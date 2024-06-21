Польша первой вылетела с Евро. Отдали матч Австрии Рангника сразу после выхода Левандовского
Провалились первыми.
Сборная Австрии обыграла Польшу во втором туре Евро: после быстрого гола дали полякам сравнять, но в середине второго тайма сделали 3:1.
Австрийцы задавили. И добили с пенальти за фол лицом
Австрия Ральфа Рангника прилично выглядела и в первом туре против Франции, но там сработал класс соперника. Тут австрийцы точно не проигрывали индивидуально, даже с выходом Роберта Левандовского в концовке.
А за счет организации и четких атак забрали победу.
Слава Палагин еще перед турниром опровергал Криштиану Роналду и утверждал, что сборная Австрии на Евро удивит, потому что Рангник – на самом деле хороший тренер.
И вот еще более конкретные признаки. Австрийцы при ничейном счете в середине второго тайма продолжали дисциплинированно атаковать и дважды прорвали польский центр. Сначала после остроумного пропуска мяча от Марко Арнаутовича, это действие стоит уж точно не меньше ассиста: Кристоф Баумгартнер реализовал момент.
Следом один на один вышел Марсель Забитцер, он даже обыграл Войчеха Шченсного, но вратарь сфолил лицом – точно на пенальти и желтую. Арнаутович проник в протокол хоть так, четко забил 11-метровый.
В концовке Австрия даже при 3:1 атаковала больше, Шченсному приходилось спасать в струнном прыжке, мяч катился по самой линии ворот – уверенная победа.
У Польши проблемы: Левандовски не помог с травмой, Шченсны опять страдает. Ноль очков за два тура
Вероятно, Роберт Левандовски был готов максимум на полчаса, поэтому его кинули на поле только в концовке. Он надорвал двуглавую мышцу бедра в товарищеском матче с Турцией (2:1) – в польском медштабе сразу же заявили, что пропустит стартовую игру Евро с Нидерландами.
Обещали, что Роберт восстановится ко второму туру – так и вышло. Выскочил заряженным: тут же вступил в отбор, на 64-й схватил желтую карточку – слишком активно работал локтями в верховой борьбе. В атаке Роберт почти не запомнился: совершил две удачных обводки, но для спасения нужно куда больше усилий
Кароль Свидерски тоже травмировался в игре с Турцией – причем максимально нелепо: неудачно приземлился во время празднования гола и повредил голеностоп. Свидерски успел подлечиться даже быстрее Левандовского – вышел на замену в первом же матче Евро. Сейчас они появились на полчаса вместе при 1:1. Уже с ними на поле поляки получили два мяча и проиграли.
Войчех Шченсны хоть и выручал, все равно запомнится тремя пропущенными и фолом на пенальти. Для него на Евро такое привычно.
2012-й: удаление и пенальти в матче открытия против Греции.
2016-й: травма в первом же матче, вылетел до конца турнира.
2020-й: обидно пропустил в ближний, мяч записали как автогол – в стартовом матче.
Теперь вот сфолил на пенальти, хоть это и было бы почти неизбежным голом без его такого вмешательства.
У сборной Польши нет очков после двух туров, разница мячей -3.
И они не могут подняться с последнего места: после ничьей Франции с Нидерландами не обойдут их обоих по очкам, а Австрию – из-за личной встречи.
Польша первой вылетела с Евро-2020. У Венгрии, которая тоже с нулем, есть шансы, потому что там есть шотландцы с одним очком.
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Dan Mullan, Julian Finney
з.ы Интересно, насколько бензина хватит у них. 2 матча крутых выдали, хватит ли на 3-4 подряд
В целом, согласен, конечно)
На ЧМ 2022 выход больше заслуживала Мексика, да и даже Саудовская Аравия, а так имеем, что имеем)
А вот на ЧЕ 2016 Польша показывала вполне приличный футбол, не топовый, но достойный вполне, долетели до 1/4 финала абсолютно заслуженно, а обыграй Португалию по пенальти, так и Уэльс в 1/2 можно обыгрывать - вот и внезапный случайный финал для средненькой сборной мог случиться.
На всех других турнирах, Польша, конечно, просто пассажир, как вы верно подметили)
С реально хорошим составом все крупные турниры они проваливают с треском
Бонек, Лято...