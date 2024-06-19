Итоги 1-го тура Евро: положение в группах и следующие матчи
Португалия и Чехия закрыли первый тур Евро-2024.
У нас всего полдня паузы перед вторым, поэтому сразу – быстрые итоги.
Группа А
● Немцы без проблем обыграли шотландцев в матче открытия.
● Швейцария сразу выиграла ключевой матч у конкурента за выход в плей-офф.
2-й тур: Германия – Венгрия (19 июня, 19:00), Шотландия – Швейцария (19 июня, 22:00).
Группа B
● Испанцы хоть и не по игре, крупно выиграли у хорватов
● Италия устроила камбэк после рекордно быстрого пропущенного
2-й тур: Хорватия – Албания (19 июня, 16:00), Испания – Италия (20 июня, 22:00).
Группа C
● Англия классически скучно, но выиграла у Сербии
● Датчане не смогли победить словенцев, упустили преимущество
2-й тур: Словения – Сербия (20 июня, 16:00), Дания – Англия (20 июня, 19:00).
Группа D
● Нидерланды играли лучше поляков и вырвали победу в концовке
● Франция победила Австрию тоже в один мяч, но на непонятный пока срок потеряла Килиана Мбаппе
2-й тур: Польша – Австрия (21 июня, 19:00), Нидерланды – Франция (21 июня, 22:00).
Группа E
● Румыния как автор одной из главных сенсаций лидирует в группе, Украина на последнем
● Словакия как автор второй неожиданности следом, а у Бельгии проблемы
2-й тур: Словакия – Украина (21 июня, 16:00), Бельгия – Румыния (22 июня, 22:00).
Группа F
● Турция в ярчайшем матче турнира обыграла Грузию
● Португалия вырвала у Чехии победу благодаря позднему голу Франсишку Консейсау
2-й тур: Грузия – Чехия (22 июня, 16:00), Турция – Португалия (22 июня, 19:00).
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Через рейтинг третьих мест в плей-офф виртуально проходят Словения (1 очко), Польша, Чехия и Албания (у всех – разница мячей 1:2 при нуле очков), а Бельгия (0 очков, разница мячей 0:1) и Венгрия (разница мячей 1:3) вылетают.
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Лучшие бомбардиры
Пока ни у кого нет и двух мячей, никто не сделал дубля. Так что лидеры – с 1+1: немец Кай Хавертц, швейцарец Мишель Эбишер и испанец Фабиан Руис.
Хвича – не главная звезда Грузии. Быстрые мысли о ярком поражении от Турции в лучшем матче Евро
Пока так среди третьих: Словения, Польша, Чехия, Албания дальше; Бельгия, Венгрия на вылет.
Словакия как автор второй неожиданности следом, а у Бельгии проблемы(с)
С каких пор поражение Украины, это одна из главных сенсаций турнира? Украина какая-то топ-сборная мирового футбола? Это те самые 1/4 финалисты прошлого ЧЕ, которые дошли до этой стадии... выиграв лишь 2 матча за турнир, при этом это были игры против Македонии и Швеции, и при этом у Швеции выиграли вообще кое-как со скрипом. Да уж, вообще жесть. Как Румыния смогла выиграть у одной из сильнейших сборных этого турнира?
А вот выигрыш Словакии, пусть и у псевдо-гранда в лице Бельгии, это всего лишь "вторая неожиданность", куда уж поражению Бельгии в плане сенсационности до поражения величайшей Украины)) Забавные Вы)
сыграли вничью – всего вторая за первый тур. Победный
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Когда очень торопился подготовить и выложить новость, но прилетел гол на 90+))
Пока что все роли расписаны:
Германия - снос бульдозером
Испания - казино с блэкджеком и Моратой
Франция, Португалия - выжимание результата простой игрой и классом
Англия - УГ, Гачи Саутгей удержбол
Италия, Голландия - пытаемся играть тем, что имеем - иногда весело
Бельгия - вечные страдания с нулевой реализацией (Лукака)
Хорватия - дом престарелых, исполняющий старые песни о главном
Швейцария, Австрия, Словакия, Дания - будем битьца-боротьца
Грузия, Румыния, Турция - повеселимся
Все остальные - где мы? кто мы? что мы?
Итоги первого тура - Шотландия и Украина активно делают всё, чтоб быть главными пассажирами, Грузия играет весело и не даст расслабиться никому, Словакия устроила главную сенсацию, Словения в полном порядке и поборется.