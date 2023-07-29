34 комментария

Как выглядят герои нашей фигурки в образах Барби и Кена? Загитова на пляже, Трусову не узнать, Дудаков – качок из 80-х
Фильм «Барби» очаровывает мир как одно из главных культурных событий года.
К его выходу создали нейросеть BaiRBIE.me – она по фото превращает реальных людей в персонажей Барби и Кена. Мы поупражнялись с нейросетью и фото людей из нашего фигурного катания.
Михаил Коляда после паузы в карьере устроился работать в офис.
Дмитрий Алиев с модной прической.
Макар Игнатов не особо изменился и, похоже, доволен этим.
Даниил Глейхенгауз похож на популярного стилиста.
А вот Сергей Дудаков выглядит как герой боевиков 80-х.
Врач Филипп Шветский устал от судов и ушел из медицины.
Этери Тутберидзе как всегда строга – даже в тут напоминает сурового босса в крупной компании.
Диана Дэвис собралась в ресторан где-то в Грузии.
Александра Трусова в непривычном розовом (и без красных волос).
А Анна Щербакова отдыхает на пляже, только одежда не слишком подходящая.
Камилу Валиеву нейросеть видит немного странновато (и пугающе) – особенно смущают люди с собачьими головами на фоне.
Аделина Сотникова почему-то похожа на героиню сериала «Моя прекрасная няня».
Елизавета Туктамышева гуляет со своей маленькой копией.
Алена Косторная ушла в бизнес и позирует на деловой встрече.
Алина Загитова устала пробовать все и уехала в отпуск.
Хм, похоже, Евгения Медведева отдыхает там же, где и Алина.
Юлия Липницкая в образе байкерши: в кожаной косухе и почему-то с третьей рукой.
Евгений Плющенко организует шоу где-то в Майами (видимо, уже после китайского турне).
А Алексей Ягудин трудится в офисе. Судя по строгому виду – следит за подчиненными.
Дмитрий Козловский выбрал яркий малиновый пиджак.
У Александры Бойковой новое хобби – делает статуэтки (на фоне, кажется, фигурка козла).
Никита Кацалапов прогуливается по Таймс-сквер.
Виктория Синицина тем временем занялась дизайном одежды.
Александр Галлямов, похоже, уехал в Нью-Йорк вместе с Кацалаповым.
А вот Анастасия Мишина где-то на юге.
Елизавету Худайбердиеву нейросеть как-то состарила.
Александр Коган смутно напоминает Елену Малышеву из «Жить здорово» – даже оделся почти как врач.
Александр Жулин выглядит как свидетель на свадьбе.
Алексей Мишин здорово помолодел и готов сыграть Джеймса Бонда в новом фильме.
Татьяна Тарасова на светском приеме – такой вы ее еще точно не видели.
А чей образ вам понравился больше всех?
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