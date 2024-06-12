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Все сборные Евро-2024: кто чего добивался раньше?

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Еще один способ подготовиться к Евро-2024: главное о достижениях всех сборных. 

Первый чемпионат Европы, лучший результат на турнире, бомбардир в истории − все, что нужно знать. 

Группа А: Германия, Швейцария, Венгрия, Шотландия

Группа B: Испания, Италия, Хорватия, Албания

Группа C: Англия, Дания, Сербия, Словения

Группа D: Франция, Нидерланды, Польша, Австрия

Группа E: Бельгия, Украина, Румыния, Словакия

Группа F: Португалия, Чехия, Турция, Грузия

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!

logoСборная Испании по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Румынии по футболу
logoСборная Грузии по футболу
logoЕвро-2024
logoСборная Албании по футболу
logoСборная Словакии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Венгрии по футболу