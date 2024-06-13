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Сербия, Германия, Украина. Вот за кого вы на Евро-2024

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У грузин поддержка на уровне Франции.

На Спортсе идет опрос: «За кого вы болеете на Евро-2024?»

Вы уже отдали больше 41 тысячи голосов. Спасибо за активность!

В опросе явно лидирует сборная Сербии. В топ-5 также Германия, Украина, Англия и Италия.

До старта Евро совсем чуть-чуть! Готовимся:

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Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ОБО ВСЕХ!

Фото: Gettyimages/Christian Bruna / Stringer

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