Новый рекорд Роналду – теперь по ассистам на Евро
Разбираемся, кто сколько отдал.
Криштиану Роналду покорил очередной рекорд – теперь по ассистам на чемпионатах Европы. После передачи Фернандешу на пустые набралось аж семь за 27 матчей Евро.
Роналду обошел чешского нападающего Карела Поборски (у него шесть голевых).
Обсудим детали.
● УЕФА посчитал, что Роналду и Поборски набрали по восемь голевых – но там не совсем корректные данные. Opta отметила, что Криштиану приписали лишний ассист в матче с чехами на Евро-2008: тогда он пытался обойти Петра Чеха, но рикошетом от вратаря мяч пришел к Деку.
● У Поборски на самом деле шесть голевых, а не восемь. Остальные данные сходятся. Чеху приписали два лишних ассиста: в финале Евро-1996 с Германией Поборски заработал пенальти (не считается), а в 2004-м с Латвией после его навеса сначала сыграл вратарь, и только потом забил Милан Барош.
● Следом за лидерами целая группа из семи футболистов: у каждого по пять голевых. Сеск Фабрегас трижды ассистировал в плей-офф Евро – рекорд турнира.
● Андрей Аршавин около топа – четыре ассиста за два турнира. Причем Андрей участвовал только в шести матчах: из-за дисквалификации он пропустил первые два на бронзовом Евро-2008.
● Роналду еще и самый возрастной игрок с голевой передачей в истории Евро – сверкнул в 39 лет и 138 дней.
Роналду покатил Бруну на пустые – хотя мог забивать сам. Тоже не верите?
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Gettyimages.ru/DeFodi Images
По игре на этом евро Португалия просто топ. Все эти минорные Германии и Англии в топку.
ЭТО ВИДНО БЬЫЛО
когда он проявил свой класс, выдав такой пас - это тебе не по обводке
Где и когда ты видел, чтобы при таких выходах, учитывая турецкий вратарь дырка - ЭТО ОФИЦИАЛЬНО в его фамилии? Если написано Дырульдыз, и это официально!
Где ты видел? А ты продолжаешь хейтерить, и не признавая очевидное
ТАКИЕ ПАСЫ ПРОИСХОДЯТ РАЗ В СТОЛЕТИЕ, если брать все заслуги Роналду!?