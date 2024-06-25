Кажется, это финиш великого поколения Хорватии
Хорватия почти вылетела с Евро – сборная упустила победу над Италией и не удержалась на втором месте. Итог – третье место в группе, нужен фантастический сценарий, чтобы выйти в плей-офф с двумя очками.
Вероятно, это финиш великого хорватского поколения.
Хорватия не пропускала плей-офф Евро и ЧМ с 2016-го
Яркий контраст: хорваты хороши на ЧМ – с Евро все сложнее. Главное достижение за всю историю – первая стадия плей-офф.
Но в самом плей-офф гостили постоянно, а сейчас рискуют не выйти впервые с 2014-го:
● ЧМ-2014: не вышли из группы с Бразилией, Мексикой и Камеруном;
● Евро-2016: стали первыми в группе с Испанией, Турцией и Чехией. Но в 1/8 – вылет от Португалии;
● ЧМ-2018: исторический финал, где проиграли Франции;
● Евро-2020: снова плей-офф, вышли из группы с Англией, Чехией, Шотландией. Сразу остановила Испания;
● ЧМ-2022 – четвертый плей-офф подряд, итог – бронза.
Еще в 2022-м Хорватия дошла до финала Лиги наций, где проиграла Испании.
Похоже, теперь точно все.
Хорватия – не самая старая на Евро. Неужели?
Это правда.
Состав Хорватии не самый возрастной на Евро (средний возраст – 27,7), Германия и Шотландия немного старше (28,6 и 28,3). Но зато у хорватов самый опытный состав: перед началом Евро на игрока заявки Хорватии в среднем приходилось 45 международных матчей.
Но лидеры Хорватии – уже возрастные футболисты
38-летний Модрич замкнул тройку самых возрастных игроков Евро – старше него только Криштиану Роналду и Пепе. Лука стал самым возрастным автором гола в истории турнира
Центру поля, состоящему из Модрича, Марцело Брозовича и Матео Ковачича, 99 лет на троих.
31-летний Брозович еще год назад поехал доигрывать в Саудовскую Аравию. Растерял форму, выглядел ужасно.
Осенью 2023-го Иван Перишич провал кресты и выбыл до конца сезона. Зимой в 35 лет вернулся на родину в «Хайдук», с апреля отыграл там семь матчей.
Ставка в атаке – на 33-летнего Андрея Крамарича из «Хоффенхайма», а помогать должен был 32-летний форвард Анте Будимир, проведший первый сильный сезон в жизни за «Осасуну».
Все они появлялись в каждом матче группового этапа. Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич – всегда в основе.
А новое поколение хорватов уже не такое талантливое.
Расклады для чуда Хорватии: что нужно, чтобы выйти в плей-офф Евро?
Абсурдное фото дня. Модрич со слезами и призом
Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl/Global Look Press; Gettyimages.ru/Dan Mullan
А на ЧМ-2022 Хорватия выиграла в основное время всего один матч в группе, в ПО еще два матча по пенальти.
Я бы сказал, что это поколение и так прыгнуло выше головы, и во многом за счет Модрича.
Есть просто Лука - самый великий игрок в истории страны. Но уровень сборной постоянно один и тот же, уровень игроков в ней примерно похожий.
Какая смена поколения? Брозовичу и Ковачичу 30-31. Они поедут через два года на ЧМ в 32-33 года. Модрич с Ракитичем в эти годы как раз Хорватию затащили в 2018 в финал.
Это какой-то распиаренный штамп журналистский, которым все пытаются забайтить читателя на эмоции.
Всё-таки, ностальгия - крутая штука)) читаю эти фамилии и с улыбкой вспоминаю, как мы с батей собирали шкаф и смотрели повторы матчей из Франции по телевизору 🥹
Закономерный результат, хотя ни в одном матче не было провала. Даже с Испанией, несмотря на счёт, игра была обоюдоострая.
Но ресурс этого состава уже исчерпан, деды не тащат, а молодёжь пока днарская.
Так что сильную Хорватию можно оставить в прошлом, до нового всплеска.
Взяли даже больше, чем должны были
1. Новое поколение действительно не так талантливо, однако ему не то, чтобы прям вот давали возможности. Я не хочу сказать, что у Далича прям россыпь талантов, как у Франции, а он их игнорит, что всё же он слишком вцепился в привычных игроков. Что-то вроде того, что было у Лёва с Германией.
2. Я не знаю, когда надо было начинать перестройку, но точно после прошлого ЧМ надо было делать более широкие шаги. Приехавший на Евро состав очень похож на тот, что был на ЧМ. Да, я понимаю, что трудно игнорировать Модрича, но давайте реально, Лука не железный и в клубе он теряет время от сезона к сезону и это не просто так. Например в сезоне 21-22 у него была куча травм, в том числе из-за большого времени игры, но по сути после той ЛЧ он и сдвинулся ближе к статусу запасного и начались разговоры о том, что его то тпродают, то не продлевают. Реал начал тогда перестройку, а Хорватия не особо