Главный корпоративный триллер межсезонья.

21 августа в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка поступил иск от команды НБА «Нью-Йорк Никс». Среди ответчиков – другая команда лиги «Торонто Рэпторс», ее владельцы, тренер Дарко Раякович, его ассистент Ноа Льюис, бывший видеокоординатор «Никс» Икечукву «Ике» Азотам, перешедший в канадский клуб, и еще десяток неустановленных лиц.

В иске утверждается, что Ике Азотам при переходе от одного работодателя к другому похитил тысячи файлов с конфидециальными данными, а сама операция – не самодеятельность, а заговор, инспирированный персоналом «Рэпторс».

Раякович – новичок и всего второй европеец на посту главного тренера команды НБА. Еще весной он был ассистентом в «Мемфисе», до этого большую часть карьеры провел в Старом Свете. Возможно поэтому«Никс» считают, что серб, в отсутствие опыта, подтолкнул Име к похищению методологии у более опытного тренера Тома Тибодо.

На этом месте у многих баскетбольных фанатов начинает дергаться веко при воспоминании о секретных техниках Тиббса. Молва приписывает Тибодо любовь к повышенным нагрузкам на звезд команды и готовность гонять основных игроков даже в мусорное время. Но юристы одиозного владельца «Нью-Йорка» Джеймса Долана неумолимо серьезны и, кажется, готовы к тому, что возможный судебный процесс погрузит лигу в хаос.

Минуточку, что?

Это историческое событие

Команды не подают иски на команды. В летописи лиги бывали разбирательства между совладельцами (в 1981 году судились Дональд Стерлинг и миноритарии «Клипперс»), разбирательства клубов с лигой («Нью-Джерси Нетс» после объединения НБА с АБА оказались на территории «Никс» и пытались оспорить необходимость денежной компенсации в пользу последних), даже разбирательства между городами – Сиэтл сопротивлялся переезду бывших «Соникс» / будущих «Тандер» в Оклахому. Но внутри банки пауки сидели достаточно смирно.

НБА – синдикат, картель, называйте, как хотите, куча капиталюг в сговоре. Все разногласия в лиге стараются утрясти за закрытыми дверьми. Никому в добром здравии не придет в голову раскрывать корпоративную переписку настоящему суду, а именно так придется поступить, если иску будет дан ход. На стадии изучения документов всплывет такое, что обратно никаким ершиком не запихаешь. Федеральный судья – не свой парень комиссионер Сильвер, который на автопилоте проскочит мимо грязного белья из мусорной корзины президента «Никс» Леона Роуза, забывшего почистить почтовик.

Перед нами свежая ситуация с не выданным этим летом максимальным контрактом Хардену в «Филадельфии». Официальные лица НБА продолжают делать вид, что скидка в почти 15 миллионов от Джеймса в пользу клуба годом ранее – самый естественный для спортсмена порыв души, а не свидетельство тайной договоренности. Лига провела уже два расследования – в год происшествия и теперь, после слов Хардена о «лжеце» Моури. Оба с нулевым результатом.

И какой контраст с историей на стыке веков в «Миннесоте». Тогда генеральный менеджер Кевин Макхейл заключил тайное соглашение с Джо Смитом. Первый сезон игрок проводил на минимальном контракте, а через год клуб должен был переподписать его на более высокую зарплату. Будучи взрослым серьезным мужчиной, Макхейл расписался в юридически обязывающей бумажке с агентами Смита. Когда эти самые агенты разругались и начали судиться между собой при разделе клиентов, суд обнаружил подпись представителя «Тимбервулвс». Лиге пришлось реагировать самым серьезным образом, с отбором драфт-пиков у команды на много лет вперед.

С тех пор гениев уровня Макхейла в НБА не водилось. По крайней мере, до сегодняшнего дня.

Что вообще похитили у «Никс»?

«Тысячи файлов» звучит как что-то очень серьезное и массивное, явно взятое не по ошибке. В самом иске упомянуты следующие эпизоды:

а) Азотам переслал на свою новую корпоративную почту от «Рэпторс» отчеты по «Индиане» и «Денверу»;

б) отправил на личную почту документацию о том, как готовить команду к сезону и организовывать работу скаутов, а еще таблицу с частотой розыгрышей «Далласа»;

в) и он же скинул на корпоративную почту одного из ассистентов Раяковича доступы к своему акаунту в Synergy. Это программное обеспечение позволяет получать видеонарезки по всем действиям игроков во время матчей. По утверждению «Никс» Ике, на тот момент еще их действующий сотрудник, поделился с тренером «Торонто» более чем 3 тысячами видеофайлов, используя корпоративный сервер команды из Нью-Йорка.

Уровень конспирации сопричастных по наглости затмевает даже похождения Штирлица из анекдотов. Однако, как говорится в другой бородатой шутке, есть нюанс.

Историю с пересылкой отчетов самому себе очень легко представить любому человеку, который менял место работы. Это, без сомнения, нарушение, но все-таки речь о шаблонах документов, а не кладези инсайдов, если только «Никс» не изобрели скаутинг заново.

Зачем аккаунт Synergy вообще понадобился Раяковичу – один из самых интригующих вопросов. Это ПО стоит в каждом клубе, а видеофайлы одинаковы и доступны всем. Чтобы «Рэпторс» действительно пришлось их «похищать», им надо было, чтобы их собственный логин и пароль ранее утащил с собой уволенный экс-главный тренер Ник Нерс. С большой долей вероятности речь идет даже не о видео, а о плейлистах из программы, например, позволяющих сгруппировать файлы по действиям защиты при пик-н-ролле.

Хотите еще странностей? Судя по иску, Раякович запросил у Ике подборки на игроков собственной же команды. Версия, что генеральный менеджер «Торонто» Масаи Уджири просто не оплатил подписку человеку, становится главной.

По мнению специалистов индустрии, ситуация в иске драматизирована сверх меры. Известный эксперт Сэт Партноу, который возглавлял отдел аналитики в «Бакс» несколько лет, в соцсетях указывает, что забрать результаты собственного труда – крайне распространенная практика в лиге, где одни и те же люди годами перемещаются из клуба в клуб. Речь об ущербе может идти только в случае, если Азотам прихватил не пару образцов своей деятельности, а полностью скопировал скаутскую базу данных (в чем «Никс» пока никого не обвиняли).

Журналист The Athletic Фред Кац, пообщавшись с представителями офисов разных организаций, пришел к выводу, что для половины клубов в произошедшем нет ничего необычного, а остальные, в случае претензий, в первую очередь обратились бы к комиссионеру, а не в суд. Так происходит во время всех конфликтов между командами – если «Даллас» считает, что «Никс» вели тайные переговоры с их игроком Джейленом Брансоном, они жалуются лиге и получают пик второго раунда.

Еще один анонимный представитель НБА в комментарии журналисту Стивену Ноксу выразил сомнение, что пересланные данные вообще могли помочь «Рэпторс». «В самом лучшем случае, Азотам мог ускорить свою работу на новом месте. Но, только если переход не случился во время плей-офф, особой выгоды нет. Делиться видео из Synergy – это как ставить лайки в твиттере».

Юристы «Никс» могут возразить, что файлы общие, а вот методы работы с ними – уникальные. И способы, которыми в департаменте аналитики нью-йоркской команды, например, выбирают значимые видеоотрезки из огромного потока данных, уже подпадают под коммерческую тайну.

Но здесь и начинается главная нестыковка.

Зачем идти в гражданский суд?

Если стартует судебный процесс, то «Никс» придется доказывать, что их методы действительно особенные, для чего необходимо будет раскрыть секреты Тибодо вообще всем . Интересно, спросил ли кто-то Тома, собирается ли он давать показания под присягой о том, как заставить игроков пахать по сорок минут на паркете? То есть, если цель была в том, чтобы сохранить свои методы, «Никс» идут не в ту сторону.

Популярная версия, что Роуз хочет стрясти драфт-пики на ровном месте с Уджири, не выдерживает проверки таймлайном:

• «Никс» утверждают, что узнали о преступлении Азотама 15 августа.

• «Рэпторс» в своем заявлении сообщили, что «Никс» связались с ними 17 августа, в четверг.

• А уже в следующий понедельник грянул гром. То есть офис Роуза дал «Торонто» один рабочий день, чтобы те приползли на коленях, а потом за выходные состряпали бумаги и срочно побежали в суд. Лига настолько в шоке от космической скорости «Никс», что за неделю не выступила по этому вопросу. Не исключено, что Сильвер каждый вечер звонит Долану, а слышит в ответ «Highway to Hell» с автоответчика.

Так драфт-пики не трясут – так мстят, не разбираясь в средствах.

Масаи Уджири имеет долгую и непростую историю с «Нью-Йорком». Долан точно помнит переход Кармело Энтони из «Денвера», в котором Масаи, тогда возглавлявший «Наггетс», выбил из него все активы. Решение об обмене продавил лично владелец “Нью-Йорка”, а протестовавший главный менеджер Донни Уолш позднее ушел в отставку. В 2013 году Уджири, уже работавший в «Торонто», усложнил трюк и втюхал Долану тушу Андреа Барньяни. Уже в следующем году Масаи совсем заигрался и публично объявил, что ненавидит «Никс».

Это не помешало Долану в 2020 году позвать Масаи в свою организацию, но тот, воспользовавшись оффером от «Никс», просто выбил себе лучшие условия в «Торонто».

Подобные токсичные отношения вполне тянут на личную причину, причем для обеих сторон. Возможно, однажды мы узнаем, что Уджири персонально лазил по серверам «Никс», пока Долан в обход Леона Роуза сочинял иск и нес его в суд.

Какие доказательства?

На текущей стадии их не требуется, поэтому мы не знаем точно, как юристы команды собираются громить «Рэпторс». Ведь «Никс» хотят доказать не просто копирование плейлистов, а сговор Азотама с тренером Раяковичем. В иске Азотама называют «кротом», а мотив, который приписывают Дарко, похож на абсурд: «Став тренером НБА, ответчик Раякович должен был принести с собой методику организации работы штаба. Но из-за нетрадиционного пути к должности главного тренера ответчик Раякович не имеет собственной методики, поэтому предпочел использовать подходы «Никс».

В этом абзаце все – и обвинение в некомпетентности как самого серба, так и нанявшей его организации (а еще самих «Никс», которые, видимо, не знают, что Раякович уже 9 лет работает ассистентом в НБА), и славянский «хитрый план», и любовь жителей «Большого Яблока» к конспирологии.

Чтобы действительно доказать подобные обвинения, «Никс» нужно получить доступ к переписке «Рэпторс» и найти сообщение Азотаму от Ноа Льюиса с текстом «Наш югославский безграмотный, но харизматичный босс сказал, чтобы ты тырил все, это его приказ. Ослушаешься – погубљење».

А пока «Торонто» все обвинения отрицает.

Чем все закончится?

Лиге не нужен суд, суд не нужен «Рэпторс» и суд, по идее, не сильно нужен самим «Никс». На 99,99% это означает, что стороны придут к соглашению. Но сам факт наличия столь поспешного иска заставляет серьезно рассматривать оставшиеся 0,01 процента.

Если бы офис «Нью-Йорка» хотел соглашения, наверное, они бы попытались сначала со всеми переговорить хотя бы несколько недель. У тех же расследователей НБА хватает возможностей для чтения чужой корпоративной переписки. Но «Никс» не стали пользоваться официальными процедурами лиги, что возвращает нас к возможной личной подоплеке всей истории. В таком случае перебежчик Азотам выполнил лишь роль искры в комнате, полной паров бензина. И лучше бы пожарному Сильверу поспешить, пока в огне не заполыхали базовые конструкции НБА.

Пока это гражданский иск, суд должен будет установить только сумму понесенного ущерба и компенсации. И хоть, как замечает Фред Кац, безумно интересно послушать, во сколько Тибодо оценивает свои скаутские отчеты («Они бесценны!»), если обвинения «Никс» подтвердятся, то это уже состав для последующего уголовного разбирательства. Увидеть верхушку клуба «Рэпторс» на скамье подсудимых может быть мечтой Долана, но окажется ночным кошмаром для комиссионера.

Поэтому высока вероятность того, что мы вообще никогда не узнаем, в чем была суть разборок, и дело замнут под сукном. Впрочем, она тут же натыкается на встречный поток неконтролируемых решений «Никс», которыми сопровождается история команды из «Мэдисон-сквер-гардена» последние лет 25.

Фото: twitter.com/nyknicks; East News/AP Photo/Kathy Willens, Chris Young/The Canadian Press via AP, ELSA