Кумана неловко поймала камера, но не смейтесь: у него часто течет кровь из-за лекарств

Нидерланды стартовали на Евро с волевой победы над поляками (2:1) – забили Коди Гакпо и Ваут Вегорст.

Но завирусившийся хайлайт подарил тренер голландцев Роналд Куман.

Соцсетям действия Кумана напомили мемное видео с Йоахимом Левом.

Но, похоже, так проявились старые проблемы со здоровьем.

У Кумана часто течет кровь из носа. В 2020-м случился приступ после 96 км на велосипеде

Четыре года назад коронавирус сильно повлиял на жизнь Кумана. Тренер вывел голландцев на Евро-2020, но из-за пандемии турнир перенесли на год. При этом тренер и сам тяжело переболел: «Я страдал, было очень плохо. У меня была температура, я уставал».

Однако сразу после выздоровления Куман проехал 96 км на велосипеде. Это дало осложнения – в мае 2020-го тренера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что ему провели катетеризацию сердца (процедура проведения катетера через артерии или вены в камеры сердца).

Жена Кумана Бартина рассказывала, что проблемы с сердцем у него семейные: «Когда Роналд выздоровел, он запрыгнул на велосипед и поехал кататься с друзьями. Они отправились в Волендам. В какой-то момент они заблудились, поэтому пришлось делать крюк.

«Я плохо себя чувствую», – сказал Роналд по приезде. После душа он сказал: «Я реально плохо себя чувствую». Он лег на кровать и сказал, что чувствует сильное давление в груди. Я сразу поняла, что это сердце, и позвонила в скорую помощь.

Отец Роналда умер от проблем с сердцем, как и братья его отца. Скорая помощь приехала быстро. Электрокардиография показала, что у Роналда был сердечный приступ».

Сам Куман тоже отмечал оперативность медицинской помощи: «Я начал потеть, побелел. К счастью, жена была дома, и мы позвонили в скорую. Все произошло очень быстро: я вернулся домой около 16:15 и был в больнице сразу после 16:30.

Вообще у меня была назначена встреча с кардиологом на 19 марта, но из-за коронавируса ее перенесли на 4 июня. В тот момент все ресурсы были сосредоточены на интенсивной терапии, а другие виды ухода отошли на второй план. Мне было бы интересно узнать, сколько людей погибло из-за задержек операций. У меня была проблема, и врачи, вероятно, смогли бы обнаружить ее при плановой проверке».

У Кумана бывали кровотечения в «Барселоне»

Уже через три месяца после случившегося Куман возглавил «Барселону». Тогда он признавался, что сердечный приступ сыграл в этом роль: «Когда происходят такое, жизнь меняется. У меня случился микроинсульт – это заставляет смотреть на некоторые вещи иначе. Возможно, предложение «Барсы» стало для меня чем-то вроде «сейчас или никогда». Это было подходящее время».

Сообщалось, что Куман пьет лекарства, которые разжижают кровь. По этой причине у него иногда случаются внезапные кровотечения. В «Барсе» такое периодически замечали на пресс-конференциях.

Теперь случилось и во время игры.

Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press