Расклады Франции, Нидерландов и Австрии: почему они все почти вышли, но никто не вышел сразу?

А Польша первой вылетела.

Итоги двух туров в группе D – после нулей Франции с Нидерландами и победы Австрии над Польшей.

Теперь Нидерланды лидируют, французы ниже из-за меньшего количества голов, австрийцы следом с прекрасными шансами на плей-офф.

В третьем туре Нидерланды – Австрия и Франция – Польша, в 19:00 мск 25 июня, во вторник.

Кому что нужно для прямого выхода в плей-офф?

Никто из конкурентов еще не обеспечил себе 1/8 финала из-за плотности внутри тройки: каждый может оказаться на третьем месте. В то же время у Франции отличные шансы на первое место, потому что они играют с немотивированной командой последний матч.

Нидерланды: ничья. Тогда своими руками не дадут Австрии обойти ни себя, ни французов. При этом даже победа не гарантирует первое место, потому что важна будет разница мячей и количество голов. В рейтинге квалификации , это последний дополнительный показатель, нужный при равенстве дисциплинарных очков, Франция выше.

Франция: ничья . Хотя бы одно очко – и у соперников не получится обогнать французов одновременно. Победа сама по себе не обеспечит первое место, важно будет в онлайне сравнивать результаты, если Нидерланды тоже будут вести в счете. Своя победа и потеря Нидерландов = выход с первого места.

Австрия: победа . Ничьей недостаточно для прямого выхода, потому что тогда не смогут обогнать Нидерланды по очкам, а французов – по личным встречам.

Польше не нужно уже ничего, это первая вылетевшая команда. Еще может сравняться с Австрией по очкам, если обыграет Францию, но в любом случае будет ниже из-за поражения в личной встрече.

Раклады на победу в группе: а тут какие варианты?

Рассмотрим отдельно.

Победа Нидерландов и непобеда Франции – Нидерланды первые .

Ничья Нидерландов и поражение Франции – Нидерланды первые .

Непобеда Нидерландов и победа Франции – Франция первая .

Поражение Нидерландов и непобеда Франции – Австрия первая .

Шансы тоже есть у всех. Вероятность сценария, когда Франция проигрывает немотивированной Польше – очевидно, ниже.

Рейтинг третьих мест: почему Австрия почти наверняка пройдет в плей-офф?

Даже если австрийцы проиграют Франции в третьем туре, у них высокие шансы пройти в 1/8 финала как у одной из четырех лучших команд с третьих мест.

Сейчас они там лидируют, по итогам тура будут в худшем случае вторыми – их может обойти только команда группы F.

В пользу Австрии положительная разница мячей – идут первыми благодаря третьему голу Польше.

В этой таблице дополнительные показатели работают так: 1) разница мячей, 2) количество голов, 3) количество побед, 4) дисциплинарные очки (сумма штрафов за желтые и красные карточки), 5) рейтинг по итогам квалификации.

У Австрии и тем более Франции/Нидерландов, если они окажутся на третьем месте с четырьмя очками, отличные шансы на 1/8 финала.

Суперважная победа Украины над Словакией. Что нужно для плей-офф?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey; East News /JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP