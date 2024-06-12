Cамые дорогие на Евро-2024: рейтинг игроков и сборных

Три команды на миллиард.

Перед стартом Евро-2024 считаем не только расклады, но и цены – сборных, отдельных игроков и суперзвезд.

Самые дорогие сборные: Англия, Франция, Португалия

Три миллиардника.

● Самая дорогая сборная турнира – Англия: оценивают в 1,5 миллиарда евро, отрыв от Франции – почти 300 млн. Золотые англичане: Джуд Беллингем (180 млн), Фил Фоден (150), Букайо Сака (140), Деклан Райс (120) и Харри Кейн (100).

● Дальше – Франция на 1,2 млрд евро. Главный актив, конечно, Килиан Мбаппе (180), еще есть Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени (оба – по 100 млн). Португалия берет количеством: много дорогих игроков, но ни одного 100+ млн. Ближе всех Рафа Леау – вингер «Милана» оценен в 90 млн.

● Немного до миллиарда не дотянула Испания. Вероятно, из-за отсутствия в заявке Гави (90 млн). Нидерланды также могли бы быть выше, но травмировались Френки де Йонг (70 млн) и Тен Копмейнерс (50 млн).

● Самая скромная сборная на Евро – Румыния. Всего 92 млн евро суммарно, из них 25 млн стоит защитник «Тоттенхэма» Рэду Дрэгушин. Внизу могла бы быть Грузия, но есть Хвича Кварацхелия, он и есть половина всей стоимости.

Самые дорогие игроки: Джуд, Мбаппе и много других англичан

Два самых дорогих футболиста Евро принадлежат «Реалу».

● Самые драгоценные – конечно, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Харри Кейн среди молодых в топе, даже в 30 лет топовый ценник.

● В топ-20 шесть англичан (Беллингем, Фоден, Сака, Райс, Кейн, Палмер), четыре француза (Мбаппе, Камавинга, Тчуамени, Салиба), три испанца (Родри, Ямаль, Педри), по два немца (Виртц, Мусиала) и португальца (Леау, Диаш), по одному игроку Грузии (Хвича), Нидерландов (Хави Симонс, принадлежит «ПСЖ») и Италии (Барелла).

● Больше всего игроков «Реала»: Беллингем, Мбаппе, Камавинга и Тчуамени. Три футболиста «Сити» (Фоден, Родри, Диаш) и «Арсенала» (Сака, Райс, Салиба). Еще два представителя у «Баварии» (Кейн, Мусиала) и «Барсы» (Ямаль, Педри).

Самые дешевые: экс-вратарь «Анжи», Иличич и Пепе

К сожалению, здесь нет Алексея Сутормина.

● Самый дешевый игрок Евро-2024 – Георгий Лория из тбилисского «Динамо», оценивают в 25 тысяч евро. Это 38-летний вратарь, можете помнить его по игре за «Крылья Советов» и «Анжи». В 2023-м вернулся в Грузию после четыре лет в кипрском «Анортосисе».

● В рейтинге всего пять вратарей: Лория, Флорин Ницэ, Игор Векич, Хайнц Линднер и Этрит Бериша. Ни один не играет в старте сборной: иногда Бериша выходит за Албанию, хотя обычно в основе Томас Стракоша.

● Выделяются два ветерана: 36-летний Йосип Иличич одолел депрессию и лишний вес , а теперь едет в Германию после отличного сезона за «Марибор». Вечный Пепе важен для Португалии даже в 41 год – не только ментальный лидер, но и топ-защитник.

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ОБО ВСЕХ!

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney