19 комментариев

Пожалуй, ярчайший сюрприз наших фигуристов на монгольском выезде – номер Марка Кондратюка: чемпион Европы откатал в Улан-Баторе в национальном костюме под Dschinghis Khan (группу и ее одноименную песню).

3600 зрителей на «Степпе Арене» визжали и хлопали в такт с первых аккордов.

• Сначала – коротко о том, почему лидеров сборной занесло в совсем не фигурную страну.

Это пункт большого плана мероприятий по развитию сотрудничества между Россией и Монголией – его составили прошлым летом, а потом долго определялись с датой гастролей.

6 и 7 мая Валиева, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и другие дают шоу (а еще мастер-класс) на единственном крытом катке Улан-Батора. Билеты на оба дня распроданы.

• Конечно, остроумный выбор Кондратюка покорил всех: монголы получили постановку о культовом национальном герое, Россия – концерт под прилипчивую мелодию, которую, кажется, все мы знаем с детства.

«Номер поставила Анжелика Крылова (в 90-х мультичемпионка мира и Европы в танцах, сейчас – тренер – Sports.ru). Я ожидал, что монгольской публике понравится. Но не ожидал, что так сильно», – цитирует Марка Sport24.

• У группы Dschinghis Khan лоскутная, но вроде бы законченная история в 40+ лет. Пик и основные хиты уложились в первые годы существование, дальше следовали пересборки по составу и перевоплощения по стилю (не всегда удачные). Последняя версия коллектива прекратила работу пару лет назад с уходом ключевого вокалиста Вольфганга Хайхеля, который пел еще на заре.

Dschinghis Khan собрали в ФРГ специально под Евровидение-1979. Песня с тем же названием лежала готовой с осени 1978-го: в демоверсии ее исполнял композитор и продюсер Ральф Зигель, но за несколько недель до отбора передал сокровище команде во главе с Хайхелем.

Сама песня выстрелила: успех на отборе, 4-е место на Евровидении – с дирижером напротив сцены и пением на немецком языке. А группа запомнилась образами и подачей.

Почерк тоже сформировался быстро: диско и танцевальный поп в музыке, тексты – в основном об экзотике и стереотипах о разных странах, в том числе о Советском Союзе. Вы, конечно, хоть раз танцевали под Moskau – с «казаком», «Наташей» и «товарищем», которых легко расслышать даже в грохоте немецкого языка.

Тем не менее сблизиться с СССР у группы не вышло: рассматривался вариант выступить на открытии Олимпиады-1980 с Moskau, но вмешался бойкот, к которому присоединилась и ФРГ.

Впоследствии представители группы вообще рассказывали, что Dschinghis Khan была под запретом в СССР и обвинялась в антикоммунизме.

• Песня «Чингисхан» славит монгольского полководца, великого хана, который объединил племена, запустил завоевательные походы и собрал самую крупную континентальную империю в истории. В изложении группы все звучит не так угрожающе, а больше с юмором: акцент на воинский талант Чингисхана и его успехи в любви. Вот характерные отрывки из песни:

«Чинг, Чинг, Чингисхан,

Он наездник – он человек – он наездник – Всегда вперед!

Чинг, Чинг, Чингисхан,

О братьях! – Напьемся братья! Натрескаемся братья! – Снова и снова!

Поднимем водку, хо, хо, хо, хо.

Поскольку мы – монголы, ха, ха, ха, ха.

И дьявол получит нас скоро».

или

«И каждую женщину, которую он любил, он взял в свою палатку.

Хаа, хуу, хаа.

Говорили, что женщина, которая его не любила, не существует.

Хаа, хуу, хаа.

Он зародил семь детей за одну ночь.

И он только смеялся над своими врагами,

Потому что никто не мог сопротивляться его силе, хуу, хаа».

***

Ха, ху, ха! Как вам Марк в этом номере?