К Ларссону нет вопросов из-за ухода, но то, как он это сделал – грусть

Колонка Чернявского.

В марте 2020-го случился, наверное, главный момент Йордана Ларссона в «Спартаке». Да-да, тот самый матч на Кубок с ЦСКА, дополнительное время, команда Тедеско в меньшинстве, Максименко бьет далеко вперед, Дивеев теряется и неуклюже падает, а швед овладевает мячом и стреляет мимо Акинфеева.

«Спартак» – в полуфинале Кубка России.

Позже оказалось, что это только начало. В следующем сезоне Ларссон сделает 15+5, им заинтересуются в Европе, а мы будем прикидывать, за сколько его можно продать. Ну кто в июле 2021-го мог представить, что все закончится настолько бесславно?

Несмотря на ужасное промо от Заремы («Сказала Федуну — если не заиграет Ларссон, три года не дари мне подарки»), внутри команды Йордан всегда держался достойно. Да, всем было понятно, что он в «Спартаке» проездом, но он не играл в суперзвезду, не ставил себя выше других и не держался отдельно от команды. Ему нравилось в «Спартаке», нравилось прогрессировать, создавать собственный бренд и все меньше ассоциироваться с папой.

0+0 при Руе – это, конечно, катастрофа (кстати, в Лиге Европы у Ларссона есть гол), но в сезоне-2021/22 была ужасна вся команда. Вряд ли Йордан настолько деградировал за короткую летнюю паузу в 2021-м. И вряд ли разочаровал вообще всех за такие слабые полгода.

Я это к чему: 23 февраля Ларссон оставался все тем же мощным бомбардиром, у которого, как и у всей команды, просто не получается новый сезон.

На следующий день, конечно, было уже очевидно: карьера Йордан в «Спартаке» вот-вот прервется. Даже удивительно, что он продержался так долго. В марте забил «Кубани» в Кубке, а последний раз в заявку попал 2 апреля с «Локомотивом». Хорошо помню его потухший взгляд на заснеженной скамейке.

Ну как он мог не уехать? Ларссон – трафаретный европеец, который очень внимателен к западной повестке и никогда не пойдет против нее. Все все понимают, никто не просит рушить стерильный образ, играй спокойно в Швеции.

Утром 22 мая никто и не допускал, что Ларссон вернется в «Спартак». Было очевидно: он ждет решение ФИФА, которое позволит не приезжать.

Днем 22 мая выяснилось, что Йордан настроен не просто не приезжать, а хочет практически предать «Спартак» забвению.

«Надеюсь, [возвращаться] не придется. Посмотрим. С контрактом сложная ситуация, но я не хочу возвращаться, если ситуация на Украине не изменится», – сказал Ларссон в интервью шведским медиа. – Сейчас у меня нет диалога с клубом. Мой агент общается со «Спартаком» и работает над ситуацией. Я не знаю, что они говорят».

Я искренне не понимаю, зачем Йордан сказал все это. Неужели в Европе кто-то в чем-то обвиняет «Спартак»? Зачем так прощаться с клубом, который тебе не сделал ничего плохого?

Почему нельзя было сказать, например, так?

«Надеюсь, меня все понимают. В обычной ситуации с радостью продолжил бы играть за «Спартак», но из-за ситуации на Украине вернуться не могу. Мне жаль, если расстроил болельщиков, но таковы реалии. Я жду решение ФИФА и уже тогда пойму свое будущее».

Да и необязательно так сладко, можно было просто поблагодарить клуб за совместную работу. Вместо этого – показательное пренебрежение к «Спартаку и людям, которым ты небезразличен.

Ну и дальше спартаковская ответочка (не менее спорная, чем цитата Ларссона) и грустный ярлык.

Мог запомниться классным легионером, который делал 15+5, а запомнится агентом 007.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Рамиль Ситдиков, Александр Вильф