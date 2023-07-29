34 комментария

Фильм «Барби» очаровывает мир как одно из главных культурных событий года.

К его выходу создали нейросеть BaiRBIE.me – она по фото превращает реальных людей в персонажей Барби и Кена. Мы поупражнялись с нейросетью и фото людей из нашего фигурного катания.

Михаил Коляда после паузы в карьере устроился работать в офис.

Дмитрий Алиев с модной прической.

Макар Игнатов не особо изменился и, похоже, доволен этим.

Даниил Глейхенгауз похож на популярного стилиста.

А вот Сергей Дудаков выглядит как герой боевиков 80-х.

Врач Филипп Шветский устал от судов и ушел из медицины.

Этери Тутберидзе как всегда строга – даже в тут напоминает сурового босса в крупной компании.

Диана Дэвис собралась в ресторан где-то в Грузии.

Александра Трусова в непривычном розовом (и без красных волос).

А Анна Щербакова отдыхает на пляже, только одежда не слишком подходящая.

Камилу Валиеву нейросеть видит немного странновато (и пугающе) – особенно смущают люди с собачьими головами на фоне.

Аделина Сотникова почему-то похожа на героиню сериала «Моя прекрасная няня».

Елизавета Туктамышева гуляет со своей маленькой копией.

Алена Косторная ушла в бизнес и позирует на деловой встрече.

Алина Загитова устала пробовать все и уехала в отпуск.

Хм, похоже, Евгения Медведева отдыхает там же, где и Алина.

Юлия Липницкая в образе байкерши: в кожаной косухе и почему-то с третьей рукой.

Евгений Плющенко организует шоу где-то в Майами (видимо, уже после китайского турне).

А Алексей Ягудин трудится в офисе. Судя по строгому виду – следит за подчиненными.

Дмитрий Козловский выбрал яркий малиновый пиджак.

У Александры Бойковой новое хобби – делает статуэтки (на фоне, кажется, фигурка козла).

Никита Кацалапов прогуливается по Таймс-сквер.

Виктория Синицина тем временем занялась дизайном одежды.

Александр Галлямов, похоже, уехал в Нью-Йорк вместе с Кацалаповым.

А вот Анастасия Мишина где-то на юге.

Елизавету Худайбердиеву нейросеть как-то состарила.

Александр Коган смутно напоминает Елену Малышеву из «Жить здорово» – даже оделся почти как врач.

Александр Жулин выглядит как свидетель на свадьбе.

Алексей Мишин здорово помолодел и готов сыграть Джеймса Бонда в новом фильме.

Татьяна Тарасова на светском приеме – такой вы ее еще точно не видели.

А чей образ вам понравился больше всех?