«Нас никто не уважает». Далич, Модрич и вся Хорватия горят от 8 добавленных минут

Хорватия не удержала победный счет в матче с Италией, пропустив на 98-й минуте. Для команды Златко Далича – это практически конец: суперкомпьютер Opta оценивает шансы на выход в плей-офф в 2,65%.

Хорваты возмущены: по их мнению, арбитр компенсировал слишком много времени.

«Судья повлиял на результат. Откуда взяли восемь добавленных минут?» Далич и Модрич разочарованы

Главный тренер Златко Далич в очередной раз заявил о неуважении к сборной Хорватии:

«Конечно, он [судья] повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти восемь добавленных минут. Я уже на протяжении пяти лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо . Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть восьми минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?

Но даже сейчас все было в наших руках, как и против Албании. Это явно не наш турнир. Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время.

Мне жаль и мне больно, что нас никто не уважает. Мы играли в три часа дня, играли ли в это время Италия, Франция, Германия?.. Мы играем . Спасибо игрокам, фанатам. Сто тысяч хорватов приехали в Германию. В том, что мы не прошли дальше, я буду искать причины в нас самих. Нельзя пропускать на 98-й минуте. Но победы и поражения – неотъемлемая часть игры».

Лука Модрич тоже расстроен: «Мы не заслуживали этого [пропущенного] гола. Не знаю, откуда судьи взяли восемь добавленных минут. Когда проигрываешь, утешения не помогут. Футбол жесток, и мы это испытали на себе».

«Критерии судейства были невыгодны для Хорватии. Это самое мягкое, что я могу сказать, не переходя черту приличного». Оценка от хорватского рефери

Бывший босс хорватских судей Бруно Марич на сайте Sportske novosti усомнился в беспристрастности нидерландского арбитра Данни Маккели.

«Сложно быть объективным, комментируя судейство в столь важном и эмоциональном матче, но я постараюсь дать максимально объективный анализ.

У меня было ощущение, что он решал каждую сомнительную ситуацию в пользу Италии. Посмотрите на арбитра при пенальти, который он не увидел. Для меня это было знаком, потому что рука была явно далеко от тела, рефери был расположен идеально, и он должен был это видеть. К счастью, есть ВАР, поэтому решение о пенальти в итоге оказалось верным.

Если мы посмотрим на предупреждения нашим игрокам, все они могут быть правильными. Но проблема в том, что таких моментов было несколько и с итальянской стороны, которые не были наказуемы.

Компенсация времени соответствовала инструкциям, данным Коллиной перед Евро, – но она слишком большая, опасная для игроков . Хочется верить, что он бы добавил восемь минут, если бы Хорватия проигрывала.

У Маккели не будет проблем, хотя отрицательная оценка из-за неназначенного сразу пенальти не подлежит сомнению. Но создается впечатление, что его критерии судейства были невыгодны для Хорватии. Это самое мягкое, что я могу написать, не переходя черту приличного».

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Фото: East News /AP Photo/CHRISTOPHE SIMON; Gettyimages.ru /Dan Mullan