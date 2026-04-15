188

«ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» – 2:0. Дембеле сделал дубль, пенальти на Мак Аллистере отменили после ВАР

«Ливерпуль» уступил «ПСЖ» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Энфилд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 64-й минуте судья Маурицио Мариани назначил пенальти за фол Вильяна Пачо на Алексисе Мак Аллистере, но отменил свое решение после ВАР. Усман Дембеле забил на 72-й, а на 91-й сделал дубль.

Лига чемпионов. 1/4 финала
14 апреля 19:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
0 - 2
2.13xG1.25
ПСЖ
Матч окончен
90’
+1’
  Дембеле
Конате
85’
81’
Заир-Эмери   Бералдо
Мак Аллистер   Джонс
74’
72’
  Дембеле
Гомес   Нгумоа
67’
52’
Д. Дуэ   Барколя
Исак   Гакпо
46’
Фримпонг   Гомес
46’
2тайм
Перерыв
Мак Аллистер
45’
+1’
38’
Мендеш   Люка Эрнандес
Экитике   Салах
31’
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Гравенберх, Виртц, Мак Аллистер, Экитике, Исак
Запасные: Вудмен, Гомес, Джонс, Кьеза, Мистур, Робертсон, Налло, Ньони, Салах, Гакпо, Нгумоа
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Шевалье, Бералдо, Гонсалу Рамуш, Марин, Забарный, Ли Кан Ин, Меюлю, Дро Фернандес, Барколя, Мбайе, Люка Эрнандес
Первый матч: 0:2

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
188 комментариев
Надо признать, что Матвей провел очень сильный матч.
Мотя очень уверенно 1й тайм, красавчик!
Сафонов все доказал. Донаруму могут не вспоминать
Не, ну тут не поспоришь, на таком повторе нет оснований для пенальти 😂
Ответ pit4er
Кто-нибудь знает, почему отменили?)
Ответ Kelevra.J
Судья смотрел ВАР повтор и не видел там обсолютно ничего😆
Сафонов выдаёт лучший матч ЛЧ среди постсоветских вратарей в 21 веке! 🇷🇺
Ответ Social Warrior
Против Челси был суперматч
Ответ Social Warrior
Бро. Мотя демон и наше все. Но Конифей против Арсенала был за гранью. Ну а Локомотив-Штурм (пусть это и ЛЕ) - вообще один из самых диких перформансов что я видел :)
Грузинское Дерби!
Ответ Social Warrior
В грузинском дерби лучшим вратарем стал русский
Ответ alexander2260678
А где там слуга?
Ах, ну да, с лавки грошей у болельщиков клянчил 🤣
Дембеле показывает кто тут обладатель зм
И всё же решающим в этом двухматчевом раунде с ПСЖ я бы назвал фактор вратаря. Мамардашвили пока ещё не тот второй номер, какой должен быть в клубе уровня "Ливерпуля". Выбивать вперёд на удачу - так себе перспектива. Розыгрышей от своих ворот вообще нет. Дай бог, наберётся практики и прибавит в игре ногами.
Ответ Andrey Kuritcyn
Сколько ещё нужео практики? Уже кучу лет в Европе играет. Но это не главное было: 4-0, о чём вообще разговор?
Ответ Guillermo
Теперь разговор уже о будущем сезоне. И о том, что Алиссон не молодеет. И о том, что с Келлехером было спокойнее. Не виню Мамардашвили. Но его фактор может сделать разницу не в пользу "Ливерпуля" в будущем.
Фримпонг переоценен, бегунок
