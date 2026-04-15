«ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» – 2:0. Дембеле сделал дубль, пенальти на Мак Аллистере отменили после ВАР

«Ливерпуль » уступил «ПСЖ » (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Энфилд».

На 64-й минуте судья Маурицио Мариани назначил пенальти за фол Вильяна Пачо на Алексисе Мак Аллистере, но отменил свое решение после ВАР. Усман Дембеле забил на 72-й, а на 91-й сделал дубль.

Лига чемпионов. 1/4 финала 14 апреля 19:00, Энфилд Ливерпуль Завершен 0 - 2 2.13 xG 1.25 ПСЖ Матч окончен 90’ +1’ Дембеле

Конате 85’ 81’ Заир-Эмери Бералдо Мак Аллистер Джонс 74’ 72’ Дембеле

Гомес Нгумоа 67’ 52’ Д. Дуэ Барколя Исак Гакпо 46’ Фримпонг Гомес 46’ 2 тайм Перерыв Мак Аллистер 45’ +1’ 38’ Мендеш Люка Эрнандес Экитике Салах 31’ Ливерпуль Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Гравенберх, Виртц, Мак Аллистер, Экитике, Исак Запасные: Вудмен, Гомес, Джонс, Кьеза, Мистур, Робертсон, Налло, Ньони, Салах, Гакпо, Нгумоа 1 тайм ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ Запасные: Шевалье, Бералдо, Гонсалу Рамуш, Марин, Забарный, Ли Кан Ин, Меюлю, Дро Фернандес, Барколя, Мбайе, Люка Эрнандес

Первый матч: 0:2

