Вы знали, что поначалу REN-TV показывал матчи АПЛ с опозданием в месяцы, а то и годы? Ну, теперь знаете

Жизнь не будет прежней.

В 1997 году телеканал REN-TV подарил России английский футбол – каждое воскресенье в 15:30 показывали один матч под комментарии Александра Елагина, который тогда только начал карьеру в спортивном репортаже.

И если ближе к 1999-му зрители видели уже актуальные матчи (ну, может, с небольшой задержкой в записи), то сначала таких возможностей не было. На днях Елагин в моем подкасте и рассказал детали первых дней английского футбола в России.

Поначалу матчи АПЛ на REN-TV воспринимали как художественный фильм. Никого не смущала задержка в несколько лет

«Тогда показ иностранного спорта был экзотикой, – говорит Елагин. – У-а-а-а, матч НБА показывают – невероятно, все с ума сходили. Первый английский футбол показали по ОРТ в 1994 году. Это был финал Кубка Англии, Дима Харин играл за «Челси», «Ман Юнайтед» выиграл 4:0, два мяча с пенальти забил Кантона. Не помню, кто комментировал, но вроде бы даже Гена Орлов.

Через пару лет ребятам с REN-TV пришло в голову сделать такое на регулярной основе – чтобы какой-то интерес был к каналу. И фирмы, которые продавали западные программы на весь мир, прислали каталоги. А там, например, матчи английской Премьер-лиги 1995-го, 1994-го, 1993 года. Бери да покупай кассеты с ними – стоили они копейки.

Мы покупали, я комментировал, на канале их и показывали. Уже потом мы начали получать сигнал через спутник, а до того – только кассеты. Это была просто экзотика: в 15:30 каждое воскресенье начинался английский матч, а перед ним – программа Gillette Sport.

Какой матч? Хрен его знает. Факт тот, что А-а-а-а-нглия! Какого года? Чего? Какой турнир? Никого не волновало. Показывали каждый матч просто как художественный фильм. При этом всегда стабильно в одно время и в один день, но это не был один турнир и не актуальный сезон. Это были разные матчи, из разных турниров и из разных годов.

А ребята, которые привыкли смотреть матчи по воскресеньям, в три часа прибегали к телевизору. Как собака Павлова, которая знала, что в это время обязательно упадет сосиска. Так и тут. А какой там матч и какого года – хрен его знает.

Могли ли в 1998-м показывать матч 1995 года? Элементарно, так оно и было. Не обращали внимания тогда, не до этого было. Люди находились в эйфории от того, что просто смотрят английский футбол. Страна в жопе была, жрать было нечего, в магазинах пусто. Страну обворовали: кто-то миллиардером стал мгновенно и уехал на Багамы, а кто-то – пошел бутылки собирать.

Мне повезло, что я занимался журналистикой и было такое журналистское образование, поэтому и получил предложение комментировать английский футбол».

Например, первый матч в 1997-м показали с задержкой не меньше, чем полгода. Эта была игра между «Манчестером Юнайтед» и «Ньюкаслом» из 1996-го .

«Мы озвучивали этот матч чуть ли не перед Новым годом (игра прошла 11 августа 1996-го, за полгода до запуска канала REN-TV – Sports.ru), – говорил Sports.ru Елагин. – Непонятно было зрителям, когда на самом деле прошел матч, но это никого не волновало. Та же история была с трансляциями НБА, которые Володя Гомельский озвучивал. Главное, что это был подарок. Нам казалось, что бегали небожители. Это сейчас все доступно, а тогда это было уникально».

Чтобы показывать актуальные матчи, кассеты с записями стали возить самолетами. Глобально рейтинги не впечатляли, но пошумели неплохо

Ниже – несколько цитат из материала Романа Муна, который выходил три года назад.

Алексей Николов, бывший заместитель руководителя спортивной редакции REN-TV: «Мы чисто технически не могли организовать сигнал. Матчи нам присылали кассетами Betacam, которые мы встречали в аэропорту. Совершенно чудовищная система, которая однажды дала сбой. Помню, как у нас в сетке стоял какой-то матч, а кассетой сильно заинтересовалась таможня. Задержали, в итоге мы просто дали повтор старого матча».

Елагин: Рейтинги? Это не ко мне. Я всегда на них плевал. Но могу сказать, что вся Москва собиралась смотреть эти матчи. Это я вам гарантирую. Это мне рассказывали звукорежиссеры, которые ездили на Рижский радиорынок и на Митинский рынок. Включались все телевизоры, звучал голос Елагина, все смотрели английский футбол. 90-е годы, дорогой мой!».

Николов: «Я помню, что рейтинги не ошеломили начальство, судя по тому, что трансляции прекратили. Обидно, ведь вскоре после этого Абрамович купил «Челси» и английская премьер-лига стала чем-то особенным. Отмечу, что рейтинги были почти что с потолка, их делали на основе непонятно чего. Тогда даже пиплметров не было. Не думаю, что они были надежные. Миллион зрителей? Не, даже близко нет. Канал в то время был немного в маргинальном поле, как и несколько других так называемых кабельных каналов».

Елагин: «REN-TV не спортивный канал, а общеполитический. Нахера им показывать эти футболы? Ну да, поначалу показывали, а потом перестали. Мы свое дело сделали, REN-TV встал на ноги, стал показывать другие вещи, хотя потом показывал «Спартак» и «Сатурн». Трансляции АПЛ перешли на «НТВ-Плюс», там уже закупили лицензию и регулярные трансляции».

Фото: instagram.com/816room; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; кадры REN-TV