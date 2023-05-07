19 комментариев

Кондратюк раскачал зал в Монголии: номер под «Чингисхана» в национальном наряде!
Пожалуй, ярчайший сюрприз наших фигуристов на монгольском выезде – номер Марка Кондратюка: чемпион Европы откатал в Улан-Баторе в национальном костюме под Dschinghis Khan (группу и ее одноименную песню).
3600 зрителей на «Степпе Арене» визжали и хлопали в такт с первых аккордов.
• Сначала – коротко о том, почему лидеров сборной занесло в совсем не фигурную страну.
Это пункт большого плана мероприятий по развитию сотрудничества между Россией и Монголией – его составили прошлым летом, а потом долго определялись с датой гастролей.
6 и 7 мая Валиева, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и другие дают шоу (а еще мастер-класс) на единственном крытом катке Улан-Батора. Билеты на оба дня распроданы.
• Конечно, остроумный выбор Кондратюка покорил всех: монголы получили постановку о культовом национальном герое, Россия – концерт под прилипчивую мелодию, которую, кажется, все мы знаем с детства.
«Номер поставила Анжелика Крылова (в 90-х мультичемпионка мира и Европы в танцах, сейчас – тренер – Sports.ru). Я ожидал, что монгольской публике понравится. Но не ожидал, что так сильно», – цитирует Марка Sport24.
• У группы Dschinghis Khan лоскутная, но вроде бы законченная история в 40+ лет. Пик и основные хиты уложились в первые годы существование, дальше следовали пересборки по составу и перевоплощения по стилю (не всегда удачные). Последняя версия коллектива прекратила работу пару лет назад с уходом ключевого вокалиста Вольфганга Хайхеля, который пел еще на заре.
Dschinghis Khan собрали в ФРГ специально под Евровидение-1979. Песня с тем же названием лежала готовой с осени 1978-го: в демоверсии ее исполнял композитор и продюсер Ральф Зигель, но за несколько недель до отбора передал сокровище команде во главе с Хайхелем.
Сама песня выстрелила: успех на отборе, 4-е место на Евровидении – с дирижером напротив сцены и пением на немецком языке. А группа запомнилась образами и подачей.
Почерк тоже сформировался быстро: диско и танцевальный поп в музыке, тексты – в основном об экзотике и стереотипах о разных странах, в том числе о Советском Союзе. Вы, конечно, хоть раз танцевали под Moskau – с «казаком», «Наташей» и «товарищем», которых легко расслышать даже в грохоте немецкого языка.
Тем не менее сблизиться с СССР у группы не вышло: рассматривался вариант выступить на открытии Олимпиады-1980 с Moskau, но вмешался бойкот, к которому присоединилась и ФРГ.
Впоследствии представители группы вообще рассказывали, что Dschinghis Khan была под запретом в СССР и обвинялась в антикоммунизме.
• Песня «Чингисхан» славит монгольского полководца, великого хана, который объединил племена, запустил завоевательные походы и собрал самую крупную континентальную империю в истории. В изложении группы все звучит не так угрожающе, а больше с юмором: акцент на воинский талант Чингисхана и его успехи в любви. Вот характерные отрывки из песни:
«Чинг, Чинг, Чингисхан,
Он наездник – он человек – он наездник – Всегда вперед!
Чинг, Чинг, Чингисхан,
О братьях! – Напьемся братья! Натрескаемся братья! – Снова и снова!
Поднимем водку, хо, хо, хо, хо.
Поскольку мы – монголы, ха, ха, ха, ха.
И дьявол получит нас скоро».
или
«И каждую женщину, которую он любил, он взял в свою палатку.
Хаа, хуу, хаа.
Говорили, что женщина, которая его не любила, не существует.
Хаа, хуу, хаа.
Он зародил семь детей за одну ночь.
И он только смеялся над своими врагами,
Потому что никто не мог сопротивляться его силе, хуу, хаа».
***
Ха, ху, ха! Как вам Марк в этом номере?
Кстати, номер получился так себе, и катание Кондратюка тоже не впечатлило.
Moskau, Moskau закидаем бомбами,
Будет вам Олимпия ха, ха, ха, ха, ха
Не удивительно, что группа была запрещена