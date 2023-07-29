34 комментария

Фигурный лед
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Как выглядят герои нашей фигурки в образах Барби и Кена? Загитова на пляже, Трусову не узнать, Дудаков – качок из 80-х

Дмитрий Алиев Дмитрий Алиев
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Алина Загитова Алина Загитова
Диана Дэвис Диана Дэвис
Алена Косторная Алена Косторная
Евгения Медведева Евгения Медведева
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
Анна Щербакова Анна Щербакова
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Камила Валиева Камила Валиева
Александр Жулин Александр Жулин
мужское катание мужское катание
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Александр Коган
Александра Бойкова Александра Бойкова
пары пары
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Филипп Шветский
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Сергей Дудаков
Виктория Синицина Виктория Синицина
Александра Трусова Александра Трусова
Александр Галлямов Александр Галлямов
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Луна Хендрикс Луна Хендрикс
Аделина Сотникова Аделина Сотникова
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
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Фигурное катание Фигурное катание

Фильм «Барби» очаровывает мир как одно из главных культурных событий года.

К его выходу создали нейросеть BaiRBIE.me – она по фото превращает реальных людей в персонажей Барби и Кена. Мы поупражнялись с нейросетью и фото людей из нашего фигурного катания.

Михаил Коляда после паузы в карьере устроился работать в офис.

Дмитрий Алиев с модной прической.

Макар Игнатов не особо изменился и, похоже, доволен этим.

Даниил Глейхенгауз похож на популярного стилиста.

А вот Сергей Дудаков выглядит как герой боевиков 80-х.

Врач Филипп Шветский устал от судов и ушел из медицины.

Этери Тутберидзе как всегда строга – даже в тут напоминает сурового босса в крупной компании.

Диана Дэвис собралась в ресторан где-то в Грузии.

Александра Трусова в непривычном розовом (и без красных волос).

А Анна Щербакова отдыхает на пляже, только одежда не слишком подходящая.

Камилу Валиеву нейросеть видит немного странновато (и пугающе) – особенно смущают люди с собачьими головами на фоне.

Аделина Сотникова почему-то похожа на героиню сериала «Моя прекрасная няня».

Елизавета Туктамышева гуляет со своей маленькой копией.

Алена Косторная ушла в бизнес и позирует на деловой встрече.

Алина Загитова устала пробовать все и уехала в отпуск.

Хм, похоже, Евгения Медведева отдыхает там же, где и Алина.

Юлия Липницкая в образе байкерши: в кожаной косухе и почему-то с третьей рукой.

Евгений Плющенко организует шоу где-то в Майами (видимо, уже после китайского турне).

А Алексей Ягудин трудится в офисе. Судя по строгому виду – следит за подчиненными.

Дмитрий Козловский выбрал яркий малиновый пиджак.

У Александры Бойковой новое хобби – делает статуэтки (на фоне, кажется, фигурка козла).

Никита Кацалапов прогуливается по Таймс-сквер.

Виктория Синицина тем временем занялась дизайном одежды.

Александр Галлямов, похоже, уехал в Нью-Йорк вместе с Кацалаповым.

А вот Анастасия Мишина где-то на юге.

Елизавету Худайбердиеву нейросеть как-то состарила.

Александр Коган смутно напоминает Елену Малышеву из «Жить здорово» – даже оделся почти как врач.

Александр Жулин выглядит как свидетель на свадьбе.

Алексей Мишин здорово помолодел и готов сыграть Джеймса Бонда в новом фильме.

Татьяна Тарасова на светском приеме – такой вы ее еще точно не видели.

А чей образ вам понравился больше всех?

34 комментария

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Alex-OH2
Недостаточно аналитики. Нужно было пригласить Бузову и она выставила бы оценки.
+13
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Вадим Сидоров
Тутберидзе конечно очень стервозная получилась)
+9
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Кэп
Ответ Вадим Сидоров
Тутберидзе конечно очень стервозная получилась)
Одëжа не та, Луи Виттона нет))
+7
-3
+4
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Владимир Беспутин
Что делает спортивная новость на нашем игрушечном сайте?
+6
-3
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Вячеслав Самбур
Ответ opty
Зачетно хайпанули...
я знал, чей комент будет первым ворчливым. но тут еще и просто первый. это хорошо, что опти всегда начеку в разделе!
+3
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Вадим Сидоров
Сотникова в жизни по-симпатичнее будет)
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Sincere
а что, прикольно))
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Маргарита В Сафронова
Какие-то они все одинаковые.
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Татьяна Вересова
Круче всех вышла Липницкая
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Кэп
Ответ Е...С
Макар Игнатов лучше всех получился, некоторых совсем не узнать, например Алиева. Из девочек Бойкова понравилась.
Игнатова вообще не узнал)) Вот к чему ему нужно стремиться, а, главное, уверенность в глазах, всех порву на льду)))
0
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Кэп
Ответ Е...С
Не знаю, очень похож. У Макара только шея покороче, конечно.
Не, ну я потом пригляделся) Ему бы пошёл такой образ) Шею не мерил, скажу сразу)) Соревновательного духа ему не хватает, выходит и ни за что не борется, лишь бы откатать побыстрее и с пацанами в футбол
0
0
0
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Кэп
Ответ Татьяна Вересова
Круче всех вышла Липницкая
Ну вот реально, как-будто это просто её фото)
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