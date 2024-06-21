Польша первой вылетела с Евро. Отдали матч Австрии Рангника сразу после выхода Левандовского

Провалились первыми.

Сборная Австрии обыграла Польшу во втором туре Евро: после быстрого гола дали полякам сравнять, но в середине второго тайма сделали 3:1.

Австрийцы задавили. И добили с пенальти за фол лицом

Австрия Ральфа Рангника прилично выглядела и в первом туре против Франции, но там сработал класс соперника. Тут австрийцы точно не проигрывали индивидуально, даже с выходом Роберта Левандовского в концовке.

А за счет организации и четких атак забрали победу.

Слава Палагин еще перед турниром опровергал Криштиану Роналду и утверждал, что сборная Австрии на Евро удивит , потому что Рангник – на самом деле хороший тренер.

И вот еще более конкретные признаки. Австрийцы при ничейном счете в середине второго тайма продолжали дисциплинированно атаковать и дважды прорвали польский центр. Сначала после остроумного пропуска мяча от Марко Арнаутовича, это действие стоит уж точно не меньше ассиста: Кристоф Баумгартнер реализовал момент.

Следом один на один вышел Марсель Забитцер, он даже обыграл Войчеха Шченсного, но вратарь сфолил лицом – точно на пенальти и желтую. Арнаутович проник в протокол хоть так, четко забил 11-метровый.

В концовке Австрия даже при 3:1 атаковала больше, Шченсному приходилось спасать в струнном прыжке, мяч катился по самой линии ворот – уверенная победа.

У Польши проблемы: Левандовски не помог с травмой, Шченсны опять страдает. Ноль очков за два тура

Вероятно, Роберт Левандовски был готов максимум на полчаса, поэтому его кинули на поле только в концовке. Он надорвал двуглавую мышцу бедра в товарищеском матче с Турцией (2:1) – в польском медштабе сразу же заявили, что пропустит стартовую игру Евро с Нидерландами.

Обещали, что Роберт восстановится ко второму туру – так и вышло. Выскочил заряженным: тут же вступил в отбор, на 64-й схватил желтую карточку – слишком активно работал локтями в верховой борьбе. В атаке Роберт почти не запомнился: совершил две удачных обводки, но для спасения нужно куда больше усилий

Кароль Свидерски тоже травмировался в игре с Турцией – причем максимально нелепо: неудачно приземлился во время празднования гола и повредил голеностоп. Свидерски успел подлечиться даже быстрее Левандовского – вышел на замену в первом же матче Евро. Сейчас они появились на полчаса вместе при 1:1. Уже с ними на поле поляки получили два мяча и проиграли.

Войчех Шченсны хоть и выручал, все равно запомнится тремя пропущенными и фолом на пенальти. Для него на Евро такое привычно.

2012-й : удаление и пенальти в матче открытия против Греции.

2016-й : травма в первом же матче, вылетел до конца турнира.

2020-й : обидно пропустил в ближний, мяч записали как автогол – в стартовом матче.

Теперь вот сфолил на пенальти, хоть это и было бы почти неизбежным голом без его такого вмешательства.

У сборной Польши нет очков после двух туров, разница мячей -3.

И они не могут подняться с последнего места: после ничьей Франции с Нидерландами не обойдут их обоих по очкам, а Австрию – из-за личной встречи.

Польша первой вылетела с Евро-2020. У Венгрии, которая тоже с нулем, есть шансы, потому что там есть шотландцы с одним очком.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Dan Mullan, Julian Finney