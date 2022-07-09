Аналитика Глебчика
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Последняя победа «Спартака» в Петербурге: Эменике удалили за мирный жест, Кариока воткнул победный, Дзюба сказал, что заткнули балаболов

Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Сергей Семак Сергей Семак
Валерий Карпин Валерий Карпин
Роман Широков Роман Широков
Артем Ребров Артем Ребров
Дмитрий Комбаров Дмитрий Комбаров
Эммануэль Эменике Эммануэль Эменике
Кирилл Комбаров Кирилл Комбаров
Александр Кержаков Александр Кержаков
Геннадий Орлов Геннадий Орлов
Артем Дзюба Артем Дзюба
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Прошло больше 10 лет.

«Зенит» и «Спартак» сегодня встретятся в матче за Суперкубок на «Газпром-Арене». Последний раз красно-белые побеждали в Санкт-Петербурге больше 10 лет назад – в мае 2012-го под конец длинного переходного турнира. 

Тогда «Спартак» боролся за место в Лиге чемпионов и в 43-м туре приехал к «Зениту», который уже выиграл чемпионат. Развязка того матча получилась безумной.

«Зенит» вышел на «Спартак» основой – хотели победить и отпраздновать чемпионство как можно громче

Интрига в борьбе за чемпионство в сезоне-2011/12 умерла за 3 тура до конца – «Зенит» победил «Динамо» в Питере и взял титул. В следующем матче с «Рубином» питерцы сыграли полуосновным составом (без Кержакова и Широкова, Быстров вышел только на замену), а к «Спартаку» подошли как надо – все лидеры были в старте и очень заряжены.

Лучано Спаллетти начал праздновать еще на предматчевой пресс-конференции, туда он зачем-то привел врачей и массажистов клуба. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Якобсон так описывал перфоманс итальянского тренера.

«Пока врачи и массажисты «Зенита» отвечали на вопросы прессы, ко мне подошел сеньор Лучано. Он попросил блокнот с ручкой и вывел те самые слова: «Зенит» – чемпион». По-русски! И поставил под ними подпись. Этот сувенир Спаллетти изготовил в двух экземплярах, один из которых оставил себе».

Вы точно помните, что «Спартак» в том сезоне пробился в Лигу чемпионов, но до матча с «Зенитом» шансов было не то чтобы много. За два тура до конца ЦСКА был выше на 3 очка, «Динамо» – на 1.

На той же пресс-конференции Спаллетти спросили о настрое на «Спартак». 

– Как бы вы отреагировали, если бы, скажем, ЦСКА предложил «Зениту» премиальные за победу над «Спартаком»?

– Нам никто никогда никаких стимулов не предлагал. У нас они свои, внутренние. На «Спартак» дополнительных стимулов не потребуется. 

«Думали [они], мяско поджарят», – комментировал Артем Ребров спустя несколько лет.

В игре Кержаков назвал Реброва идиотом. Тот не отдавал Семаку мяч, которым он забил сотый гол в карьере

«Зенит» тогда показывал выдающуюся серию – до «Спартака» 19 матчей без домашних поражений. Начало игры даже не намекало, что серия прервется: команда Карпина почти ничего не создавала, а Питер только и несся в атаку. Первая серьезная опасность закончилась ударом Широкова в перекладину, а вторая – сотым голом в карьере Кержакова. В те секунды коэффициент на попадание «Спартака» в Лигу чемпионов явно стремился к бесконечности.

Правда, «Зенит» после гола успокоился, а игра чуть замедлилась. Этим «Спартак» и воспользовался во втором тайме: Эменике разорвал правую бровку, Дзюба отборолся в штрафной, а Кирилл Комбаров вывел на удар Динияра Билялетдинова – тот собрал вокруг себя четверых и забил с нерабочей правой.

Дальше о центре поля  забыли, а «Зенит» быстрее сориентировался в открытом футболе. Контратака, фол Комбарова на Файзулине (надо отметить, не бесспорный) – и Семак с пенальти делает счет 2:1 и тоже забивает сотый гол в карьере. 

Дальше случился слегка комичный эпизод. Слово – Артему Реброву

«Семак забивает с пенальти, а Кержаков бежит за мячом. Я мяч выхватываю и выбиваю. Керж мне говорит: «Ты что, идиот, что ли? Сэм сотый гол забил!» После игры через общих друзей телефон нашел Семака, позвонил: «Серег, прости, не знал». 

Эменике удалили за жест-обращение к родителям. Геннадий Орлов настаивал, что все верно

На 85-й минуте случился большой скандал. Эменике забрал мяч на подборе и сравнял счет (2:2), а отпраздновать его решил необычным жестом. Он стучал правой рукой по внутренней стороне левого предплечья, а арбитр встречи Владимир Казьменко посчитал, что нигериец показывает нечто неприличное – в духе, что «Спартак» кое-чем приложил «Зенит».

Удивительно, но на максимально спорный эпизод в эфире однозначно отреагировал Геннадий Орлов. Он полностью поддержал решение арбитра и сказал: «Этот жест означает мат. И это знает весь футбольный мир». Возможно, перепутал с согнутой в локте рукой.

После игры ГСО не отступал от этого мнения: «Говорят, мол, Эменике лишь повторил однажды продемонстрированный Это’О жест, который не был за это наказан. Следуя логике этих аналитиков, наши судьи должны изучать все ритуальные жесты африканских народов. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом – не лезь». Раз Эменике играет в нашем чемпионате, надо выучить поскорее наши жесты».

Эменике вообще заявил, что африканские ритуалы тут ни при чем: «Гол, который я забил «Зениту», я посвятил своим родителям. В венах течет их кровь, и я поблагодарил родителей за это».

Дмитрий Комбаров, кажется, до сих пор в шоке: «Судья не разобрался. Хотя после матча даже нарезку сделали, что не только он показывал этот жест. Да и тогда никто не понял, за что удалили».

Гол Кариоки – эмоциональный взрыв. Перед этим он пробежал половину поля со скоростью легкоатлета

Казалось, после такого может произойти что угодно – и что угодно произошло. Рафаэль Кариока, который до этого не забивал ни в одном из 69 матчей за «Спартак» и в 159 матчах за карьеру, вдруг оказался на острие атаки и положил в угол победный гол.

Это невероятно: только посмотрите, где Кариока начинал рывок, где закончил и с какой скоростью преодолел половину поля. 

Раз:

Два:

Коллега Александр Головин даже засек время: «С момента перешагивания Кариокой через центральную линию до его удара по мячу в штрафной прошло пять секунд. 5 секунд и 40 метров – недалеко от мирового рекорда, на 50-метровке он – 5,56».

Артем Ребров не верит в случившееся и сейчас: «Кариока у чужих ворот никогда не появлялся. Мы сами не поняли, как он там оказался».

Празднование «Зенита», конечно, было испорчено. Александр Кержаков был очень грустный: «На церемонии награждения настроение было не то. Как можно после поражения прыгать и хохотать?!»

Резюмировал Артем Дзюба: «Мы просто показали, что у каждого из нас есть характер и мы – настоящая команда. Может быть, и «Зенит» слегка расслабился, хотя при счете 2:2 игра пошла нервная, все хотели победить. Мы на какое-то время заткнули тех балаболов, которые говорят, что обыграть чемпионов России у «Спартака» нет никаких шансов.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Kireev/Epsilon; globallookpress.com/Zamir Usmanov/Russian Look; РИА Новости/Алексей Даничев; fc-zenit.ru; spartak.com

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