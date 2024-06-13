Сербия, Германия, Украина. Вот за кого вы на Евро-2024
У грузин поддержка на уровне Франции.
На Спортсе идет опрос: «За кого вы болеете на Евро-2024?»
Вы уже отдали больше 41 тысячи голосов. Спасибо за активность!
В опросе явно лидирует сборная Сербии. В топ-5 также Германия, Украина, Англия и Италия.
До старта Евро совсем чуть-чуть! Готовимся:
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Фото: Gettyimages/Christian Bruna / Stringer
На молодёжном уровне успехи есть и большие (ЧЕ, ЧМ, разные медали). Вот буквально неделю назад юниоры u17 дошли до полуфинала Евро.