Де Йонг о критике: «Часто она заходит слишком далеко. Многие ничего не понимают в футболе, им сложно объяснить мою роль в команде. Они хотят лишь заявить о себе»

Де Йонг: иногда критика заходит слишком далеко, люди хотят заявить о себе этим.

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг отреагировал на критику в свой адрес.

Ранее главный тренер команды Рональд Куман сказал, что ожидает от 29-летнего игрока большей активности в атаке.

«Когда это возможно, тогда возможно.

У меня такое чувство… Многие люди на самом деле ничего не понимают в футболе. Они смотрят, но не видят его. В этом нет ничего страшного, все могут об этом говорить.

Я думаю, моя роль очень ясна. Некоторым людям ее может быть сложно объяснить. Думаю, мне нужно как-нибудь посидеть рядом с ними», – заявил де Йонг .

Капитан нидерландцев Вирджил ван Дейк, в свою очередь, сказал, что Френки – один из лучших полузащитников в мире, и поэтому им нужно перестать требовать от него нереалистичных вещей.

«Приятно это слышать. Я думаю, что в Нидерландах мы в целом могли бы больше ценить игроков.

Конечно, можно критиковать, если считаешь, что кто-то играет плохо. У меня нет с этим абсолютно никаких проблем. Но часто это заходит слишком далеко. Создается впечатление, что все просто хотят выкрикивать все, что приходит в голову, чтобы в итоге заявить о себе», – сказал футболист «Барселоны».