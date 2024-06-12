Все сборные Евро-2024: кто чего добивался раньше?
Максимально коротко.
Еще один способ подготовиться к Евро-2024: главное о достижениях всех сборных.
Первый чемпионат Европы, лучший результат на турнире, бомбардир в истории − все, что нужно знать.
Группа А: Германия, Швейцария, Венгрия, Шотландия
Группа B: Испания, Италия, Хорватия, Албания
Группа C: Англия, Дания, Сербия, Словения
Группа D: Франция, Нидерланды, Польша, Австрия
Группа E: Бельгия, Украина, Румыния, Словакия
Группа F: Португалия, Чехия, Турция, Грузия
Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!