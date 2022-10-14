Фигурный лед
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Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков устроили театр мимики и жестов после ошибки Акатьевой. А чем они потрясены?

Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
сборная России сборная России
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
женское катание
Софья Акатьева Софья Акатьева
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
Фигурное катание Фигурное катание

Один из самых эмоциональных моментов командного турнира ЧР по прыжкам среди фигуристов – ошибка Софьи Акатьевой на каскадах и реакция потрясенных тренеров.

По регламенту, в конкретном раунде разрешалась сделать до пяти прыжков в каскаде, но Соня то ли не до конца разобрала правила, то ли сбилась/забыла.

Итог – только 4 прыжка и серьезная пробоина в общей копилке баллов. А главное – незабываемые кадры с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом, которые переживают за результат. Прочитаете по губам, кто что сказал?

Концерт!

После оплошности Акатьевой зал начал помогать фигуристам, считая количество прыжков хором. Когда и где такое еще можно увидеть и услышать?

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