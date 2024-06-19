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Итоги 1-го тура Евро: положение в группах и следующие матчи

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Португалия и Чехия закрыли первый тур Евро-2024.

У нас всего полдня паузы перед вторым, поэтому сразу – быстрые итоги.

Группа А

● Немцы без проблем обыграли шотландцев в матче открытия.

● Швейцария сразу выиграла ключевой матч у конкурента за выход в плей-офф.

2-й тур: Германия – Венгрия (19 июня, 19:00), Шотландия – Швейцария (19 июня, 22:00).

Группа B

● Испанцы хоть и не по игре, крупно выиграли у хорватов

● Италия устроила камбэк после рекордно быстрого пропущенного

2-й тур: Хорватия – Албания (19 июня, 16:00), Испания – Италия (20 июня, 22:00).

Группа C

● Англия классически скучно, но выиграла у Сербии

● Датчане не смогли победить словенцев, упустили преимущество

2-й тур: Словения – Сербия (20 июня, 16:00), Дания – Англия (20 июня, 19:00).

Группа D

● Нидерланды играли лучше поляков и вырвали победу в концовке

● Франция победила Австрию тоже в один мяч, но на непонятный пока срок потеряла Килиана Мбаппе

2-й тур: Польша – Австрия (21 июня, 19:00), Нидерланды – Франция (21 июня, 22:00).

Группа E

● Румыния как автор одной из главных сенсаций лидирует в группе, Украина на последнем

● Словакия как автор второй неожиданности следом, а у Бельгии проблемы

2-й тур: Словакия – Украина (21 июня, 16:00), Бельгия – Румыния (22 июня, 22:00).

Группа F

● Турция в ярчайшем матче турнира обыграла Грузию

● Португалия вырвала у Чехии победу благодаря позднему голу Франсишку Консейсау

2-й тур: Грузия – Чехия (22 июня, 16:00), Турция – Португалия (22 июня, 19:00).

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Через рейтинг третьих мест в плей-офф виртуально проходят Словения (1 очко), Польша, Чехия и Албания (у всех – разница мячей 1:2 при нуле очков), а Бельгия (0 очков, разница мячей 0:1) и Венгрия (разница мячей 1:3) вылетают.

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Лучшие бомбардиры

Пока ни у кого нет и двух мячей, никто не сделал дубля. Так что лидеры – с 1+1: немец Кай Хавертц, швейцарец Мишель Эбишер и испанец Фабиан Руис.

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