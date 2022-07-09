Последняя победа «Спартака» в Петербурге: Эменике удалили за мирный жест, Кариока воткнул победный, Дзюба сказал, что заткнули балаболов

Прошло больше 10 лет.

«Зенит» и «Спартак» сегодня встретятся в матче за Суперкубок на «Газпром-Арене». Последний раз красно-белые побеждали в Санкт-Петербурге больше 10 лет назад – в мае 2012-го под конец длинного переходного турнира.

Тогда «Спартак» боролся за место в Лиге чемпионов и в 43-м туре приехал к «Зениту», который уже выиграл чемпионат. Развязка того матча получилась безумной.

«Зенит» вышел на «Спартак» основой – хотели победить и отпраздновать чемпионство как можно громче

Интрига в борьбе за чемпионство в сезоне-2011/12 умерла за 3 тура до конца – «Зенит» победил «Динамо» в Питере и взял титул. В следующем матче с «Рубином» питерцы сыграли полуосновным составом (без Кержакова и Широкова, Быстров вышел только на замену), а к «Спартаку» подошли как надо – все лидеры были в старте и очень заряжены.

Лучано Спаллетти начал праздновать еще на предматчевой пресс-конференции, туда он зачем-то привел врачей и массажистов клуба. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Якобсон так описывал перфоманс итальянского тренера.

«Пока врачи и массажисты «Зенита» отвечали на вопросы прессы, ко мне подошел сеньор Лучано. Он попросил блокнот с ручкой и вывел те самые слова: «Зенит» – чемпион». По-русски! И поставил под ними подпись. Этот сувенир Спаллетти изготовил в двух экземплярах, один из которых оставил себе».

Вы точно помните, что «Спартак» в том сезоне пробился в Лигу чемпионов, но до матча с «Зенитом» шансов было не то чтобы много. За два тура до конца ЦСКА был выше на 3 очка, «Динамо» – на 1.

На той же пресс-конференции Спаллетти спросили о настрое на «Спартак».

– Как бы вы отреагировали, если бы, скажем, ЦСКА предложил «Зениту» премиальные за победу над «Спартаком»?

– Нам никто никогда никаких стимулов не предлагал. У нас они свои, внутренние. На «Спартак» дополнительных стимулов не потребуется.

«Думали [они], мяско поджарят», – комментировал Артем Ребров спустя несколько лет.

В игре Кержаков назвал Реброва идиотом. Тот не отдавал Семаку мяч, которым он забил сотый гол в карьере

«Зенит» тогда показывал выдающуюся серию – до «Спартака» 19 матчей без домашних поражений. Начало игры даже не намекало, что серия прервется: команда Карпина почти ничего не создавала, а Питер только и несся в атаку. Первая серьезная опасность закончилась ударом Широкова в перекладину, а вторая – сотым голом в карьере Кержакова. В те секунды коэффициент на попадание «Спартака» в Лигу чемпионов явно стремился к бесконечности.

Правда, «Зенит» после гола успокоился, а игра чуть замедлилась. Этим «Спартак» и воспользовался во втором тайме: Эменике разорвал правую бровку, Дзюба отборолся в штрафной, а Кирилл Комбаров вывел на удар Динияра Билялетдинова – тот собрал вокруг себя четверых и забил с нерабочей правой.

Дальше о центре поля забыли, а «Зенит» быстрее сориентировался в открытом футболе. Контратака, фол Комбарова на Файзулине (надо отметить, не бесспорный) – и Семак с пенальти делает счет 2:1 и тоже забивает сотый гол в карьере.

Дальше случился слегка комичный эпизод. Слово – Артему Реброву

«Семак забивает с пенальти, а Кержаков бежит за мячом. Я мяч выхватываю и выбиваю. Керж мне говорит: «Ты что, идиот, что ли? Сэм сотый гол забил!» После игры через общих друзей телефон нашел Семака, позвонил: «Серег, прости, не знал».

Эменике удалили за жест-обращение к родителям. Геннадий Орлов настаивал, что все верно

На 85-й минуте случился большой скандал. Эменике забрал мяч на подборе и сравнял счет (2:2), а отпраздновать его решил необычным жестом. Он стучал правой рукой по внутренней стороне левого предплечья, а арбитр встречи Владимир Казьменко посчитал, что нигериец показывает нечто неприличное – в духе, что «Спартак» кое-чем приложил «Зенит».

Удивительно, но на максимально спорный эпизод в эфире однозначно отреагировал Геннадий Орлов. Он полностью поддержал решение арбитра и сказал: «Этот жест означает мат. И это знает весь футбольный мир». Возможно, перепутал с согнутой в локте рукой.

После игры ГСО не отступал от этого мнения: «Говорят, мол, Эменике лишь повторил однажды продемонстрированный Это’О жест, который не был за это наказан. Следуя логике этих аналитиков, наши судьи должны изучать все ритуальные жесты африканских народов. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом – не лезь». Раз Эменике играет в нашем чемпионате, надо выучить поскорее наши жесты».

Эменике вообще заявил, что африканские ритуалы тут ни при чем: «Гол, который я забил «Зениту», я посвятил своим родителям. В венах течет их кровь, и я поблагодарил родителей за это».

Дмитрий Комбаров, кажется, до сих пор в шоке: «Судья не разобрался. Хотя после матча даже нарезку сделали, что не только он показывал этот жест. Да и тогда никто не понял, за что удалили».

Гол Кариоки – эмоциональный взрыв. Перед этим он пробежал половину поля со скоростью легкоатлета

Казалось, после такого может произойти что угодно – и что угодно произошло. Рафаэль Кариока, который до этого не забивал ни в одном из 69 матчей за «Спартак» и в 159 матчах за карьеру, вдруг оказался на острие атаки и положил в угол победный гол.

Это невероятно: только посмотрите, где Кариока начинал рывок, где закончил и с какой скоростью преодолел половину поля.

Раз:

Два:

Коллега Александр Головин даже засек время: «С момента перешагивания Кариокой через центральную линию до его удара по мячу в штрафной прошло пять секунд. 5 секунд и 40 метров – недалеко от мирового рекорда, на 50-метровке он – 5,56».

Артем Ребров не верит в случившееся и сейчас: «Кариока у чужих ворот никогда не появлялся. Мы сами не поняли, как он там оказался».

Празднование «Зенита», конечно, было испорчено. Александр Кержаков был очень грустный: «На церемонии награждения настроение было не то. Как можно после поражения прыгать и хохотать?!»

Резюмировал Артем Дзюба: «Мы просто показали, что у каждого из нас есть характер и мы – настоящая команда. Может быть, и «Зенит» слегка расслабился, хотя при счете 2:2 игра пошла нервная, все хотели победить. Мы на какое-то время заткнули тех балаболов, которые говорят, что обыграть чемпионов России у «Спартака» нет никаких шансов.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Kireev/Epsilon; globallookpress.com/Zamir Usmanov/Russian Look; РИА Новости/Алексей Даничев; fc-zenit.ru; spartak.com