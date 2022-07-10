По антуражу Суперкубок стремился к финалу Кубка. Но «Зенит» слишком легко победил, а музыканты нарвались на хейт фанатов

Глеб Чернявский из Петербурга.

Финал Кубка России задал новую планку проведения важных матчей – полный стадион, шоу-программа, звездные музыканты, совместное пение «Знаешь ли ты». Заодно получился классный матч с бешеной развязкой – на этих воспоминаниях ждали и Суперкубок.

На этот раз на событие посмотрели чуть шире и растянули его на два дня. И точно не зря – идея ретро-матча ветеранов очень зашла и подарила ярчайший хайлайт. Я несколько раз пересматривал видео-коллаж, где Кержаков с Аршавиным празднуют гол кувырками в 2001-м и в 2022-м. Теперь их празднование точно не забудется – на таких моментах и надо изучать историю клуба и нашего футбола.

На этом фоне комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов даже предложил переформатировать Кубок Легенд. Превратить турнир в соревнование ветеранов «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива» – там определенно будут адские зарубы.

На главный матч какой-то свежей идеи не было, но планировали воспользоваться чем-то всегда работающим. Так певица Максим появилась на поле еще до матча, но выступление не сложилось. Пока болельщики красно-белых пели «Знаешь ли ты», трибуна «Зенита» заряжала «Оле-ола», а дальше что-то про «Спартак» Москва».

Еще одно шоу Суперкубка – дебют Гильермо Абаскаля. На сборах он наигрывал схему в четыре защитника с ромбом в полузащите, с «Зенитом» тоже попробовал ее.

Из удивительного – Даниил Денисов на правой стороне ромба. Кажется, там все же должен быть чуть более атакующий и созидательный футболист, а Денисов прямо оборонительный-оборонительный, до Абаскаля играл либо справа в защите, либо в опорной зоне.

Тем не менее «Спартак» в первые минут 20 смотрелся прилично: на мгновение показалось, что сегодня команда Абаскаля способна побиться с «Зенитом». После игры тренер отмечал этот отрезок и говорил, что «Спартак» в эти минуты доминировал.

Сложно сказать, что случилось дальше: то ли не хватило физики, то ли концентрации, то ли просто мастерства, но спартаковский ромб налепил много ошибок, а «Зенит» легко ими воспользовался. После 0:2 стало понятно, что будет крайне тяжело, после 0:3 – что на сегодня можно заканчивать. Во втором тайме «Спартак» 35 минут не мог даже ударить по воротам.

Надежда оставалась только на музыкантов – после игры пели «Би-2» и Александр Розенбаум.

Вот только тут случился явный просчет. Фанаты «Зенита» были явно не в восторге, что вслед за Максим на сцене второй раз подряд проспартаковские исполнители, а Лева из «Би-2» вышел еще и в красно-белом шарфе.

Питерские болельщики начали массово свистеть и практически сорвали выступление группы. Вскоре их поддержала и команда: футболисты «Зенита» немного постояли за сценой, а потом двинулись к трибуне. Получилось странно: «Спартак» стоял и грустил, Лева и Шура пели под свист, а зенитовские бразильцы развлекали публику собственными танцами.

Эту ситуацию комментировал даже Сергей Семак на пресс-конференции: «Реакция на выступление «Би-2» в спартаковском шарфе была ожидаема. Насколько нужно было их приглашать? Ну, я с удовольствием их послушал»

Лева не согласился, что с шарфом перестарался: «Взял спартаковский шарф, потому что болею за «Спартак». Я много раз шел наперекор многим вещам».

Хоть какое-то умиротворение наступило после выхода Александра Розенбаума: спартаковские болельщики трогать его не стали, а мэтр спокойно исполнил программу.

Конечно, в итоге Суперкубок даже при всех стараниях не приблизился к майскому финалу Кубка, но вряд ли это вообще было возможно.

Победа в одном матче все же не приносит столько эмоций, как победа в длинном турнире. Особенно в случае с «Зенитом»: не сомневаюсь, что игрокам радостно побеждать, но это не тот трофей, от которого они будут скакать.

Тем более после такой легкой победы.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Maksim Konstantinov