Сербия, Германия, Украина. Вот за кого вы на Евро-2024

У грузин поддержка на уровне Франции.

На Спортсе идет опрос : «За кого вы болеете на Евро-2024?»

Вы уже отдали больше 41 тысячи голосов. Спасибо за активность!

В опросе явно лидирует сборная Сербии. В топ-5 также Германия, Украина, Англия и Италия.

До старта Евро совсем чуть-чуть! Готовимся:

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Фото: Gettyimages /Christian Bruna / Stringer