«Нас никто не уважает». Далич, Модрич и вся Хорватия горят от 8 добавленных минут
Хорватия не удержала победный счет в матче с Италией, пропустив на 98-й минуте. Для команды Златко Далича – это практически конец: суперкомпьютер Opta оценивает шансы на выход в плей-офф в 2,65%.
Хорваты возмущены: по их мнению, арбитр компенсировал слишком много времени.
«Судья повлиял на результат. Откуда взяли восемь добавленных минут?» Далич и Модрич разочарованы
Главный тренер Златко Далич в очередной раз заявил о неуважении к сборной Хорватии:
«Конечно, он [судья] повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти восемь добавленных минут. Я уже на протяжении пяти лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.
В добавленное время не может быть восьми минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?
Но даже сейчас все было в наших руках, как и против Албании. Это явно не наш турнир. Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время.
Мне жаль и мне больно, что нас никто не уважает. Мы играли в три часа дня, играли ли в это время Италия, Франция, Германия?.. Мы играем. Спасибо игрокам, фанатам. Сто тысяч хорватов приехали в Германию. В том, что мы не прошли дальше, я буду искать причины в нас самих. Нельзя пропускать на 98-й минуте. Но победы и поражения – неотъемлемая часть игры».
Лука Модрич тоже расстроен: «Мы не заслуживали этого [пропущенного] гола. Не знаю, откуда судьи взяли восемь добавленных минут. Когда проигрываешь, утешения не помогут. Футбол жесток, и мы это испытали на себе».
«Критерии судейства были невыгодны для Хорватии. Это самое мягкое, что я могу сказать, не переходя черту приличного». Оценка от хорватского рефери
Бывший босс хорватских судей Бруно Марич на сайте Sportske novosti усомнился в беспристрастности нидерландского арбитра Данни Маккели.
«Сложно быть объективным, комментируя судейство в столь важном и эмоциональном матче, но я постараюсь дать максимально объективный анализ.
У меня было ощущение, что он решал каждую сомнительную ситуацию в пользу Италии. Посмотрите на арбитра при пенальти, который он не увидел. Для меня это было знаком, потому что рука была явно далеко от тела, рефери был расположен идеально, и он должен был это видеть. К счастью, есть ВАР, поэтому решение о пенальти в итоге оказалось верным.
Если мы посмотрим на предупреждения нашим игрокам, все они могут быть правильными. Но проблема в том, что таких моментов было несколько и с итальянской стороны, которые не были наказуемы.
Компенсация времени соответствовала инструкциям, данным Коллиной перед Евро, – но она слишком большая, опасная для игроков. Хочется верить, что он бы добавил восемь минут, если бы Хорватия проигрывала.
У Маккели не будет проблем, хотя отрицательная оценка из-за неназначенного сразу пенальти не подлежит сомнению. Но создается впечатление, что его критерии судейства были невыгодны для Хорватии. Это самое мягкое, что я могу написать, не переходя черту приличного».
Расклады для чуда Хорватии: что нужно, чтобы выйти в плей-офф Евро?
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Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Фото: East News/AP Photo/CHRISTOPHE SIMON; Gettyimages.ru/Dan Mullan
P.S. Игроку "Реала" жаловаться на судейство, в принципе, не стоит ни при каких обстоятельствах.
Хорваты вообще разочаровали на этом ЧЕ
Хорваты получили фарта с полна и тут им компенсировалось. Футбол, бывает. Кому как не им знать что не всегда он справедлив.
P.S. Но нисколько не удивлюсь если хорватам опять подфартит и они с двумя очками пролезут))
и жалобы на 8 добавленных минут кажутся нелепыми, такое каждый тур по три-четыре раза случается
p.s. формально все окна для замен использованы - уже 6 раз по 30 секунд, плюс ВАР - вот и пять минут как с куста
На Евро вроде такого не вводили поэтому многие негодуют.
Конкретно во вчерашней игре судья был неплох. В моменте с пенальти в его глазах читалось понятное разочарование - опять влез вар, опять спорный момент. Все эти попадания коленных чашечек в офсайд, микрокасания рукой - вроде хотели избежать серьезных ошибок типа позорного гандбола Анри, а сейчас счет идет какие-то миллиметры. Добавил многовато, но из восьми минут минуты три хорваты пешеходно заменялись, хлопая зрителям, лежали на газоне, страдая от судорог (бич выигрывающей команды) и т.п. Так что то на то и выходит.
Вторая часть более серьезная. Фифа на недавнем ЧМ всему миру продемонстрировала, что судьи - ручные. Хотя все это заметили еще в 2002м, когда корейцев тащили. Коллина же еще на Евро-2000 легендарно слил чехов против хозяев голлпндцев. Теперь это человек инструктирует судей.
В таком многомиллиардном бизнесе, как футбол, у судей почему-то нет своей отдельной независимой структуры, которая могла бы послать Фифа и Уефа с их "рекомендациями". Судьями работают сантехники и учителя, в качестве хобби. Это при всей сложности и скоростях футбола. А изменения правил - это отдельный цирк. Раз все это остается в таком примитивном состоянии, значит, это кому-то выгодно.
НЕ уважать начинают после таких вот стенаний и жалоб как у хорватов
И добавили им много, видите ли, и вообще они играли днем (а жары там нет в Германии сейчас даже днем чтобы ссылаться на это), и свистел только нарушения хорватов
А что слили игру АЛБАНИИ - "это нас УЕФА и ФИФА не уважает", ага
Надо было больше от судорог валяться на поле и больше хлопать болельщикам, когда идёшь на замену, добавили бы 10 минут.