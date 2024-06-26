Денисов – в истории Евро. Точность пасов на уровне Крооса и Хави

Факт дня.

Игорь Денисов неожиданно проник в компанию к Тони Кроосу, Хави и Марко Верратти – российский полузащитник в топе среди самых точных игроков в истории Евро.

Opta опубликовала такую таблицу.

Кроос идет на рекорд по числу точных передач за 90 минут – Тони ездил на четыре чемпионата Европы (начал в 2012-м), на трех турнирах дает запредельный объем.

Денисов раздавал передачи с точностью 92%. Даже добавлял остроты

Игорь Денисов – приятный сюрприз в топе. В 2012-м он ехал выигрывать Евро – а прошлый турнир посчитал не таким уж и классным.

«Не согласен с тем, что выступление сборной России на Евро-2008 было таким уж успешным, – яркая реплика в интервью «Советскому спорту». – Совсем не здорово проиграть Испании по сумме двух матчей со счетом 1:7. Это мое мнение. А наших футболистов встретили как героев. Если мы сейчас поедем и займем третье-четвертое место, но кому-то проиграем по сумме двух матчей 1:7 – я буду расстроен. Я еду туда выигрывать. Может, мы из группы не выйдем, но мы едем выигрывать».

В 2008-м Денисов сам отказался от вызова в сборную – обиделся, что изначально Гус Хиддинк не включил его в расширенный список кандидатов. «Когда я увидел эту бумагу, для меня земля перевернулась. Я говорю: «Как так?!» А там футболисты, которые... Я не хочу даже говорить», – рассказывал Игорь.

В 2012-м Денисов был на пике (28 лет) – капитан сборной России превратился в одного из лучших опорников Европы. На Игоря даже засматривался «Ливерпуль», когда искал замену для ушедшего Хавьера Маскерано. Денисов был частью шикарнейшего «Зенита», который брал Кубок УЕФА и обыгрывал пиковый «МЮ» в Суперкубке.

На Евро Денисов провел все три матча: с Чехией, Польшей и Грецией. Блистал не только точностью, но и остротой: в среднем Игорь отдавал 1,7 паса под удар за игру. Точность передач на турнире – 92%. Но голевых действий у Денисова не было.

Россия не вышла в плей-офф Евро-2012: нужно было не проиграть стареющей Греции

Тогда со сборной работал Дик Адвокат – возможно, команда была даже сильнее, чем на Евро-2008. Поэтому многие до сих пор грустят из-за настолько раннего вылета.

В первом туре Россия разгромила Чехию (4:1), затем сыграла вничью с Польшей (1:1) – но это все равно оставляло шикарные шансы на выход. Россиянам нужно было просто не проиграть в последнем туре стареющей Греции.

Но Георгиос Карагунис забил единственный мяч, и Россия вылетела. Чехия в параллельном матче выиграла у поляков, вышла с первого места – а россияне поехали домой вместе с ожиданиями и проблемами.

«Мы играли достаточно хорошо, владели инициативой, но однажды провалились в защите и пропустили, – заявил Адвокат после вылета. – Мне неинтересно, что обо мне скажут в России. Мы с тренерским штабом очень много работали, чтобы построить команду. Мы не проигрывали на протяжении 16 матчей, но на этот раз нам не удалось продолжить эту серию. Надо было больше забивать».

После этого голландца уволили, а Денисов вскоре разругался с руководством «Зенита» из-за зарплат Халка и Витцеля и перешел в разбогатевший «Анжи».

Единственный неточный пас Крооса – каким он был? 1 из 102 в матче открытия Евро!

Фото: Gettyimages.ru / Michael Steele; РИА Новости /Антон Денисов