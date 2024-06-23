Новый рекорд Роналду – теперь по ассистам на Евро

Разбираемся, кто сколько отдал.

Криштиану Роналду покорил очередной рекорд – теперь по ассистам на чемпионатах Европы. После передачи Фернандешу на пустые набралось аж семь за 27 матчей Евро.

Роналду обошел чешского нападающего Карела Поборски (у него шесть голевых).

Обсудим детали.

● УЕФА посчитал, что Роналду и Поборски набрали по восемь голевых – но там не совсем корректные данные. Opta отметила , что Криштиану приписали лишний ассист в матче с чехами на Евро-2008: тогда он пытался обойти Петра Чеха, но рикошетом от вратаря мяч пришел к Деку.

● У Поборски на самом деле шесть голевых, а не восемь. Остальные данные сходятся. Чеху приписали два лишних ассиста: в финале Евро-1996 с Германией Поборски заработал пенальти (не считается), а в 2004-м с Латвией после его навеса сначала сыграл вратарь, и только потом забил Милан Барош.

● Следом за лидерами целая группа из семи футболистов: у каждого по пять голевых. Сеск Фабрегас трижды ассистировал в плей-офф Евро – рекорд турнира.

● Андрей Аршавин около топа – четыре ассиста за два турнира. Причем Андрей участвовал только в шести матчах: из-за дисквалификации он пропустил первые два на бронзовом Евро-2008.

● Роналду еще и самый возрастной игрок с голевой передачей в истории Евро – сверкнул в 39 лет и 138 дней.

Роналду покатил Бруну на пустые – хотя мог забивать сам. Тоже не верите?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /DeFodi Images