Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море

Кубок Первого канала открывает 2023 год для наших фигуристов.

Когда и где пройдут соревнования? Кого ждать на льду?

Когда пройдет и где смотреть?

Командный кубок Первого канала – уже традиционный турнир для российского фигурного катания. В этом году он состоится в третий раз. Первый розыгрыш два года назад провели в Москве, в прошлом году соревнования принимал Саранск, в этот раз – опять столица (ЦСКА Арена).

В отличие от предыдущих лет, программа турнира компактная – всего два соревновательных дня: 21 и 22 января.

В 2022-м Кубок гремел параллельно с чемпионатом мира, куда Россию не пустили. Сейчас от подобного совмещения отказались: соревнования пройдут за неделю до чемпионата Европы в Финляндии. И это единственный крупный турнир января в российском календаре, да и вообще до начала марта и финала Кубка России.

Вот полное (и очень лаконичное) расписание трансляций:

Кубок Первого канала 2023

Москва

21 января

Короткая программа

17.00 Первый канал (сайт), с 18.20 Первый канал (ТВ)

22 января

Произвольная программа

16.30 Первый канал (сайт), с 16.50 Первый канал (ТВ)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Какой формат?

Раньше Кубок открывался прыжковым турниром, но в этом сезоне для прыжков придумали отдельный чемпионат России (там были и командные соревнования, и личные). Так что КПК-2023 запланирован в стандартном формате: короткие и произвольные программы, но опять без показательных номеров (они в этом сезоне были только на чемпионате России).

Турнир танцевальных дуэтов состоится вне зачета, а в прошлом году соревновались всего два дуэта. В этом за победу поборются только одиночники и парники.

Зрители уже привыкли к названиям команд: «Красная машина» и «Время первых» – вероятно, они останутся и на этот раз. «Время первых», руководимая то Евгенией Медведевой, то Марком Кондратюком, еще не побеждала.

Очки начислялись по-разному: в 2021-м просто складывали суммы за выступления всех фигуристов из команды, в 2022-м считали по системе олимпийского командника – 10 баллов за первое место, 9 – за второе и далее.

Кто участвует?

Почти все сильнейшие в деле. Из серьезных потерь – разве что Александра Трусова, она не выступала с ноября, да и конфликт с Первым каналом вряд ли приблизил ее к участию в турнире. Сейчас Саша отдыхает в Дубае.

Ксения Синицына снялась из-за травмы, у нее стрессовый перелом малоберцовой кости. Ее заменит Алина Горбачева.

Зато Камила Валиева выйдет на лед впервые после оправдательного вердикта Дисциплинарного комитета РУСАДА. Остальные медалисты чемпионата России тоже на месте.

Полный список участников выглядит так:

Мужчины: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Софья Самоделкина

Пары: Александр Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Танцы на льду*: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.

* – вне зачета.

А кто ведущий?

В этой роли, похоже, увидим Марка Кондратюка – чемпион Европы снялся с ЧР в Красноярске из-за проблем со спиной и не попал в список участников. Но Первый канал уже анонсировал его появление на Кубке: «Марк Кондратюк дебютирует в новом качестве».

Кондратюк два сезона подряд выступал как участник, а в прошлом году был еще и капитаном команды «Время первых». Видимо, в выходные ждем Марка на позиции ведущего. Он уже появлялся в эфире Первого – комментировал показательные выступления в Красноярске.

Кто присоединится к Кондратюку? В прошлые сезоны турнир вели Максим Траньков и Алексей Ягудин. Алина Загитова и Евгения Медведева были и капитанами, и символами команд. Но их противостояние постепенно изживает себя. И если пару лет назад главным событием Кубка были не выступления спортсменов, а пресс-конференция Алины и Евгении, то в этом году они сами сомневаются, что подобная дуэль повторится:

«В расписании у меня есть Кубок Первого канала, поэтому пока что ждите, ха-ха. Все окей. Понятное дело, что, наверное, медийно это (противостоянии с Загитовой) очень полезная тема для развития данного турнира, но нужно ли оно мне лично? Думаю, это нужно будет обсуждать с организаторами», – рассказывала Медведева.

Как же распределят роли в большой команде Первого?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф