Если бы плей-офф Евро начинался сейчас: кто на кого выходит?

После двух туров группового этапа.

Одна картинка, по которой можно понять, какие варианты в плей-офф актуальны прямо сейчас.

Так как по рейтингу третьих мест сейчас в плей-офф проходят команды из групп B, C, D и E, срабатывает именно такая схема распределения третьих команд по лидерам других групп.

Пока только две позиции в сетке закреплены финально: Испания и Португалия точно вышли из группы с первых мест.

Все остальные могут либо двигаться, либо вообще меняться. Только Польша по итогам первого тура потеряла шансы на плей-офф.

Расклады и таблицы всех групп Евро. Итоги 2-го тура

Топовое фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press/via www.imago-i/www.imago-images.de ; Gettyimages.ru /Lars Baron