Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков устроили театр мимики и жестов после ошибки Акатьевой. А чем они потрясены?

Один из самых эмоциональных моментов командного турнира ЧР по прыжкам среди фигуристов – ошибка Софьи Акатьевой на каскадах и реакция потрясенных тренеров.

По регламенту, в конкретном раунде разрешалась сделать до пяти прыжков в каскаде, но Соня то ли не до конца разобрала правила, то ли сбилась/забыла.

Итог – только 4 прыжка и серьезная пробоина в общей копилке баллов. А главное – незабываемые кадры с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом, которые переживают за результат. Прочитаете по губам, кто что сказал?

Концерт!

После оплошности Акатьевой зал начал помогать фигуристам, считая количество прыжков хором. Когда и где такое еще можно увидеть и услышать?