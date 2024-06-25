Мы обещали, что Австрия удивит. Как Рангник создал сильную команду?
Австрия Ральфа Рангника вышла в плей-офф с первого места в сложной группе. Обогнав Францию и Нидерланды.
Как это удалось немецкому тренеру со сборной, которая в 21-м веке не попадала на ЧМ и всего раз в истории выбиралась на Евро из группы?
Это выжимка предстартового текста Славы Палагина – наш автор предупреждал, что Австрия обязательно удивит.
С Рангником Австрия вновь полюбила сборную
Австрия пролетела мимо ЧМ-2022 и в целом столкнулась с угасанием интереса к сборной. Вот что предпринял Рангник, чтобы поправить ситуацию и сплотить не только команду, но и страну вокруг.
● Переехал в Австрию. Болельщики поняли, что Ральф тут всерьез и надолго, и оценили жест.
● Просматривал игроков из местной лиги. Главные звезды Австрии играют за рубежом, но теперь шанс получили и менее известные футболисты.
● Распорядился, чтобы сборная играла по всей стране, а не только в Вене. Ральф вернул связь с регионами и заодно улучшил атмосферу на матчах: местные стадионы, как правило, без беговых дорожек, благодаря чему трибуны располагаются максимально близко к полю.
● После попадания на Евро подготовил для каждого игрока презент, напоминающий о ценности командной работы, – брелоки, которые по задумке Рангника объединяют усилия каждого.
● Накануне первого матча с Францией сводил сборную на берлинский концерт Рода Стюарта. Чтобы снять напряжение перед стартом Евро и провести время вместе.
● Привлек Давида Алабу в тренерский штаб. Защитник пропукает Евро из-за травмы, но все равно поехал с командой в Германию. Хорошая атмосфера в раздевалке – одна из главных задач, которую Рангник поставил перед Давидом. Его роль описывают как «неиграющий капитан».
Рангник настроил Австрию на ультрапрессинг
По словам того Алабы, всем надоел пресный футбол Австрии – от болельщиков до игроков, которые привыкли к более интенсивному стилю в клубах (большая часть играет в Германии).
Рангник привнес фирменный прессинг – и команда это оценила. Примерно половина сборной – выходцы из системы «Ред Булла», которую Ральф когда-то построил с нуля. Лидеры Марсель Забитцер и Конрад Лаймер – вообще бывшие игроки «Лейпцига».
Философия Рангника раскрылась так:
● Цель, с которой Австрия выходит на каждый матч при Рангнике, идеально сформулировал Алаба: «Мы стараемся сделать так, чтобы соперник даже не смог набрать воздух в легкие».
● Рангник избегает полумер. «Немного прессинговать – все равно что быть немного беременной», – обожает повторять Ральф;
● Игрок, отнявший мяч, обязательно включается в контратаку.
● Австрия выстраивается в прессинг даже на чужих аутах. При Рангнике уже пару раз забивали таким образом.
Если бы плей-офф Евро начинался сейчас: сетка. На кого идут Франция и Австрия?
Факты о каждом игроке сборной Австрии
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Julian Finney
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