Как дебютировали на современных Евро: удивляли Уэльс, Исландия и даже Латвия

Сборная Грузии – единственный полноценный дебютант на Евро-2024 и 13-й за последние семь турниров, начиная с 2000-го. Как стартовали остальные?

Норвегия (2000)

Как попали : за пару лет до Евро-2000 сыграли в 1/8 финала ЧМ-1998, а на чемпионат Европы вышли очень уверенно – с восемью победами в десяти играх квалификации.

Звезды : Уле-Гуннар Сульшер, Джон Карью, Туре-Андре Флу.

Как сыграли: не вышли из группы . Хотя начали прекрасно – обыграли Испанию! Но потом не забили ни гола – 0:1 от Югославии и 0:0 со Словенией. Сравнялись по очкам с югославами и выпустили их в плей-офф, так как проиграли личную встречу.

Словения (2000)

Как попали : в отборочной группе как раз уступили первое место Норвегии, отстав на восемь очков. Но этого хватило для стыковых матчей, где выбили Украину (2:1, 1:1) с памятным голом Миленко Ачимовича с центра поля.

Звезды : Златко Захович, Миленко Ачимович, Миран Павлин.

Как сыграли: не вышли из группы . Как и Норвегия, чуть не начали красиво, вели 3:0 с Югославией в большинстве, но за шесть минут это превратилось в 3:3. Дальше – поражение от Испании, 0:0 с норвежцами и последнее место в группе.

Латвия (2004)

Как попали : подвинули со второго места в отборе поляков и венгров, а в стыках после 1:0 над турками отыгрались с гостевых 0:2 до 2:2 и выход на Евро.

Звезды : Марис Верпаковскис, Марьян Пахарь, Юрис Лайзанс.

Как сыграли : не вышли из группы. Но и без того запомнились – даже вели в счете с Чехией, хоть и проиграли 1:2, потом вырвали ничью 0:0 с Германией. На Нидерланды сил не хватило – 0:3.

Польша (2008)

Как попали : выиграли отборочную группу из восьми команд, где была Португалия (с ней – 2:1 и 2:2). Всего два поражения в 14 матчах.

Звезды : Эби Смолярек, Яцек Кшинувек, Артур Боруц.

Как сыграли: не вышли из группы . Все-таки немцы (0:2) и хорваты (0:1) были классом выше. Но могли не остаться без победы – вели с австрийцами до 90+3, а потом пропустили с пенальти. Поляки за это очень злились на Говарда Уэбба.

Австрия (2008)

Как попали : как хозяева вместе со Швейцарией. Перед Евро считались с отрывом самой слабой сборной.

Звезды : Андреас Иваншиц, Эмануэль Погатетц, Ивица Вастич.

Как сыграли: не вышли из группы . Проиграли Германии и Хорватии по 0:1, но разница в классе была очевидной. Зато набрали очко и забили с пенальти полякам. Автор гола – Ивица Вастич – пока самый возрастной в истории Евро (38 лет и 257 дней).

Украина (2012)

Как попали : как хозяева вместе с Польшей. Предыдущие четыре попытки – максимум проигранные стыки Словении в 1999-м.

Звезды : Андрей Шевченко, Анатолий Тимощук, Евгений Коноплянка.

Как сыграли: не вышли из группы . Начали красиво – с волевой победы над Швецией 2:1 благодаря дублю Андрея Шевченко, а потом 0:2 от Франции в матче, который прерывался из-за сильнейшего дождя. Решающая игра – 0:1 от Англии, там украинцы возмущались незасчитанному голу Марко Девича. Доказывали, что мяч пересек линию.

Албания (2016)

Как попали : полускандально – через техническую победу над сербами, даже половины выигранных матчей из восьми хватило для второго места в группе.

Звезды : Лорик Цана, Эльсеид Хюсай, Сокол Чикалеши.

Как сыграли: не вышли из группы . Пропустили всего гол от швейцарцев и держали 0:0 до 90-й минуты с Францией – но проиграли оба матча. 1:0 над Румынией в последнем туре не вывели в плей-офф. Зато хоть первый гол на турнире (забил Армандо Садику) и первая победа в истории Евро.

Северная Ирландия (2016)

Как попали : выиграли отборочную группу с Румынией, Венгрией и Финляндией, всего однажды за десять матчей проиграли.

Звезды : Кайл Лафферти, Стивен Дэвис, Джонни Эванс.

Как сыграли: дошли до 1/8 финала . Предсказуемо по 0:1 от Польши с Германией в группе, но 2:0 над Украиной во втором туре позволили пройти даже с тремя очками. В первом же раунде плей-офф в тягучем матче с Уэльсом все решил автогол североирландца Гарета Маколи.

Исландия (2016)

Как попали : финишировали вторыми в квалификации, пропустили меньше всех в группе – шесть мячей за десять матчей.

Звезды : Гильфи Сигурдссон, Колбейн Сигторссон, Альвред Финнбогасон.

Как сыграли: дошли до 1/4 финала . Уже в группе уперлись с Португалией (1:1), чуть не обыграли Венгрию (тоже 1:1, автогол в конце) и победили Австрию (2:1, тут в конце забили). Дальше памятные 2:1 с англичанами, но на хозяев турнира в четвертьфинале уже не хватило – 2:5 от Франции.

Уэльс (2016)

Как попали : со второго места в группе, проиграли всего раз за десять матчей и пропустили лишь четыре гола.

Звезды : Гарет Бэйл, Арон Рэмзи, Джо Аллен.

Как сыграли: дошли до 1/2 финала . В группе победили словаков, только на последних минутах уступили англичанам, а потом разгромили 3:0 сборную России. В 1/8 финала хватило автогола североирландца, а в четвертьфинале неожиданно выбили бельгийцев (3:1). Не справились с Криштиану Роналду (0:2 от Португалии) в полуфинале, но и без этого выступили сверхуспешно.

Финляндия (2021)

Как попали : выбрались со второго места в группе, несмотря на четыре поражения в десяти играх.

Звезды : Теему Пукки, Лукаш Градецки, Йоэл Похьянпало.

Как сыграли: не вышли из группы . Начали с 1:0 над Данией в матче, где случился инфаркт у Кристиана Эриксена, но дальше два поражения: от России после красивого гола Алексея Миранчука и 0:2 от Бельгии. Трех очков не хватило.

Северная Македония (2021)

Как попали : через стыковые матчи, где победили Косово, а потом в Тбилиси грузин. В отборочной группе македонцы финишировали третьими позади поляков и австрийцев.

Звезды : Горан Пандев, Элиф Элмаз, Александар Трайковски.

Как сыграли: не вышли из группы . Более того, проиграли все три матча, пропустив восемь голов от Австрии, Украины и Нидерландов. Хотя временами смотрелись бодро, порадовали страну голами Горана Пандева (Австрии) и Эзджана Алиоски (Украине).

Грузия (2024)

Как попали : через стыковые матчи Лиги наций, прошли Люксембург в основное время (2:0) и Грецию по пенальти. В отборочной группе финишировали четвертами лишь с двумя победами над Кипром, получили 1:7 от Испании.

Звезды : Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Жорж Микаутадзе.

Как сыграли : стартовали с 1:3 от Турции, но смотрелись интересно, а матч получился зрелищным. Есть и другое историческое событие, первый гол в истории Грузии на Евро у Жоржа Микаутадзе.

Формально это первый Евро и для Сербии, которая после раздела с Черногорией ездит почти на каждый ЧМ, но все время пролетала мимо ЧЕ. При этом сайт УЕФА засчитывает Сербии прежние выступления на Евро сборной Югославии (5) – с 1960-го по 2000-й. И дает оговорку, что этот турнир – первый для независимой страны.

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Фото: Gettyimages /Gary M. Prior, Graham Chadwick, Jamie McDonald, Clive Brunskill, Clive Mason, Mike Hewitt; East News /AP Photo/Luca Bruno, imago sportfotodienst, Panoramic, Tomi Hänninen, Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press