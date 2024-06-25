Кажется, это финиш великого поколения Хорватии

Хорватия почти вылетела с Евро – сборная упустила победу над Италией и не удержалась на втором месте. Итог – третье место в группе, нужен фантастический сценарий , чтобы выйти в плей-офф с двумя очками.

Вероятно, это финиш великого хорватского поколения.

Хорватия не пропускала плей-офф Евро и ЧМ с 2016-го

Яркий контраст: хорваты хороши на ЧМ – с Евро все сложнее. Главное достижение за всю историю – первая стадия плей-офф.

Но в самом плей-офф гостили постоянно, а сейчас рискуют не выйти впервые с 2014-го:

● ЧМ-2014: не вышли из группы с Бразилией, Мексикой и Камеруном;

● Евро-2016: стали первыми в группе с Испанией, Турцией и Чехией. Но в 1/8 – вылет от Португалии;

● ЧМ-2018: исторический финал, где проиграли Франции;

● Евро-2020: снова плей-офф, вышли из группы с Англией, Чехией, Шотландией. Сразу остановила Испания;

● ЧМ-2022 – четвертый плей-офф подряд, итог – бронза.

Еще в 2022-м Хорватия дошла до финала Лиги наций, где проиграла Испании.

Похоже, теперь точно все.

Хорватия – не самая старая на Евро. Неужели?

Это правда.

Состав Хорватии не самый возрастной на Евро (средний возраст – 27,7), Германия и Шотландия немного старше (28,6 и 28,3). Но зато у хорватов самый опытный состав: перед началом Евро на игрока заявки Хорватии в среднем приходилось 45 международных матчей.

Но лидеры Хорватии – уже возрастные футболисты

38-летний Модрич замкнул тройку самых возрастных игроков Евро – старше него только Криштиану Роналду и Пепе. Лука стал самым возрастным автором гола в истории турнира

Центру поля, состоящему из Модрича, Марцело Брозовича и Матео Ковачича, 99 лет на троих.

31-летний Брозович еще год назад поехал доигрывать в Саудовскую Аравию. Растерял форму, выглядел ужасно.

Осенью 2023-го Иван Перишич провал кресты и выбыл до конца сезона. Зимой в 35 лет вернулся на родину в «Хайдук», с апреля отыграл там семь матчей.

Ставка в атаке – на 33-летнего Андрея Крамарича из «Хоффенхайма», а помогать должен был 32-летний форвард Анте Будимир, проведший первый сильный сезон в жизни за «Осасуну».

Все они появлялись в каждом матче группового этапа. Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич – всегда в основе.

А новое поколение хорватов уже не такое талантливое.

Расклады для чуда Хорватии: что нужно, чтобы выйти в плей-офф Евро?

Абсурдное фото дня. Модрич со слезами и призом

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Dan Mullan