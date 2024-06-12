Все сборные Евро-2024: кто чего добивался раньше?

Максимально коротко.

Еще один способ подготовиться к Евро-2024: главное о достижениях всех сборных.

Первый чемпионат Европы, лучший результат на турнире, бомбардир в истории − все, что нужно знать.

Группа А: Германия, Швейцария, Венгрия, Шотландия

Группа B: Испания, Италия, Хорватия, Албания

Группа C: Англия, Дания, Сербия, Словения

Группа D: Франция, Нидерланды, Польша, Австрия

Группа E: Бельгия, Украина, Румыния, Словакия

Группа F: Португалия, Чехия, Турция, Грузия

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!