Гарет Бэйл: «Футбол сейчас больше похож на шахматы, чем на баскетбол – не так интересно. Мы все реже видим дриблинг – может, тренеры говорят не делать этого»

Бэйл: футбол стал больше похож на шахматы, игроки все реже идут в обводку.

Экс-вингер «Реала » Гарет Бэйл поделился своими наблюдениями о тактической эволюции футбола. По его словам, сейчас реже встречаются яркие игроки.

«В последние пять лет главные тренеры стали играть более важную роль, а их подход стал больше основываться на тактике. Футбол уже не похож на игру от ворот до ворот. Он больше похож на шахматы, чем на баскетбол, что не так интересно.

Игроки реже идут в обводку, и дриблинг мы видим все реже. Может, тренеры говорят им так не делать, но все равно есть игроки, которые могут вас взбудоражить, например Мбаппе , Ямаль или Винисиус . Но, вероятно, их так мало, потому что футболистам не дают так играть», – сказал Бэйл.