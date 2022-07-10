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По антуражу Суперкубок стремился к финалу Кубка. Но «Зенит» слишком легко победил, а музыканты нарвались на хейт фанатов

Сергей Семак Сергей Семак
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Глеб Чернявский из Петербурга.

Финал Кубка России задал новую планку проведения важных матчей – полный стадион, шоу-программа, звездные музыканты, совместное пение «Знаешь ли ты». Заодно получился классный матч с бешеной развязкой – на этих воспоминаниях ждали и Суперкубок. 

На этот раз на событие посмотрели чуть шире и растянули его на два дня. И точно не зря – идея ретро-матча ветеранов очень зашла и подарила ярчайший хайлайт. Я несколько раз пересматривал видео-коллаж, где Кержаков с Аршавиным празднуют гол кувырками в 2001-м и в 2022-м. Теперь их празднование точно не забудется – на таких моментах и надо изучать историю клуба и нашего футбола. 

На этом фоне комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов даже предложил переформатировать Кубок Легенд. Превратить турнир в соревнование ветеранов «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива» – там определенно будут адские зарубы.

На главный матч какой-то свежей идеи не было, но планировали воспользоваться чем-то всегда работающим. Так певица Максим появилась на поле еще до матча, но выступление не сложилось. Пока болельщики красно-белых пели «Знаешь ли ты», трибуна «Зенита» заряжала «Оле-ола», а дальше что-то про «Спартак» Москва». 

Еще одно шоу Суперкубка – дебют Гильермо Абаскаля. На сборах он наигрывал схему в четыре защитника с ромбом в полузащите, с «Зенитом» тоже попробовал ее.

Из удивительного – Даниил Денисов на правой стороне ромба. Кажется, там все же должен быть чуть более атакующий и созидательный футболист, а Денисов прямо оборонительный-оборонительный, до Абаскаля играл либо справа в защите, либо в опорной зоне.

Тем не менее «Спартак» в первые минут 20 смотрелся прилично: на мгновение показалось, что сегодня команда Абаскаля способна побиться с «Зенитом». После игры тренер отмечал этот отрезок и говорил, что «Спартак» в эти минуты доминировал.

Сложно сказать, что случилось дальше: то ли не хватило физики, то ли концентрации, то ли просто мастерства, но спартаковский ромб налепил много ошибок, а «Зенит» легко ими воспользовался. После 0:2 стало понятно, что будет крайне тяжело, после 0:3 – что на сегодня можно заканчивать. Во втором тайме «Спартак» 35 минут не мог даже ударить по воротам. 

Надежда оставалась только на музыкантов – после игры пели «Би-2» и Александр Розенбаум.

Вот только тут случился явный просчет. Фанаты «Зенита» были явно не в восторге, что вслед за Максим на сцене второй раз подряд проспартаковские исполнители, а Лева из «Би-2» вышел еще и в красно-белом шарфе. 

Питерские болельщики начали массово свистеть и практически сорвали выступление группы. Вскоре их поддержала и команда: футболисты «Зенита» немного постояли за сценой, а потом двинулись к трибуне. Получилось странно: «Спартак» стоял и грустил, Лева и Шура пели под свист, а зенитовские бразильцы развлекали публику собственными танцами.

Эту ситуацию комментировал даже Сергей Семак на пресс-конференции: «Реакция на выступление «Би-2» в спартаковском шарфе была ожидаема. Насколько нужно было их приглашать? Ну, я с удовольствием их послушал»

Лева не согласился, что с шарфом перестарался: «Взял спартаковский шарф, потому что болею за «Спартак». Я много раз шел наперекор многим вещам».

Хоть какое-то умиротворение наступило после выхода Александра Розенбаума: спартаковские болельщики трогать его не стали, а мэтр спокойно исполнил программу.

Конечно, в итоге Суперкубок даже при всех стараниях не приблизился к майскому финалу Кубка, но вряд ли это вообще было возможно.

Победа в одном матче все же не приносит столько эмоций, как победа в длинном турнире. Особенно в случае с «Зенитом»: не сомневаюсь, что игрокам радостно побеждать, но это не тот трофей, от которого они будут скакать.

Тем более после такой легкой победы.

Зенит – Спартак 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
9 июля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Сергеев, 2:0 – 34 Малком, 3:0 – 46 Вендел, 4:0 – 90 Кассьерра.
ЗенитОдоевский, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Ерохин, 86), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Сутормин (Бакаев, 69), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 77), Сергеев (Кассьерра, 69).
СпартакСелихов, Джикия, Чернов (Рассказов, 76), Рыбус, Денисов, Зобнин (Пруцев, 76), Умяров, Игнатов (Зиньковский, 46), Хлусевич (Литвинов, 61), Промес, Соболев (Николсон, 60).
Предупреждения:
Чернов (57), Николсон (88), Барриос (89).

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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