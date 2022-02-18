«Впечатление, что я нахожусь на войне вместо праздника». Жулин отчитал Баха за то, во что превратились Олимпийские игры

Похоже, Александр Жулин – главный рыцарь нашего фигурного катания. Он рьяно заступился за Этери Тутберидзе после спорной речи Томаса Баха.

Глава Международного олимпийского комитета на пресс-конференции в Пекине усомнился в методах работы Тутберидзе. И обвинил главного тренера нашей фигурки в холодном отношении к Камиле Валиевой после проката на Олимпиаде.

У Этери тут же нашлись защитники – речь Баха раскритиковали Татьяна Тарасова, Олег Матыцин, Дмитрий Чернышенко и даже Дмитрий Песков.

Жулин пошел дальше и обратился к президенту МОК с открытым письмом.

Он не только прокомментировал слова Баха, но и глобально порассуждал насчет Олимпиад. Спойлер: тренер не в восторге.

«Уважаемый господин президент. Есть несколько моментов, которые подтолкнули меня к написанию этого письма.

Первое. Мне очень удивительна ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камиллы Валиевой. Вы пишете, что вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений.

Вы, пожалуйста, проанализируйте Вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке, начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины Вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не Вам учить выдающегося тренера манерам.

Второе. Очень бы хотелось изменений в политике WADA. Сам институт несомненно правильный и логичный. Но Вы припомните, с какими препаратами отстраняли спортсменов. Раньше это были анаболические стероиды, эритропоэтин, фуросемид, кровяной допинг. Нет никаких вопросов – эти препараты помогают в выносливости и приросте физической силы. И не так давно началось выслуживание (видимо, перед МОК и Вами, в том числе).

Моя фигуристка Екатерина Боброва была лишена чемпионата мира из-за следов мельдония в организме и через полгода была полностью оправдана в CAS, но главное, что следы мельдония могут оставаться в организме до конца жизни. Этот препарат абсолютно не исследован и не дает никаких прибавок в результатах, но он был введен в список запрещенных в самой опасной четвертой графе!

Очень многие российские спортсмены пострадали от этого «опаснейшего» препарата. Почему российских? Да просто он не популярен на Западе. Это не допинг. Это придуманная история. Вы знаете, как много молодых футболистов и хоккеистов погибают на тренировках от проблем с сердцем от огромных нагрузок? Видимо, нет...

Вам бы посоветовать WADA придумать лекарство для поддержания сердечной мышцы, а не ловить несчастных спортсменов на всякой ерунде. Вам бы организовать круглый стол, все это обсудить и прийти к умному решению, оставив в запрещенных препаратах действительно сильнодействующие...

Третье. Это для меня была уже девятая подряд Олимпиада и по настроению впечатления были такие, что я нахожусь на войне вместо праздника, причем с ужасной едой и житьем в отеле в полутора часах езды на каток.

Конечно, я понимаю, что коронавирус очень этому поспособствовал, но Вы, как президент, могли бы попробовать приложить максимум усилий и вернуть атмосферу праздника и счастья, как это было раньше, а Вы, мне кажется, сильно увлеклись настроением девочки и женщины из России, которых и так уничтожали на каждом углу. Мне кажется, Вам есть, чем заняться помимо этого.

С надеждой на прочтение и понимание

Чемпион мира и Европы, двукратный олимпийский призер Александр Жулин».

Фото: globallookpress.com/Enrico Calderoni/AFLO, Li Yibo/XinHua, Li Ga/XinHua; instagram.com/aleksandr_zhulin