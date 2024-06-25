Мы обещали, что Австрия удивит. Как Рангник создал сильную команду?

Австрия Ральфа Рангника вышла в плей-офф с первого места в сложной группе. Обогнав Францию и Нидерланды.

Как это удалось немецкому тренеру со сборной, которая в 21-м веке не попадала на ЧМ и всего раз в истории выбиралась на Евро из группы?

Это выжимка предстартового текста Славы Палагина – наш автор предупреждал, что Австрия обязательно удивит.

С Рангником Австрия вновь полюбила сборную

Австрия пролетела мимо ЧМ-2022 и в целом столкнулась с угасанием интереса к сборной. Вот что предпринял Рангник, чтобы поправить ситуацию и сплотить не только команду, но и страну вокруг.

● Переехал в Австрию. Болельщики поняли, что Ральф тут всерьез и надолго, и оценили жест.

● Просматривал игроков из местной лиги. Главные звезды Австрии играют за рубежом, но теперь шанс получили и менее известные футболисты.

● Распорядился, чтобы сборная играла по всей стране, а не только в Вене. Ральф вернул связь с регионами и заодно улучшил атмосферу на матчах: местные стадионы, как правило, без беговых дорожек, благодаря чему трибуны располагаются максимально близко к полю.

● После попадания на Евро подготовил для каждого игрока презент, напоминающий о ценности командной работы, – брелоки, которые по задумке Рангника объединяют усилия каждого.

● Накануне первого матча с Францией сводил сборную на берлинский концерт Рода Стюарта. Чтобы снять напряжение перед стартом Евро и провести время вместе.

● Привлек Давида Алабу в тренерский штаб. Защитник пропукает Евро из-за травмы, но все равно поехал с командой в Германию. Хорошая атмосфера в раздевалке – одна из главных задач, которую Рангник поставил перед Давидом. Его роль описывают как «неиграющий капитан».

Рангник настроил Австрию на ультрапрессинг

По словам того Алабы, всем надоел пресный футбол Австрии – от болельщиков до игроков, которые привыкли к более интенсивному стилю в клубах (большая часть играет в Германии).

Рангник привнес фирменный прессинг – и команда это оценила. Примерно половина сборной – выходцы из системы «Ред Булла», которую Ральф когда-то построил с нуля. Лидеры Марсель Забитцер и Конрад Лаймер – вообще бывшие игроки «Лейпцига».

Философия Рангника раскрылась так:

● Цель, с которой Австрия выходит на каждый матч при Рангнике, идеально сформулировал Алаба: «Мы стараемся сделать так, чтобы соперник даже не смог набрать воздух в легкие».

● Рангник избегает полумер. «Немного прессинговать – все равно что быть немного беременной», – обожает повторять Ральф;

● Игрок, отнявший мяч, обязательно включается в контратаку.

● Австрия выстраивается в прессинг даже на чужих аутах. При Рангнике уже пару раз забивали таким образом.

Если бы плей-офф Евро начинался сейчас: сетка. На кого идут Франция и Австрия?

Факты о каждом игроке сборной Австрии

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Julian Finney