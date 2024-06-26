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Сетка и расписание 1/8 финала Евро-2024. Сразу Франция – Бельгия, вверху намного больше топов

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Наш распорядок на июль.

Завершился групповой этап чемпионата Европы-2024. Вот финальная сетка плей-офф.

И все оставшиеся матчи хронологически. Выделены матчи верхней половины сетки – по именам она прилично мощнее нижней.

1/8 финала

Швейцария – Италия. 29 июня, 19:00. Берлин (Матч ТВ)

Германия – Дания. 29 июня, 22:00. Дортмунд (Матч ТВ)

Англия – Словакия. 30 июня, 19:00. Гельзенкирхен (Матч ТВ)

Испания – Грузия. 30 июня, 22:00. Кельн (Матч ТВ)

Франция – Бельгия. 1 июля, 19:00. Дюссельдорф (Матч ТВ)

Португалия – Словения. 1 июля, 22:00. Франкфурт (Матч ТВ)

Румыния – Нидерланды. 2 июля, 19:00. Мюнхен (Матч ТВ)

Австрия – Турция. 2 июля, 22:00. Лейпциг (Матч ТВ)

1/4 финала

1) Испания/Словакия – Германия/Дания. 5 июля. 19:00. Штутгарт (Матч ТВ)

2) Португалия/Венгрия – Франция/Бельгия 5 июля. 22:00. Гамбург (Okko)

3) Англия/Нидерланды – Швейцария/Италия. 6 июля. 19:00. Дюссельдорф (Матч ТВ)

4) Румыния/Словения – Австрия/Турция. 6 июля. 22:00. Берлин (Okko)

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2. 9 июля. 22:00. Мюнхен (Матч ТВ)

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4. 10 июля. 22:00. Дортмунд (Okko)

Финал

14 июля. 22:00. Берлин (Матч ТВ)

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

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