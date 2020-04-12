NBA 2K лучше, чем FIFA. Выглядит как настоящая НБА, умный ИИ, можно играть за легендарные команды

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Сомневаетесь, стоит ли смотреть и играть в какой-то спортивный симулятор, кроме FIFA? Сейчас объясним вам, почему NBA 2K20 еще лучше.

Пока реального спорта нет, мы наслаждаемся виртуальным. Любители FIFA и PES годами спорят, что лучше, а тем временем самым продаваемым спортивным симулятором прошлого года стал NBA от 2K. Давайте разберемся, почему эту баскетбольную серию многие считают лучшей игрой о спорте.

Графика такая реалистичная, что люди путают ее с трансляциями баскетбола

2K явно выжимает максимум из нынешнего поколения консолей. В отличие от конкурентов, игра дает не просто качество картинки, но еще и атмосферу полного погружения. Анимация движений игроков (и даже судей) на площадке куда живее чем у той же FIFA, форма на баскетболистах от релиза к релизу все детальнее, а болельщики не выглядят однородной безликой толпой (футбольные симуляторы, привет). Что важно, эти детали можно рассмотреть прямо во время игры, а не только в трейлере или на повторе опасного момента в записи.

Знакомые не раз путали на моем экране реальные матчи и матч из NBA 2K – настолько близко качество картинки в виртуальном баскетболе.

Умный ИИ: не проваливается в защите, не ведется на одни и те же розыгрыши

Геймплей в лучшей баскетбольной серии симуляторов закрепляет эффект от топовой графики. Искусственный интеллект на уровне выше среднего уже довольно сложно обыграть: он будет готов к большинству ваших решений в атаке, при этом крайне редко проваливается в защите – как при игре через изоляции, так и при розыгрыше более осмысленных комбинаций. Кроме того, компьютер удачно проводит почти все розыгрыши, используя достаточно широкий спектр вариантов в атаке – он не будет играть только от трехочковых бросков или только через заслоны. Отобрать мяч у ИИ можно, но это точно не получится с наскока.

Кроме того здесь не работают любимые фанатами FIFA схемы вроде «забрось по флангу на парня с самыми высокими показателями скорости и ускорения, а там как пойдет». Придется двигать мяч, учиться разыгрывать заготовленные комбинации и строго отрабатывать в защите.

Много интересных режимов игры: можно даже исполнить генерального менеджера. Карьера сделана круче, чем в FIFA

Режимы в NBA 2K подкупают вариативностью и продуманностью. И это не только баскетбол, есть варианты с интересными деталями вне площадки: встреча с владельцами клуба в межсезонье при игре в режиме MyGM, настройка правил окончания овертайма при первом попадании в режиме MyLeague. Большинству игроков многие из этих настроек не понадобятся, но то, что они есть, лично меня приводит в восторг.

Надоели режимы карьеры? Понимаю, они и в FIFA есть, но 2K и тут на шаг впереди. Парк The Neighborhood – это уникальная социальная площадка прямо внутри игры. Динамическая смена дня и ночи, коробки во дворе, магазины, парикмахерские и даже тренажерный зал — подходящее место для тех, кто хочет еще больше времени провести в игре и пообщаться с такими же, как и он сам. Напомните, такое есть в FIFA?

Есть исторические команды: можно играть за легенд прошлого

Кстати об уникальных фишках. Одно из главных отличий NBA 2K от других спортивных игр – легендарные команды (не то что в FIFA, где только легендарные игроки), которыми можно играть в режимах Play Now (идеально, если современные команды просто надоели и хочется чего-то новенького) и MyLeague (идеально, если хочется найти ответ на вопрос «Кто все-таки сильнее – «Чикаго-1996» или «Уорриорз-2017»).

Начали смотреть баскетбол из-за плохих парней «Детройта-2003»? Самое время вспомнить как Бен Уоллес вышвыривал за шкирку любого, кто проходил под его кольцо.

«Я что-то слышал про Оскара Робертсона, он правда такой крутой?» Теперь можно не пытаться угадать, а просто сыграть за него и ощутить эту мощь на позиции первого номера.

До сих пор считаете что в той самой серии в финале Запада-2002 против «Лейкерс» «Сакраменто» засудили? Выбирайте парней из «Кингз» и покажите, как все должно было произойти на самом деле.

Хочется поиграть за возможно самую мощную команду в истории? «Буллз-1996» в вашем распоряжении. Джордан, Пиппен, Родман и Керр в прайме.

А может вы любитель ранней НБА? Хорошо, можно переиграть легендарный финал 1965 года «Бостон» – «Лейкерс». Вечная классика!

Презентация матча и комментарии

Запустите матч и прислушайтесь к комментаторам. Каждый раз там будет что-то интересное. Предматчевое шоу? Шак обязательно скажет что-то странное. Билл Симмонс за микрофоном? О, ну сейчас нас ждет его любимая рубрика «А что если..?», в которой он перепридумывает прошлое. За микрофоном Кевин Харлан? Классический голос НБА комментирует события на площадке в вашем матче. Это же просто кайф!

«Сердце «Челси», диспетчер «Челси»», «вот он форвард – вот это настоящий форвард» – ну вы и сами все понимаете. В отличие от FIFA, где через неделю игры вы уже сможете завершать фразы за комментаторов, в озвучке NBA 2K практически нет шаблонности. Да, бывает, что отдельные рассуждения об игроке или реплика об игровом моменте запоминается, а затем приедается, но все-таки запаса более чем хватает, чтобы наслаждаться комментариями, не думая о том, что где-то ты уже слышал именно эти слова.

Чувствуется внимание к деталям: нормальные лица игроков, качественно сделанное шоу в перерыве

Посмотрите на плакаты в руках болельщиков. Посмотрите на талисманы команд. Посмотрите на шоу в перерыве. Это детали, но из них складывается вся картина. Вы не увидите подобного в FIFA – там об этом просто не думали.

А как насчет персонализации лица у собственного игрока? Формально возможность создания своего лица появилась в NBA 2K уже несколько лет назад, но тот уровень детализации, который вы получаете сейчас, еще раз напоминает: как же похожи матчи в реальной и виртуальной НБА.

В NBA 2K есть все: великолепные игровые механики, разнообразные режимы – в том числе с полноценным сюжетом. Для кого-то NBA 2K – увлекательная и веселая история про восхождение профессионального баскетболиста, для кого-то – возможность зарубиться с другом, сопровождая матч трештоком, для кого-то – путь к величайшей франшизе в истории лиги в качестве генерального менеджера. Если игры против искусственного интеллекта вам мало, то можно выходить в онлайн и рубиться против фанатов баскетбола из разных стран или выполнять челленджи от разработчиков в режиме The Neighborhood. И, конечно, никто не отменял классические матчи 1 на 1 в онлайне – как с друзьями в отдельной лиге, так и со случайными соперниками, про стиль игры которых вы не знаете совсем ничего.

Так что если вы думали над тем, какой спортивный симулятор выбрать для игры в карантине, NBA 2K – это именно то, что надо. ***

РФБ и букмекерская компания ФОНБЕТ запускает чемпионат России по интерактивному баскетболу. Общие призовые на семь лучших игроков – 100 000 рублей (в том числе 30 000 рублей за первое место).

Матчи будут проводиться с 9 апреля до 16 мая 2020 года.

Регламент: 4 тура – в каждом 30 участников. Лучшие выходят в плей-офф.

Фото: nba.2k.com