Фигурный лед
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Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море

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Кубок Первого канала открывает 2023 год для наших фигуристов.

Когда и где пройдут соревнования? Кого ждать на льду?

Когда пройдет и где смотреть?

Командный кубок Первого канала – уже традиционный турнир для российского фигурного катания. В этом году он состоится в третий раз. Первый розыгрыш два года назад провели в Москве, в прошлом году соревнования принимал Саранск, в этот раз – опять столица (ЦСКА Арена).

В отличие от предыдущих лет, программа турнира компактная – всего два соревновательных дня: 21 и 22 января.

В 2022-м Кубок гремел параллельно с чемпионатом мира, куда Россию не пустили. Сейчас от подобного совмещения отказались: соревнования пройдут за неделю до чемпионата Европы в Финляндии. И это единственный крупный турнир января в российском календаре, да и вообще до начала марта и финала Кубка России.

Вот полное (и очень лаконичное) расписание трансляций:

Кубок Первого канала 2023

Москва

21 января

Короткая программа

17.00 Первый канал (сайт), с 18.20 Первый канал (ТВ)

22 января

Произвольная программа

16.30 Первый канал (сайт), с 16.50 Первый канал (ТВ)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Какой формат?

Раньше Кубок открывался прыжковым турниром, но в этом сезоне для прыжков придумали отдельный чемпионат России (там были и командные соревнования, и личные). Так что КПК-2023 запланирован в стандартном формате: короткие и произвольные программы, но опять без показательных номеров (они в этом сезоне были только на чемпионате России).

Турнир танцевальных дуэтов состоится вне зачета, а в прошлом году соревновались всего два дуэта. В этом за победу поборются только одиночники и парники.

Зрители уже привыкли к названиям команд:  «Красная машина» и «Время первых» – вероятно, они останутся и на этот раз. «Время первых», руководимая то Евгенией Медведевой, то Марком Кондратюком, еще не побеждала. 

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

Очки начислялись по-разному: в 2021-м просто складывали суммы за выступления всех фигуристов из команды, в 2022-м считали по системе олимпийского командника – 10 баллов за первое место, 9 – за второе и далее.

Кто участвует?

Почти все сильнейшие в деле. Из серьезных потерь – разве что Александра Трусова, она не выступала с ноября, да и конфликт с Первым каналом вряд ли приблизил ее к участию в турнире. Сейчас Саша отдыхает в Дубае.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

Ксения Синицына снялась из-за травмы, у нее стрессовый перелом малоберцовой кости. Ее заменит Алина Горбачева.

Зато Камила Валиева выйдет на лед впервые после оправдательного вердикта Дисциплинарного комитета РУСАДА. Остальные медалисты чемпионата России тоже на месте.

Полный список участников выглядит так:

Мужчины: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Софья Самоделкина

Пары: Александр Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Танцы на льду*: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.

* – вне зачета.

А кто ведущий?

В этой роли, похоже, увидим Марка Кондратюка – чемпион Европы снялся с ЧР в Красноярске из-за проблем со спиной и не попал в список участников. Но Первый канал уже анонсировал его появление на Кубке: «Марк Кондратюк дебютирует в новом качестве».

Кондратюк два сезона подряд выступал как участник, а в прошлом году был еще и капитаном команды «Время первых». Видимо, в выходные ждем Марка на позиции ведущего. Он уже появлялся в эфире Первого – комментировал показательные выступления в Красноярске.

Кто присоединится к Кондратюку? В прошлые сезоны турнир вели Максим Траньков и Алексей Ягудин. Алина Загитова и Евгения Медведева были и капитанами, и символами команд. Но их противостояние постепенно изживает себя. И если пару лет назад главным событием Кубка были не выступления спортсменов, а пресс-конференция Алины и Евгении, то в этом году они сами сомневаются, что подобная дуэль повторится:

«В расписании у меня есть Кубок Первого канала, поэтому пока что ждите, ха-ха. Все окей. Понятное дело, что, наверное, медийно это (противостоянии с Загитовой) очень полезная тема для развития данного турнира, но нужно ли оно мне лично? Думаю, это нужно будет обсуждать с организаторами», – рассказывала Медведева.

«Меня не трогай – я не пахну». Перепалка Загитовой и Медведевой после командного турнира фигуристов

Как же распределят роли в большой команде Первого?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф

28 комментариев

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ВИван
Посмотрим, надеюсь, будет интересно, состав шикарный. Жаль, Саши Трусовой и Коляды не будет. И еще хочется видеть Алину Загитову.
0
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JSV
Ответ miladoc1
Красавица - потому что большая?!
Ну тут разместили фото из прошлого, где мало красоты, сейчас намного больше)
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Alexander X
Ответ Блинчик
Александра Вячеславовна для любого междусобойчика федры потеря. Сразу минус половина потенциальных зрителей.
больше... сейчас, по сути, никакого противостояния нет, на этом кпк... попробуют раздуть Ками vs Соня.... ну это не серьёно, у них несоизмеримые группы поддержки, и Ками не особо в соревновательной форме... никакой интриги, никакого подоплёка... никакого накала
0
-2
-2
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закрыт по беспределу
Парни должны нехило зарубиться.
Уровень выступлений на ЧР прям порадовал.
+1
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Alexander X
Ответ Роман Волков
Почему у нас, во второй части сезона, так мало турниров с ведущими Фигуристами?! Ну Ооочень мало! Надо что-то менять в этом плане! Даже если бы мы участвовали на Евро и Мире, то всё равно это по несколько фигуристов из каждого вида, а у нас их сколько! В любом случае надо сильно увеличивать количество внутренних турниров со ВСЕМИ ЛУЧШИМИ ФИГУРИСТАМИ! Этого хотят зрители, и я не понимаю в чём проблема.
потому что в это время, обычно, главная международка: че, ои и чм...
и все топы там, или готовятся к ним...
0
0
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Блинчик
Александра Вячеславовна для любого междусобойчика федры потеря. Сразу минус половина потенциальных зрителей.
+4
-4
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Философия
Марк-комментатор? Что за садизм, по отношению к зрителям?
+6
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Роман Волков
Почему у нас, во второй части сезона, так мало турниров с ведущими Фигуристами?!
Ну Ооочень мало!
Надо что-то менять в этом плане!
Даже если бы мы участвовали на Евро и Мире, то всё равно это по несколько фигуристов из каждого вида, а у нас их сколько!
В любом случае надо сильно увеличивать количество внутренних турниров со ВСЕМИ ЛУЧШИМИ ФИГУРИСТАМИ!
Этого хотят зрители, и я не понимаю в чём проблема.
+4
-1
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закрыт по беспределу
Ответ lidia
Картавый Марк--наверное худший выбор.
Ну.. не хуже Алины, как минимум.
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Ответ miladoc1
Потому что она больше не выступает?!
😁
0
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Sektor_5
Ответ miladoc1
Красавица - потому что большая?!
Потому что красавица. Если вы невосприимчивы к красоте, не видите её - вам можно только посочувствовать.
+1
-5
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miladoc1
Ответ Sektor_5
Красавица Камила опять на главной.) Желаю победы её команде.🏆
Красавица - потому что большая?!
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miladoc1
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Главное не показывайте полный список участников в ISU, а то у них будет нервный срыв
Они только об этом и думают 🙄😂😂
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miladoc1
Ответ Маргарита Михайловна
Нашу фигурку спасает только Алина Загитова!
Потому что она больше не выступает?!
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-8
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шампион
Первый канал не заморачивается - те же названия, все то же самое. Хотя, ничего не мешало добавить например в каждую команду помимо действующих фигуристов тех, кто буквально вчера выходил на лед. Сделать разные "весовые категории", чтобы малолетки бились с малолетками, синьорки - с синьорками. Да и не обязательно делать именно прыжковый турнир. Можно лучшие вращения, еще что-то. Короче, придумать можно много интересного. Но видимо это никому не надо.
+6
0
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Маргарита Михайловна
Нашу фигурку спасает только Алина Загитова!
+6
-11
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Евгения Гринева
Надеюсь там будут все-таки проф. ведущие. Почему-то стала медийность важнее профессионализма. Хочется слушать хорошую грамотную речь с четкой дикцией, это все, что требуется от ведущих, они там не главные звезды. Марк веселый парень, но не оратор.
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шампион
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Главное не показывайте полный список участников в ISU, а то у них будет нервный срыв
Ну да. Как же они без Худабердыевой, Петра Гумменимка и малолеток.
+2
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Osik92
А по конкретнее нельзя завтра жеребьевка уже а ничего неизвестно
+4
-1
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Osik92
Загинув и Медведева точно будут куда же без них.. Все-таки их противостояние пусть они и не выступают давно это лучшее что у нас было.. Популярность других и близко не стоит
+8
-6
+2
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Сейлем Сэйберхеген
Главное не показывайте полный список участников в ISU, а то у них будет нервный срыв
+2
-4
-2
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Lilia Sadykova
Ничего не имею против Марка, но он же картавит. Неужели никого с четкой речью не нашлось на этц роль?
+18
-4
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Маргарита В Сафронова
Сильнейший состав, сильнейший турнир. Буду смотреть всё. Хорошо, что прыжковый сделали отдельно. В рамках КПК он смотрелся скомканно.
Жду Алину Загитову, в любой роли она всё делает на высшем уровне.
+12
-11
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Al561
Это вообще соревнования будут или шоу?
+3
-3
0
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Natalia Solomakha
Девиз КПК в этом году: как сделать хорошую мину при плохой игре.
+4
-4
0
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