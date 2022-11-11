Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго

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Краткий отчет после первых десяти матчей.

1. Митчелл задрал планку для самого себя

Каждый из нас представлял, какого Митчелла увидит в Огайо. Оголтелые фанаты «Кавалеров» надеялись на периодическое появление ртутного Спиды из «Пузыря-2020». Нейтральные зрители прикидывали fga и usage, натягивали стиль игры Донована на размеры звездного статуса – и делали вывод, что количество побед у клуба прибавится, но проблем такое решение создаст еще больше, чем требовалось по условиям вопроса. Болельщики «Юты» продолжали крутить в голове серию с «Далласом», мрачнели, и если не проклинали Донована вслух, то и большой удачи ему не желали.

Все ошиблись. Такого Митчелла еще никто не встречал. Когда Донован обещал, что особенно серьезно подойдет к новому сезону, что он воодушевлен играть с новыми одноклубниками и будет выкладываться на обеих половинах – с чего мы должны были верить? Каждое лето социальные сети баскетболистов трезвонят оповещениями с хайлатами на тренировках, после которых особо восприимчивые души начинают ждать фейерверк трешек от Бена Симмонса или проходы к кольцу на кроссоверах от Андре Драммонда.

Спида и так мог многое, закончив «неэффективный» прошлый сезон с 25,9 очками в среднем за игру (57,2 %TS). По некоторым показателям сейчас он даже просел. Точность со средней дистанции (треть всех его бросков), упала с 46% до 39%: оставшись без раскрытия поля 4-out схемой «Джаз», Митчелл вынужден идти к кольцу в аватаре смоляного чучела, к которому по пути прилипает каждый защитник. Чуть хуже в штрафных бросках. Выросли потери. Но какая разница, когда он творит такое?

Главное изменение – в желании. Интенсивностью пламени Донована сейчас можно вскрывать банковские сейфы. Митчелл попадает фартовые, даже по собственным заоблачным стандартам дичи, броски, выдавая 52% точности трехочковых с ведения. Митчелл защищается, словно вернувшись в университетские времена, откуда приходил с репутацией стоппера. И нет, это не кливлендская версия Деарона Фокса, у которого с готовностью работать в защите обычно нет проблем, но есть проблемы с гравитацией во время столкновения с более рослым соперником. Hехватка сантиметров в холке Донована в обороне вообще никак не мешает ему удерживать громил перед собой – все компенсируется огромным размахом рук, физической силой, крепкой низко посаженной задницей и горящим сердцем.

Вот например персональная защита против Сиакама, который часто играет центра в «Торонто». Донован спокойно останавливает его корпусом:

У него есть свои недостатки. Митчел – гэмблер, который постоянно рискует в обороне, пытаясь выбить мяч у оппонента, или бросит своего опекаемого, чтобы выскочить на линию паса. Снова и снова он позволяет визави проходить к кольцу или оказаться в позиции под свободный бросок.

Во время смен при в обороне с его стороны идет брак, который создает бреши в командной защите. Но отдав одно владение, он с удвоенной энергией полезет помогать в следующем.

В этом владении игроки «Орландо» вытаскивают из краски «Кливленда» обоих рим-протектеров заслоном Картера под Банкеро, чтобы создать удобный матчап для броска Венделла. Коул смещается в нижний угол, таким образом опекающий его Митчелл оказывается в позиции «лоу мэна» – ближайшего к кольцу обороняющегося игрока. Ему и придется встречать центрового «Мэджик» в случае прорыва. Картер вместо заслона пытается исполнить «слип», но Мобли не позволяет ему оторваться, Венделл получает передачу слишком глубоко, где Донован, точно рассчитав момент, выбивает мяч.

Потеряв Дариуса в первой же игре, Спида взвалил на себя дополнительный груз – и потащил в гору. Игра «Кавалеров» превратилась в тягучий позиционный баскетбол, наиболее удобный Доновану, но Митчелл не дал усомниться, что его путь верный. Свэг, с которым он забирал одну концовку за другой (лидирует по очкам, набранным в клатче), не видели в «Кэвс» со времен плей-офф 2018 года.

Прямо сейчас Донован однозначно находится в статусе участника гонки на MVP и в качестве двигателя – в гонке за награду лучшему менеджеру лиги. Трассу по Каньону разбитых сердец болельщиков «Кэвс» он уже покорил.

2. Связка Гарлэнда и Митчелла работает

На счету дуэта две победы, одно поражение, одна четверть с бенефисом кривых пальцем Гарри Трента-младшего: этого оказалось достаточно, чтобы провозгласить пару лучшей задней линией Востока. Статистически этот титул еще нечем подкрепить. Даже в собственной команде лайнап Митчелла и Лаверта выигрывает по показателям у лайапа Митчелла и Гарлэнда. Но наблюдатели не перестают восхищаться, как быстро оба звездных гарда нашли общий язык на паркете.

На короткой выборке в три матча после возвращения Гарлэнда, у обоих защитников:

одинаковое количество минут на паркете (40 минут) и небольшой перевес по usage у Дариуса, 26,2% против 24,8% у Донована. они постоянно сменяют друг друга в ролях лид и офф гарда, но Гарланд значительно больше контролирует мяч – 92,7 касаний за игру против 67,7 у Митчелла. Для сравнения, у пары Мюррей-Янг почти одинаковое количество касаний за 10 игр (74,4 против 71,4). Донован выступает наконечником атаки, принимая 26% пасов своего младшего товарища. дальнобойный тандем «Кливленда» забрасывает 4,3 трехочковых с получения за игру. Пацаны из «Атланты» – 1,9 на двоих. лидеры «Кэвс» и в топе лиги по преодоленной дистанции в нападении. Дариус пробежал за три игры столько же, сколько Макси за четыре.

Выборка слишком короткая, но прямо сейчас не видно причин, почему Митчелл в совместные минуты будет забирать мяч себе. Гарлэнд, который раздает по 10 хайлайтовых ассистов за матч, слишком хорош в своей ипостаси «true pg» и создает Доновану столько моментов, что тому не о чем волноваться с точки зрения статистических показателей. Их взаимопонимание и креативность проявляются в каждом матче, а они не сыграли вместе и 100 минут.

Гарлэнд начинает без мяча. Игроки «Кэвс» имитируют «курл кат» от Леверта, которому ставят двойной заслон Уэйд и Гарлэнд. Опекающий последнего Смарт переключается на Кариса, и разыгрывающий «Кавалеров» пользуется этим, чтобы получить удобный размен на Хорфорда.

Все понимают, что старик Эл не удержит перед собой Дариуса, который скользит по паркету как экраноплан над морской гладью. Находящийся на расстоянии «одного паса» Брогдон страхует Хорфорда. Для этого он оттягивается от Митчелла и занимает «гэп шоу» позицию, то есть не пытается перекрыть линию паса на своего игрока, а помогает в защите от прохода к кольцу. Главное тут для защитника – успеть восстановить исходное положение, если мяч уйдет к его игроку. Дариус делает людям нервы своим джабстепом и дриблингом, Митчелл включает ускорение – и заканчивает фантастическим евростепом, уделывая Брауна, как тренировочный конус.

3. В атаке участвует вся команда

По состоянию на 9 ноября 2022 года у «Кавалиерс» было четвертое нападение лиги по OffRtg, вторая защита по DefRtg и первое совокупное место по NetRtg. В команде шесть человек набирают 10 и больше очков за матч. Могло быть и семь, если бы Джеди Осман (9,5 очков за игру) выучил значение слова «стабильность». Для сравнения – столько же у «Юты» (которая сама наполовину собрана из «Кэвс»). У почти непобедимых «Милуоки» – пятеро. У «Бостона», решившего поставить все рекорды по метанию трехочковых – четверо.

У команды хорошее движение мяча от периметра в глубину. Они на десятом месте по проценту результативных передач к пасам (каждый девятый приводит к попаданию). У «Кавалиерс» сразу и седьмое место по набранным очкам с бросков с ведения (стиль «Нетс», «Клипперс», «Гриззлис») и третье по очкам в краске (стиль «Денвера» «Юты» и ЛАЛ). eFG, лучший показатель эффективности командной атаки, ставит их на пятое место с 55,5%.

Но вопросов полно.

«Кавалеры» пока идут против тренда лиги – увеличения атак в транзишине. После изменения правил и добавления фола за срыв раннего нападения, общая результативность всех команд и частота этого типа атаки полетела вверх, вместе с ускорением темпа. На время отсутствия Дариуса Бикерстаф решил наоборот, заморозить паркет. «Кэвс» занимали третье место по проценту халфкорт-владений. Сейчас цифры транзишина начинают расти, но далеко от идеала – шестое место с конца по частоте розыгрыша не то, что ждешь от молодой атлетичной команды с великолепной защитой.

По распределению бросков они далеки от идеала «статистического» баскетбола. Предпочитаемая атака ростера «Кэвс» – в области между линией штрафных и перед «запретной зоной», что обусловлено любовью к флоатерам от Гарлэнда, крюками от Мобли и осточертевшими неработающими фэйдэвеями Леверта. Команда занимает третье место в лиге по частоте бросков с «короткой средней дистанции», но при этом только восемнадцатое по точности.

Их запредельная меткость с периметра (третье место в лиге) все никак не выровняется к среднему. Но нельзя сказать, что «Кавалеры» активно пользуют баг реальности, находясь на двенадцатом месте по частоте попыток трехочковых.

Они двадцать вторые по частоте атак из под кольца – и это с данками Митчелла, Аллена, Мобли и шестой точностью в лиге по этому показателю.

Сила их разыгрывающих – в ПНР. Шестое место по частоте атаки болхендлером (18,5%), и второе – по его эффективности (1,02 очка в среднем за владение). Но элитный набор больших (Мобли и Аллен для ролла, Лав для пик-н-попа) выдает всего шестнадцатое место по очкам за владение – 1,12.

В общем, цифры не выглядят гармоничными относительно главных игроков ростера. Если (когда) процент трехочковых пойдет вниз, есть большой риск, что общее нападение просядет.

Вместе с тем, штаб поставил команде крайне вариативную игру, которая создает возможности под разные сочетания лайнапов. Плейбук «Кавалиерс» разбухает от перемещений на слабой стороне, нестандартных заслонов, комбинаций под игру в посте для Мобли и под вывод на открытую позицию Митчелла и Гарлэнда. В ростере вообще нет игроков без нескольких опций атаки, кроме совсем опустившегося бедняги Окоро.

Все вместе позволяет адаптироваться в каждом матче под соперника. Против «Чикаго» использовать больших, словно старшеклассников, издевающихся над ботаниками.

Против бессильных на дуге «Никс» – состав, который куражится на периметре. Вот Лав легко разбивает «айс» прикрытие:

Быстрое движение мяча – и снаряд у самого открытого игрока:

Только «Клипперс» на текущий момент удалось задушить атаку «Кэвс», выставив пятерку вингов на решающие минуты в концовке. ЛАК (не без помощи Гарлэнда) смогли полностью перекрыть хождение мяча внутри дуги, прессуя болхендера и выдавливая мяч в углы, где у команды из Кливленда стояли Леверт и Мобли. Это может быть рецептом успеха для оппонента – пятерка, которой Бикерстаф закрывает игру, всего лишь с двумя уверенными по карьере бросающими дальние, слишком уязвима к командам, умеющим прессинговать и считать шансы попадания. Гарлэнду не так просто разбить сдваивание на себе пасом вперед из-за роста. Митчелл один из лучших специалистов лиги по сплиту между двумя защитниками, но и ему сложно справиться, когда они оба – атлетичные винги.

4. Защита не просела

Выше уже упоминалось второе место в лиге по защитному рейтингу, пора разобрать как так вышло:

В обороне «Кавалеры» идут в русле «статистического» баскетбола. Они на седьмом месте по снижению чужой бросковой эффективности. У их оппонентов средний eFG составляет 52,6 %. У соседей по рейтингу, «Никс» и «Нетс», тоже неплохие проценты, но в отличии от закадычной нью-йоркской парочки, «Кавалеры» на одиннадцатом месте по снижению количества чужих трехочковых бросков, чем команды с побережья похвастаться не могут, с двадцать девятым и двадцать четвертым местами соответственно. Команда форсирует противника совершать 30,9 % бросков со средней дистанции (десятое место в лиге). В них посчитаны 11,7% длинных средних (4 место в лиге). Под кольцом они позволяют совершить 34,7% бросков. Это средний результат по лиге (пятнадцатое место), но заметное изменение по сравнению с прошлым сезоном, где они были шестыми. На паркете это объясняется тем, что Мобли и Аллен чаще выходят в среднюю зону, встречая прорвавшихся с периметров хендлеров. Это помогает снизить точность противника на средней до 37,2% (шестое место в лиге). То есть, средние теперь и кидают чаще, и попадают хуже. Наконец-то «Кливленд» собирает столько подборов, сколько приличествует команде с двумя семифутерами. «Кэвс» позволяет оппоненту совершать не больше 22,2% подборов в нападении, это первое место в лиге (в том числе связанное с отказом от атаки в транзишене). Команда играет в размен значительно чаще, чем можно ожидать от двух башен и двух андерсайз гардов. Это провоцирует соперника на 7,8% изоляций (девятое место в лиге), с крайней степенью неуспешности (0,73 очка за владение, третье место в лиге). Во многом – благодаря заслугам универсалов Уэйда и Мобли. Любой тренер соперника неминуемо приходит к мысли, что проще всего разваливать порядки «Кэвс» в транзишине. Против них убегают в 18,7% владений (третье место в лиге), но успешными эти попытки не назовешь – 1,04 очка за владение, столько же позволяют набрать ЛАК и «Санс». Винги «Кэвс» хорошо проходят заслоны – у команды лучший показатель по противодействию броскам «офф скрин» (0,7 очков на владение) и восьмой по противодействию хэндоффу (0,74 очка за владение). Неочевидный факт, но главные лавры здесь даже не у Окоро, а у Леверта с Уйэдом. Чем-то жертвовать все равно приходится. «Кливленд» отдает 10,7 % трехочковых бросков с угла (пятое место в лиге) с точностью 44,2%. Это явно недостаточная работа по выдавливаю броска на плохо бросающих игроков соперника. Пострадала оборона кольца. Сейчас Мобли и Аллен не всегда успевают вернуться, помогая при защите от прохода своим гардам. Если в прошлом сезоне команда совместными усилиями снижала точность бросков оппонентов ближе 6 футов (1,8 м) на 3,2%, то сейчас всего на 0,4%. Ухудшилась защита от ПНР. Большие все так же надежны, но гарды не справляются. Дариус сейчас не показывает прежней эффективности при проходе заслонов, Митчелл дает цифры ниже среднего. Но схемы «Кэвс» учитывают их возможности – на текущий момент допускается проход к кольцу, главное помешать броску с периметра, а там на средней подстрахуют Мобли и Аллен.

Что касается того, как это играется на практике, то в ее основе крепкая персональная защита и интеллект больших игроков. В зависимости от своего и чужого лайнапа, Бикерстаф может передвигать Аллена из дропа в позицию «левел», то есть поднимать его на одну высоту со скринером, когда угроза среднего броска от человека с мячом выше опасности от набега роллера. В ходе второй встречи с «Кельтами» Аллен без малейшей робости свитчился на периметре. Для Кевина Лава основной альтернативой дропу выступают хедж и падение на паркет, но в отличии от Маркуса Смарта, Лав валится на пол строго в разрешенной для чарджей зоне. Мобли выступает на всех позициях, ему вторит Дин Уэйд, ставший собственным Грантом Уильямсом «Кэвс».

Настоящим откровением сезона стала оборона Леверта. Карис никогда не славился этой стороной баскетбольной жизни, хотя обладал подходящими габаритами. Прежде он слишком быстро начинал скучать, и либо занимался подсчетом зрителей на трибунах, либо добавлял драйва в игру, собирая фолы пачками.

Пара литров самодисциплины и сыгранности с остальными дают эффект превращения Кариса в основного винга команды. Подобная метаморфоза случилась в прошлом году с Маркканеном – люди, на которых в лиге поставили крест, из шутов обращались в джокеров в колоде «Кэвс». Что-то особенное витает в воздухе Огайо.

В этом владении Леверт не только прикрывает Тейтума, но и командует действиями Митчелла, предотвращая бросок из под заслона Смарта.

5. Атмосфера великолепна

Коби Олтман заслуживает уважения за последовательность. Она проявляется не только в смелых трейдах, которые кажутся изначально сомнительными (Драммонд, Маркканен, Леверт, Митчелл), но и за рекрутинг в команду людей определенного типажа. В «Кэвс» произошла реинкарнация «Хороших Парней» (про первый состав написано в этом материале) – здесь нет скандалистов, нет ужаленных в голову звездной болезнью. Здесь человеческие качества ценятся наравне с игровыми. Выбор Митчелла в качестве первой скрипки был обусловлен не только его достижениями скорера, но и репутацией трудолюбивого и дружелюбного парня, который не подомнет под себя, а вольется в коллектив. Олтман не искал одержимости победами, он искал человека, который будет переживать за результат команды.

Тренерский штаб в свою очередь постарался использовать эту атмосферу для привития ценностей командной защиты, не агрессивного, но жесткого стиля выцарапывания мячей у соперника, борьбы до последнего, вне зависимости от счета на табло. На текущий момент «Кавалиерс» провели в клатче 39 минут за 8 игр, больше всех в лиге. Какой бы исход не был в первой половине игры, на третью четверть они выходят в своем лучшем состоянии, что означает возможность у тренеров внести корректировки и достучаться до игроков. «Кэвс» переигрывают в среднем на 3,1 очка оппонентов в этот отрезок, попадая половину своих бросков.

После каждой победы член команды, который внес наибольший вклад в успех, получает переходящую награду – Цепь Собаки со Свалки. Это может быть Леверт с уже легендарным выступлением против «Бостона». В следующий раз им окажется Дин Уэйд или Джей Би Бикерстаф.

6. У Мобли медленный старт, но его прогресс очевиден

Год назад в это время лига сходила с ума по двадцатилетнему уникуму из USC, который показывал никем не виданный ранее для новичка уровень игры в защите. Но первое впечатление можно произвести только раз. Никто больше не удивляется подвигам Яниса. 30 очков Леброна за игру вызывают только издевки. Нельзя вечно объяснять людям: «Да вы бы видели какая атака НЕ состоялась, потому что Эван выдвинулся и перекрыл линию паса!».

Его статистика в лоб мало чем отличается от статистики за прошлый сезон. Горячие головы готовы обвинять как узурпатора Митчелла, связывая с ним упавшее на единицу значение FGA, так и самого Эвана. Конечно, никто не учитывает, что молодой бигмэн пропустил тренировочный лагерь и предсезонные игры, травмировав ногу. В первых матчах было видно, что он только возвращается в форму. Мобли не допрыгивал, отставал, тормозил, искал взаимодействие с партнерами. Этот локомотив только отправляется в путь.

Если знать, куда смотреть, то цифры подтверждают впечатление от игры – Мобли стал агрессивнее и эффективнее в атаке из своих любимых точек. Хоть летние сказки о трехочковом пока остаются в неизданной части собрания сочинений, Эван подтверждает легитимность своих атак со средней.

Процент частоты бросков Мобли с разной дистанции. Цветные столбцы – это персентили и показывают позицию Эвана относительно остальных игроков лиги. Его 98 персентиль по средним означает, что всего 2% людей совершают их чаще относительно общего количества своих бросков, чем тяжелый форвард «Кэвс». Источник - Cleaning The Glass.

Процент попаданий Мобли с разной дистанции. Источник - Cleaning The Glass.

Его выросшая точность в зоне ниже штрафной линии – результат появившегося опыта и тренировок. Эван стал умнее, он знает, что хочет сделать. В первый сезон Мобли мог долго ковырять в краб дрибле к кольцу, пытаясь продавить соперника, теряя силы, мяч и суть своей задачи. Теперь он пользуется скоростью против больших парней, ростом против мелких и фейками против умелых.

Вот Эван показывает ложный пас, скидывая с себя Джорджа перед свободным броском с разворота.

Эван на полной скорости врывается в краску «зеленых» и нырком проходит двух защитников.

Быстрый хук через Уильямса – лучший вариант против невысокого, но очень грузного форварда, которого сложно протолкнуть.

Одним из самых больших опасений относительно Эвана было то, что он не сможет быть эффективен в ролле, прежде всего потому что плохо ставит заслон своему партнеру: опекун хендлера легко проходил его, и у четвертого номера оппонента не было необходимости оставлять свободное пространство для Мобли. Но он прокачал этот элемент, а его набранные очки за владение при ролле выросли с 0,93 (сорок шестое место среди бигменов с сопоставимым количеством владений) до 1,26 (шестое место).

Всего 20 человек в лиге на текущий момент делают больше двух катов за игру. Эван выдает 1,61 очка за владение, уступая только Валанчуносу, который при здоровом Зайоне Уильямсоне с удивлением обнаружил себя самым незаметным ниндзя на паркете.

У команды появились не просто владения, но комбинации под постапы Мобли, чтобы он полностью раскрылся в этом компоненте.

Не все представленные здесь люди смогут сохранить подобный процент по сезону, но прямо сейчас – грех этим не пользоваться. Фактически мы смотрим на кливлендский вариант 4-out под пасующего бигмена, с чем у Мобли полный порядок. В этом владении он специально разменивается на более мелкого Харриса из «Орландо» и утаскивает его на усы. У игроков «Мэджик» на сильной стороне нет никакой возможности совершить обычный в такой ситуации диг, то есть выпад в сторону большого в посте – Лав и Митчелл работают не хуже суперклея. Все, что нужно сделать Эвану – реализовать свое преимущество.

7. Вы находитесь здесь

Ранний успешный результат – уже привычное явление для коллектива Бикерстафа. В прошлом году закончились игроки. В позапрошлом истощились запасы удачи (и закончились игроки). Мы продолжим в меру оперативно отслеживать изменения повестки, но сразу уведомим скептиков и пессимистов – это команда пришла надолго. Сколько бы в вас ни было желчи, сарказма, сомнений, нелюбви и проигранных ставок, «Кливленд» переживет все это и пойдет дальше. Как они это умеют – вместе, веселясь и искренне любя баскетбол.

Фото: REUTERS/David Richard-USA TODAY Sports