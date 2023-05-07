19 комментариев

Фигурный лед
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Кондратюк раскачал зал в Монголии: номер под «Чингисхана» в национальном наряде!

Марк Кондратюк Марк Кондратюк
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Пожалуй, ярчайший сюрприз наших фигуристов на монгольском выезде – номер Марка Кондратюка: чемпион Европы откатал в Улан-Баторе в национальном костюме под Dschinghis Khan (группу и ее одноименную песню).

3600 зрителей на «Степпе Арене» визжали и хлопали в такт с первых аккордов.

• Сначала – коротко о том, почему лидеров сборной занесло в совсем не фигурную страну.

Это пункт большого плана мероприятий по развитию сотрудничества между Россией и Монголией – его составили прошлым летом, а потом долго определялись с датой гастролей.

6 и 7 мая Валиева, Туктамышева, Акатьева, Кондратюк, Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и другие дают шоу (а еще мастер-класс) на единственном крытом катке Улан-Батора. Билеты на оба дня распроданы.

• Конечно, остроумный выбор Кондратюка покорил всех: монголы получили постановку о культовом национальном герое, Россия – концерт под прилипчивую мелодию, которую, кажется, все мы знаем с детства.

«Номер поставила Анжелика Крылова (в 90-х мультичемпионка мира и Европы в танцах, сейчас – тренер – Sports.ru). Я ожидал, что монгольской публике понравится. Но не ожидал, что так сильно», – цитирует Марка Sport24.

• У группы Dschinghis Khan лоскутная, но вроде бы законченная история в 40+ лет. Пик и основные хиты уложились в первые годы существование, дальше следовали пересборки по составу и перевоплощения по стилю (не всегда удачные). Последняя версия коллектива прекратила работу пару лет назад с уходом ключевого вокалиста Вольфганга Хайхеля, который пел еще на заре.

Dschinghis Khan собрали в ФРГ специально под Евровидение-1979. Песня с тем же названием лежала готовой с осени 1978-го: в демоверсии ее исполнял композитор и продюсер Ральф Зигель, но за несколько недель до отбора передал сокровище команде во главе с Хайхелем.

Сама песня выстрелила: успех на отборе, 4-е место на Евровидении – с дирижером напротив сцены и пением на немецком языке. А группа запомнилась образами и подачей.

Почерк тоже сформировался быстро: диско и танцевальный поп в музыке, тексты – в основном об экзотике и стереотипах о разных странах, в том числе о Советском Союзе. Вы, конечно, хоть раз танцевали под Moskau – с «казаком», «Наташей» и «товарищем», которых легко расслышать даже в грохоте немецкого языка.

Тем не менее сблизиться с СССР у группы не вышло: рассматривался вариант выступить на открытии Олимпиады-1980 с Moskau, но вмешался бойкот, к которому присоединилась и ФРГ.

Впоследствии представители группы вообще рассказывали, что Dschinghis Khan была под запретом в СССР и обвинялась в антикоммунизме.

• Песня «Чингисхан» славит монгольского полководца, великого хана, который объединил племена, запустил завоевательные походы и собрал самую крупную континентальную империю в истории. В изложении группы все звучит не так угрожающе, а больше с юмором: акцент на воинский талант Чингисхана и его успехи в любви. Вот характерные отрывки из песни:

«Чинг, Чинг, Чингисхан,

Он наездник – он человек – он наездник – Всегда вперед!

Чинг, Чинг, Чингисхан,

О братьях! – Напьемся братья! Натрескаемся братья! – Снова и снова!

Поднимем водку, хо, хо, хо, хо.

Поскольку мы – монголы, ха, ха, ха, ха.

И дьявол получит нас скоро».

или

«И каждую женщину, которую он любил, он взял в свою палатку.

Хаа, хуу, хаа.

Говорили, что женщина, которая его не любила, не существует.

Хаа, хуу, хаа.

Он зародил семь детей за одну ночь.

И он только смеялся над своими врагами,

Потому что никто не мог сопротивляться его силе, хуу, хаа».

***

Ха, ху, ха! Как вам Марк в этом номере?

Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе

19 комментариев

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Светлана Менова
Мне лично никак, катит Марк просто ужасно, внешне всё неэстетично. Но зрителям всё понравилось, а для шоу это главное.
+19
-4
+15
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Lilek Li
Боже, он такой корявенький...🤣
+15
-3
+12
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#nikon
Чингисхан был выдающимся организатором военного дела и мастером геноцида. Правда, его огромная империя не впитала ни грамма знаний ближних и дальних завоёванных соседей и закономерно развалилась, оставив лишь небольшую территорию с малочисленным населением. Для монголов Чингисхан в основном фигура положительная, для остального мира - полностью отрицательная. Но если не знать истории, а сорвать аплодисменты местной публики очень хочется, то почему бы и не станцевать.
Кстати, номер получился так себе, и катание Кондратюка тоже не впечатлило.
+13
-3
+10
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Lavkaspice
Музыка все и вытянула, весь успех в ней. А так, все телодвижения Кондратюка к Высокому фк отношения не имеют, обычные и заученные его жесты и ритм удобный, привычный.
+9
-3
+6
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Kuryanin
В краю монголий.
+7
-2
+5
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Мурманчанин37
"Как вам Марк в этом номере?" - Как обычно, корявенько
+4
-2
+2
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Алексей Токарев
А почему "водка" в тексте песни, а не "кумыс"?
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Андрей Рыбалко
Ответ steelhard
Это русская версия)))
Не знаю, мы слушали на немецком. Потом пытались переводить. Военный городок, многие одноклассники жили с родителями в ГДР, поэтому группа подросткам была хорошо знакома
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steelhard
Ответ BeastI666I
Потомок Чингисхана Батый основал нашу РОссию вообще-то... так что великий был мужик.
Россия упоминалась задолго до Бату- хана, учи историю. Россия- так называли нас в Византии, позже название закрепилось с православием.
+2
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#nikon
Ответ BeastI666I
Потомок Чингисхана Батый основал нашу РОссию вообще-то... так что великий был мужик.
Да, а Носовский и Фоменко его прямые потомки.
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steelhard
Ответ #nikon
Да, а Носовский и Фоменко его прямые потомки.
Они не причем, персонаж озвучил украинскую версию))
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Андрей Рыбалко
Почему-то сразу из детства воспоминание одной из версий песни данной группы:
Moskau, Moskau закидаем бомбами,
Будет вам Олимпия ха, ха, ха, ха, ха
Не удивительно, что группа была запрещена
+3
-3
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steelhard
Ответ Андрей Рыбалко
Почему-то сразу из детства воспоминание одной из версий песни данной группы: Moskau, Moskau закидаем бомбами, Будет вам Олимпия ха, ха, ха, ха, ха Не удивительно, что группа была запрещена
Это русская версия)))
0
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