в российских фильмах и сериалах. Причем играет он в основном охранников, а еще сам работает охранником на «Мосфильме». Получается, как Егоров и Терлецкий, играл самого себя.

Правда, находчивый Биги придумывает способ проникнуть на базу (пробежать за микроавтобусом академии) и сочиняет мем – называет Севу «Крысулечка».

«Севе не понравилось мое «Крысулечка», он просил это слово не употреблять, – говорит Sports.ru Сергей Егоров. – Этого не было в сценарии, но момент не вырезали, это хорошо. Все, кто называл его Крысевой, пусть теперь говорят Крысулечка».

На базе репортеры дотянулись и до игроков. Спрашивали про новичка у Шунина, Паршивлюка, Тюкавина и Смолова – никто не сознался (Федя еще и пасхально молчал). Бувач вообще закрыл камеру рукой – он был не в восторге, что какие-то два непонятных человека бегают по базе и ко всем пристают.

«В видосе должен был быть Варела, – говорит Терлецкий. – Причем он был весь такой позитивный, френдли. Биги за ним бегал, спрашивал: «Вот ду ю ноу эбаут новичок?» Варела что-то отвечал на испанском, Биги ничего не понимал, было весело».

Инсайд о Фернандесе первыми дают не Егоров и Терлецкий, а Карп. В черновом варианте он добыл его через постель

Биги и Сева прячутся за надувными болванами и пытаются разглядеть новичка на поле. Опыт Егорова позволяет найти нового защитника, это очень впечатляет Терлецкого.

Дальше они садятся постить новость, как вдруг в телефоне Севы появляется кружочек с инсайдером Карпом. Тот говорит, что узнал о переходе Фернандеса, не выходя из дома.

Сева и Биги грустят, но вдруг видят что-то еще и бегут снимать. Кажется, этот открытый финал – намек на еще один трансфер.

«У нас была боязнь, что мы их не в лучшем свете выставим, – говорит режиссер Соболевский. – Ну, что они целый день бегают, а Карп их опережает. Поэтому придумали такой мостик в будущее, что тут они упустили, но зато увидели что-то еще, тоже важное. Это может быть как крючок на возможный будущий трансфер».

«Хотите, инсайд расскажу? – говорит Егоров. – На самом деле у Вани Карпова должен был быть роман с секретаршей, благодаря этому он и узнал про трансфер. По сценарию Ваня выступал в роли мачо, но в итоге остался только один кружок».

Если подробнее, то в самом черновом варианте роль девушки с ресепшена была куда глобальнее. На все вопросы она должна была отвечать: «Это конфиденциальная информация». И бесконечно повторять эту фразу. А в конце появиться в кадре с Карпом в кровати и тоже сказать ему: «Это конфиденциальная информация». Которую инсайдер потом сливает.

«Была еще сцена в спортзале, – вспоминает Егоров. – Съемки идут уже 5-й час, а мне говорят: «Давайте вы поднимите 16-килограммовую гирю». И я поднял. Потом еще просят: «А штангу можете?» Я и штангу поднял. Дальше говорят: «Может, вы и в планке постоите?» Тут я уже отказался. Сказал: «Нет, давайте я сяду, а планку пускай делает Сева». Я надеюсь, что то, как Сева делает планку, еще пойдет в золотой фонд, потому что это очень смешно. Это не вошло, но такой компромат существует у режиссера в исходниках».

Егоров и Терлецкий впечатлились, насколько сложно быть актером. Зато им понравилась оплата труда – если не спортивная журналистика, можно смело идти в кино

«Сняли ролик за два дня: с 10:00 до 15:00 в понедельник в Новогорске, с 16:00 до 21:00 – во вторник в офисе, – говорит Терлецкий. – Никого не хочу обидеть, но актеры, которые были, очевидно, они не топы, просто люди с образованием. Но вы не представляете, как они легко по щелчку перестраиваются и преображаются, а нам было очень сложно записать любую реплику».

«Конечно, сложно, когда в кадре не профессионалы, а работать надо по сценарию, к тому же еще его менять на ходу и адаптировать,– говорит режиссер Соболевский. – Не скажу, что получилось так, что комар носа не подточит, но вроде бы все удалось. Главное, получилось похоже, они были собой. Плюс вывели в комедийный и стебный формат, как и планировали. С одной стороны все вроде бы натурально, много внутряка, пасхалок, а с другой – понятно, что не по-настоящему. Думаю, баланс тут точно получился».

«Я понимаю, что есть много профессий сложнее, но после окончания съемочного первого дня я офигел, меня просто вырубило дома, – говорит Терлецкий. – Миллион раз снимаешь одно и то же, все время переживаешь, все ли хорошо. И это еще у нас была полуимпровизация».

«Я теперь лучше понимаю профессиональных актеров, это труд большой, – говорит Егоров. – Мы два дня снимались ради ролика на 5 минут, а что тогда такое снимать большие сериалы? Правда, Сева выяснил расценки у актеров. Был впечатлен. И сказал, что пойдет в актеры, если потеряет мотивацию в журналистике».

Правда, актерские способности режиссер ролика скорее видит в Егорове. Вот его рецензия.

«У Биги вообще хорошо получается играть себя, – говорит Соболевский. – У нас были мокъюментари-вставки с интервью, он там вообще молодчина. И в финале ролика здорово справился. Это не так просто, как кажется. Одно дело, когда ты спокойно кому-то говоришь фразу, а другое – когда «камера, мотор». Я много раз видел, как максимально открытые и раскрепощенные люди будто язык глотают, когда начинается съемка. Честно, я был чуть скептично настроен к этой истории, но отзывы вроде бы хорошие. Рад, что людям понравилось».

Фото: youtube.com/Динамо Москва