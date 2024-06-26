Сетка и расписание 1/8 финала Евро-2024. Сразу Франция – Бельгия, вверху намного больше топов
Наш распорядок на июль.
Завершился групповой этап чемпионата Европы-2024. Вот финальная сетка плей-офф.
И все оставшиеся матчи хронологически. Выделены матчи верхней половины сетки – по именам она прилично мощнее нижней.
1/8 финала
Швейцария – Италия. 29 июня, 19:00. Берлин (Матч ТВ)
Германия – Дания. 29 июня, 22:00. Дортмунд (Матч ТВ)
Англия – Словакия. 30 июня, 19:00. Гельзенкирхен (Матч ТВ)
Испания – Грузия. 30 июня, 22:00. Кельн (Матч ТВ)
Франция – Бельгия. 1 июля, 19:00. Дюссельдорф (Матч ТВ)
Португалия – Словения. 1 июля, 22:00. Франкфурт (Матч ТВ)
Румыния – Нидерланды. 2 июля, 19:00. Мюнхен (Матч ТВ)
Австрия – Турция. 2 июля, 22:00. Лейпциг (Матч ТВ)
1/4 финала
1) Испания/Словакия – Германия/Дания. 5 июля. 19:00. Штутгарт (Матч ТВ)
2) Португалия/Венгрия – Франция/Бельгия 5 июля. 22:00. Гамбург (Okko)
3) Англия/Нидерланды – Швейцария/Италия. 6 июля. 19:00. Дюссельдорф (Матч ТВ)
4) Румыния/Словения – Австрия/Турция. 6 июля. 22:00. Берлин (Okko)
1/2 финала
Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2. 9 июля. 22:00. Мюнхен (Матч ТВ)
Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4. 10 июля. 22:00. Дортмунд (Okko)
Финал
14 июля. 22:00. Берлин (Матч ТВ)
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
ну а главное открытие этого Евро всё равно Грузия, являясь очевидным аутсайдером этого Евро прогрызли путь себе к плей-офф.
Нижняя половина сетки - путь регионов.
Но рубилово Испания-Германия, Франция-Португалия, за 1 место в финале будет крутым.
В Австрию не верю, максимум, как Дания на прошлом евро в полуфинале будут, да и то, матч 1/4 как может быть повторение игры в группе сразу же с Голландией? Такой бред календарь какой-то.
Сенсация в любом случае будет в одной из пар, этот ЧЕ дичайше чудной.
Это надо, занять первое место в группе, будучи скромной Румынией, и выкатиться на Нидерланды)))