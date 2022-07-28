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«Динамо» представило новичка пародией на реалити-шоу. Получилось так иронично, что мы узнали все детали

Антон Шунин Антон Шунин
Сергей Паршивлюк Сергей Паршивлюк
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Роберто Фернандес
Гильермо Варела Гильермо Варела
Федор Смолов Федор Смолов
Сергей Егоров журналист
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Вот прямо вообще все.

«Динамо» очень хочет удивлять. После шумного матча с «Амкалом» с участием Александра Овечкина медиакоманда клуба намекала, что дальше представит новичка так, как еще не представлял никто. 

Под эксперимент попал парагвайский центральный защитник Роберто Фернандес – на нем попробовали необычную презентацию с участием спортивных журналистов: Сергея Егорова (канал «Футбольный Биги», 17к подписчиков, один из самых влиятельных), Севастиана Терлецкого (канал «Крысева», 10к подписчиков, один из главных фрэшменов) и инсайдера Ивана Карпова.

Немного контекста для тех, кто не живет в телеграме: Егоров и Терлецкий – два дотошных репортера, которые посещают все футбольные мероприятия в Москве и мучают спикеров бесконечными вопросами на камеру. 

От обоих настолько невозможно отделаться, что иногда гендиры «Спартака» и ЦСКА дают им интервью прямо из окон автомобилей, пока стоят на светофоре и ждут зеленый свет.

Или бывало, что в попытке взять интервью у Георгия Джикии оба репортера отчаянно бежали за его ускоряющейся машиной.

В «Динамо» захотели уместить все мемы про Биги и Крысеву и попробовать необычный ракурс: не отмахиваться от надоедливых журналистов, а объединиться с ними. Но так, чтобы они просто делали привычную работу и выглядели максимально естественно.

«Динамо» не загоняло Егорова и Терлецкого в рамки. Репортеры сами меняли сценарий и шутки – так стремились к максимальной реалистичности

«Я сначала хотел сделать, как Гай Ричи для Nike в 2014 году, – говорит Sports.ru режиссер видео Антон Соболевский. – Помните же это видео, где Венгер, Руни, Тевес, Роналду, Ибрагимович сняты от первого лица? У нас тогда бы получилось, что Биги один бегает за героями из «Динамо» и снимает, как задает им вопросы от первого лица. 

Как режиссеру мне это виделось более органичным. Просто казалось, что тут должна быть больше комедия ситуации, а не комедия диалогов. Потом мы покрутили и в итоге дошли до той идеи, которую все увидели». 

Ролик начинается с диалога двух репортеров: Сева снимает Биги, а тот говорит, что первым даст информацию о новичке «Динамо». И хвалится инсайдами прошлых лет – например, когда он еще был Сергеем Егоровым, то первым сообщил о переходе Кевина Кураньи. 

«На съемочной площадке нам дали сценарий, там были прописаны вообще все реплики, – говорит Sports.ru Сева Терлецкий. – Некоторые казались странными. Например, когда Биги заходил в офис клуба, он должен был сказать: «Ого, это цитадель информации!» А когда Пивоваров не хотел отвечать на наши вопросы, от меня хотели такую реплику: «О, задача со звездочкой». На что Биги должен был ответить: «А у «Динамо» две звездочки». Мы корректировали и пытались сделать такой сценарий, где бы говорили своим языком».

Павел Пивоваров – гендиректор «Динамо» – дарит первую пасхалку. Фразой «у меня только юридические ответы» менеджер однажды отбился от атаки Терлецкого, когда тот спрашивал, останется ли в команде Сандро Шварц.

«Изначально сценаристы и режиссеры хотели подать, что я весь такой гиперсовременный, а Биги – олдскул, – говорит Терлецкий. – В духе, что у меня последний айфон, а у него какой-то древний андроид, что я приезжаю в офис на самокате, а Биги – на трамвае.

Но я сразу сказал, что это будет выглядеть неестественно, потому что Биги – главный новатор. Он же первый придумал прикреплять штатив к телефону, потому что так проще и удобнее общаться со спикером».

В первом сценарии охранник должен был угрожать Егорову и Терлецкому шокером, но сюжет чуть смягчили

В ролике было несколько актеров. Уборщица, которая слышала, что могут взять Баринова, а вообще считает, что команде не хватает восьмерки.

Девушка с ресепшена, которая говорила, что надо покупать Серхио Рамоса.

Мужик в пиджаке, который сказал, что раз тренер серб, то и новичок будет серб.

Охранник базы – тоже актер. На его глазах Сева и Биги атакуют Скопинцева (этот заезд в ворота сняли с третьего дубля) – с отсылкой к тем самым интервью, которые они берут из окон машин на светофорах. Защитник «Динамо» из машины говорит, что новичком будет Неймар.

Охранник пропускает Скопинцева на базу, а репортеров нет. Они ничего не могут поделать: разве что Биги предлагает посмотреть расписание открытых тренировок в бумагах, но это ничего не дает.

«В конечной версии много подрезали, а было вот как. Я ему накидываю: «Чего вы нас не пускаете, вы закон о СМИ вообще знаете?» В ответ охранник достает шокер, начинает им делать «трррррр» и говорит: «У нас тут свои законы». Мы такие: «Оу, оу!» И отходим».

Охранника зовут Александр Уваров, у него больше 150 ролей в российских фильмах и сериалах. Причем играет он в основном охранников, а еще сам работает охранником на «Мосфильме». Получается, как Егоров и Терлецкий, играл самого себя. 

Правда, находчивый Биги придумывает способ проникнуть на базу (пробежать за микроавтобусом академии) и сочиняет мем – называет Севу «Крысулечка».

«Севе не понравилось мое «Крысулечка», он просил это слово не употреблять, – говорит Sports.ru Сергей Егоров. – Этого не было в сценарии, но момент не вырезали, это хорошо. Все, кто называл его Крысевой, пусть теперь говорят Крысулечка». 

На базе репортеры дотянулись и до игроков. Спрашивали про новичка у Шунина, Паршивлюка, Тюкавина и Смолова – никто не сознался (Федя еще и пасхально молчал). Бувач вообще закрыл камеру рукой – он был не в восторге, что какие-то два непонятных человека бегают по базе и ко всем пристают. 

«В видосе должен был быть Варела, – говорит Терлецкий. – Причем он был весь такой позитивный, френдли. Биги за ним бегал, спрашивал: «Вот ду ю ноу эбаут новичок?» Варела что-то отвечал на испанском, Биги ничего не понимал, было весело».

Инсайд о Фернандесе первыми дают не Егоров и Терлецкий, а Карп. В черновом варианте он добыл его через постель

Биги и Сева прячутся за надувными болванами и пытаются разглядеть новичка на поле. Опыт Егорова позволяет найти нового защитника, это очень впечатляет Терлецкого. 

 

Дальше они садятся постить новость, как вдруг в телефоне Севы появляется кружочек с инсайдером Карпом. Тот говорит, что узнал о переходе Фернандеса, не выходя из дома.

Сева и Биги грустят, но вдруг видят что-то еще и бегут снимать. Кажется, этот открытый финал – намек на еще один трансфер.

«У нас была боязнь, что мы их не в лучшем свете выставим, – говорит режиссер Соболевский. – Ну, что они целый день бегают, а Карп их опережает. Поэтому придумали такой мостик в будущее, что тут они упустили, но зато увидели что-то еще, тоже важное. Это может быть как крючок на возможный будущий трансфер». 

«Хотите, инсайд расскажу? – говорит Егоров. – На самом деле у Вани Карпова должен был быть роман с секретаршей, благодаря этому он и узнал про трансфер. По сценарию Ваня выступал в роли мачо, но в итоге остался только один кружок».

Если подробнее, то в самом черновом варианте роль девушки с ресепшена была куда глобальнее. На все вопросы она должна была отвечать: «Это конфиденциальная информация». И бесконечно повторять эту фразу. А в конце появиться в кадре с Карпом в кровати и тоже сказать ему: «Это конфиденциальная информация». Которую инсайдер потом сливает.

«Была еще сцена в спортзале, – вспоминает Егоров. – Съемки идут уже 5-й час, а мне говорят: «Давайте вы поднимите 16-килограммовую гирю». И я поднял. Потом еще просят: «А штангу можете?» Я и штангу поднял. Дальше говорят: «Может, вы и в планке постоите?» Тут я уже отказался. Сказал: «Нет, давайте я сяду, а планку пускай делает Сева». Я надеюсь, что то, как Сева делает планку, еще пойдет в золотой фонд, потому что это очень смешно. Это не вошло, но такой компромат существует у режиссера в исходниках».

Егоров и Терлецкий впечатлились, насколько сложно быть актером. Зато им понравилась оплата труда – если не спортивная журналистика, можно смело идти в кино

«Сняли ролик за два дня: с 10:00 до 15:00 в понедельник в Новогорске, с 16:00 до 21:00 – во вторник в офисе, – говорит Терлецкий. – Никого не хочу обидеть, но актеры, которые были, очевидно, они не топы, просто люди с образованием. Но вы не представляете, как они легко по щелчку перестраиваются и преображаются, а нам было очень сложно записать любую реплику».

«Конечно, сложно, когда в кадре не профессионалы, а работать надо по сценарию, к тому же еще его менять на ходу и адаптировать,– говорит режиссер Соболевский. – Не скажу, что получилось так, что комар носа не подточит, но вроде бы все удалось. Главное, получилось похоже, они были собой. Плюс вывели в комедийный и стебный формат, как и планировали. С одной стороны все вроде бы натурально, много внутряка, пасхалок, а с другой – понятно, что не по-настоящему. Думаю, баланс тут точно получился».

«Я понимаю, что есть много профессий сложнее, но после окончания съемочного первого дня я офигел, меня просто вырубило дома, – говорит Терлецкий. – Миллион раз снимаешь одно и то же, все время переживаешь, все ли хорошо. И это еще у нас была полуимпровизация». 

«Я теперь лучше понимаю профессиональных актеров, это труд большой, – говорит Егоров. – Мы два дня снимались ради ролика на 5 минут, а что тогда такое снимать большие сериалы? Правда, Сева выяснил расценки у актеров. Был впечатлен. И сказал, что пойдет в актеры, если потеряет мотивацию в журналистике».

Правда, актерские способности режиссер ролика скорее видит в Егорове. Вот его рецензия.

«У Биги вообще хорошо получается играть себя, – говорит Соболевский. – У нас были мокъюментари-вставки с интервью, он там вообще молодчина. И в финале ролика здорово справился. Это не так просто, как кажется. Одно дело, когда ты спокойно кому-то говоришь фразу, а другое – когда «камера, мотор». Я много раз видел, как максимально открытые и раскрепощенные люди будто язык глотают, когда начинается съемка. Честно, я был чуть скептично настроен к этой истории, но отзывы вроде бы хорошие. Рад, что людям понравилось». 

Фото: youtube.com/Динамо Москва

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