Офсайд, лишивший Нидерланды победы над Францией. Пассивный или нет?

Спор.

Сборная Нидерландов была ближе к победе над Францией в центральном матче пятницы, даже забила – но сыграли 0:0.

Почему?

Отмененный гол Симонса. Что не так?

На 69-й минуте, при втором темпе атаки Хави Симонс пробил из штрафной после сэйва Майка Меньяна и попал в правый от себя угол. Но гол после долгого ВАР-просмотра не засчитали.

По видео судьи подтверждали решение судей на поле: ассистент сразу сигнализировал главному Энтони Тэйлору, что мяч надо отменять из-за активной позиции Дензела Думфриса перед вратарем.

Что Думфрис в офсайде, никаких сомнений. Спор – вокруг того, мешал ли нидерландец голкиперу. И стоит ли такое отмены.

Логика за отмену: Думфрис мешал вратарю. Как это засчитывать?

Отмена подобных голов – постоянная практика в эпоху ВАР. Можно доказывать, что Думфрис был не так уж близко к Меньяну, что это не очень похоже на помеху.

Практика такова, что игрок атаки в поле зрения или потенциального действия голкипера = отмена. Логику найти нетрудно: даже если на стоп-кадрах видна достаточная дистанция между кипером и атакующим игроком, в динамике вратарь не может не учитывать другого человека рядом. А по правилам игрок во «вне игры» должен не просто не касаться мяча, а никак не влиять на эпизод.

Автор Спортса Илья Васильев поддерживает отмену. Он уверен, что спасти при таком плотном ударе практически невозможно. Но считает, что Думфрис мешал. Вот почему:

1. Обычно вратарь отталкивается перед прыжком – из-за Думфриса сделать шаг в сторону и упасть почти нереально. Только через движение назад, которое точно усугубило ситуацию. Здесь небольшое позиционное сомнение: нет уверенности, что Меньян успел бы переместиться при благоприятном раскладе.

2. Получается, что Думфрис занял траекторию Меньяна: мешал встать в нужную сторону, не оттолкнуться, не прыгнуть.

3. Мяч летел подозрительно близко к ноге Думфриса. Возможно, оптический обман, но Дензел очень близко к траектории мяча.

Логика за гол: вратарь даже не прыгал. За что отменять?

Ее озвучил экс-судья, автор телеграм-канала «Але, рэф», Анатолий Синяев. Он назвал решение об отмене преступлением против футбола.

«В момент удара футболист Нидерландов не мешал вратарю. Вратарь даже не прыгнул. Даже не пытался прыгнуть. Обзор не перекрывал. Гол чистый. Если бы вратарь прыгнул, мы могли бы говорить о «вне игры».

Но ВАР должен вмешиваться только в суперочевидных моментах. Видеоарбитры посчитали это неочевидной ошибкой. Ставлю голову: если бы гол был засчитан, ВАР тоже бы не вмешался».

Как это описано в правилах?

Что говорят правила?

Вот выдержка из правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в переводе на русский: «Футболист, находящийся в положении вне игры, когда партнер по команде касается мяча, нарушает правила только в том случае, если он активно участвует в эпизоде:

− Мешает сыграть или имеет возможность сыграть в мяч, блокируя сопернику обзор;

– Пытается сыграть в мяч;

− Совершает действие, которое влияет на способность соперника сыграть в мяч».

В правилах дополнительно указано: «Игрок, находящийся вне игры, нарушает правила, если находится на пути соперника, мешает его движению к мячу, влияет на способность соперника сыграть в мяч или бороться за мяч».

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А на какой стороне в этом споре вы?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason