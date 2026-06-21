  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Гарет Бэйл: «Футбол сейчас больше похож на шахматы, чем на баскетбол – не так интересно. Мы все реже видим дриблинг – может, тренеры говорят не делать этого»

0
Гарет Бэйл: «Футбол сейчас больше похож на шахматы, чем на баскетбол – не так интересно. Мы все реже видим дриблинг – может, тренеры говорят не делать этого»
Бэйл: футбол стал больше похож на шахматы, игроки все реже идут в обводку.

Экс-вингер «Реала» Гарет Бэйл поделился своими наблюдениями о тактической эволюции футбола. По его словам, сейчас реже встречаются яркие игроки.

«В последние пять лет главные тренеры стали играть более важную роль, а их подход стал больше основываться на тактике. Футбол уже не похож на игру от ворот до ворот. Он больше похож на шахматы, чем на баскетбол, что не так интересно.

Игроки реже идут в обводку, и дриблинг мы видим все реже. Может, тренеры говорят им так не делать, но все равно есть игроки, которые могут вас взбудоражить, например Мбаппе, Ямаль или Винисиус. Но, вероятно, их так мало, потому что футболистам не дают так играть», – сказал Бэйл.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура38391 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: The Athletic
logoВинисиус Жуниор
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoтактика
logoГарет Бэйл
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дембеле – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic. Ямаль – 3-й, Мбаппе – 6-й, Винисиус – 15-й, Месси – 25-й, Роналду – 50-й
11 июня, 17:44
Мбаппе подешевел на 20 млн евро и оценивается в 180 млн на Transfermarkt – 2-й показатель в Ла Лиге. Ямаль за 200 млн – 1-й, Педри за 150 млн – 3-й, Винисиус за 140 млн – 4-й
5 июня, 11:41
Ямаль за 358 млн евро – самый дорогой игрок мира по оценке CIES. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Олисе – 4-й, Йылдыз – 7-й, Гюлер – 9-й, Виртц – 11-й, Педри – 12-й, Хвича – 26-й, Винисиус – 50-й
3 июня, 18:21
«Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле. «Реалу» не обойтись без него. Он топ, лучший в мире, второй, первый – Роналду, он лучший в истории». Журналист Агирре о форварде
11 мая, 13:08
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Испания против Саудовской Аравии, Бельгия – Иран, Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Египет – с Новой Зеландией
сегодня, 10:02
Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ упрекнул Германию в несоблюдении фэйр-плей, когда Синго травмировался: «Меня это расстроило. От такой великой нации ожидаешь соблюдения принципов»
37 минут назадФото
Холанд перепутал Мэрилин Монро с Сидни Суини в шоу двойников
47 минут назадВидео
«Локо» близок к аренде хавбека «Сочи» Кравцова. У него есть вариант и с «Кадисом» («Чемпионат»)
сегодня, 10:14
Обсуждаете футбол с друзьями? Создайте свою закрытую лигу и соревнуйтесь. Так еще веселее следить за ЧМ
сегодня, 10:00Тесты и игры
Клозе про 7:1 с Бразилией: «При 3:0 мы сказали друг другу, что нужно продолжать играть серьезно, после 5:0 тоже не было эйфории. Бразильцы после каждого гола говорили: «Что опять произошло?»
сегодня, 09:48
«Россия бы вышла в плей-офф ЧМ. Чего там выходить-то? Накидали бы каким-то пассажирам 7 мячей – уже выход по разнице. При удаче могли бы далеко пройти». Зазулин о сборной
сегодня, 09:15
Жиру о Мбаппе: «Уже в 18 лет у него было все, что нужно топ-нападающему. Играть с ним легко – он очень умный футболист. Килиан всегда вежлив и уверен в себе, общаясь с партнерами»
сегодня, 08:52
Сборная Узбекистана пригласила на тренировку юного болельщика, заплакавшего из-за поражения от Колумбии. Ему подарили форму с автографами игроков
сегодня, 08:46Видео
Ямаль – журналистам: «Для вас Испания – ужасная, вы спешите с выводами. Аргентина и Франция победили, и вы уже думаете, что они дойдут до финала. Мы только провели 1-й тур»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Ундав с оценкой 8.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Германия – Кот-д′Ивуар. Нойер – худший среди немцев
25 минут назад
Тренер Ирака Арнолд: «В стране 46 млн человек, помешанных на футболе. Наша задача – выйти на поле с убеждением, что мы способны шокировать весь мир»
26 минут назад
Александр Тихонов: «Пеле – лучший в истории футбола, а не Месси. Я видел Пеле в 65-м в «Лужниках» – забил такой гол, какой никому не снился»
27 минут назад
Гакпо с оценкой 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Нидерланды – Швеция. У Бробби 8,6, у Думфриса 8,5
35 минут назад
Защитник ЦСКА Рейс: «Надеюсь, Бразилия сможет выиграть ЧМ. Неймар – очень важный игрок»
37 минут назад
«Атлетико», «Астон Вилла» и «Дортмунд» интересуется Вольтемаде. «Ньюкасл» хочет 65 млн евро (As)
51 минуту назад
Испания – Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
53 минуты назад
Тренер Ирана Галенои о сложностях с логистикой в США: «ФИФА делает все возможное, я благодарен, но это не означает, что проблему удалось решить. Все это влияет на нас психологически»
сегодня, 10:15
Оуэн о назначении Ираолы в «Ливерпуль»: «Он молод, голоден и ставит стиль, к которому привыкли фанаты»
сегодня, 09:58
Гави о критике Испании после ничьей с Кабо-Верде: «Португалия не получила даже половины критики, сыграв вничью с ДР Конго. Если бы гол Феррана засчитали, об этом бы не говорили так много»
сегодня, 09:45
Рекомендуем