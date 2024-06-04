Как жил Николич после «Локо»: скучал в ОАЭ и очень ждал этой работы в РПЛ
«В Эмиратах все топ – контракт, жизнь. А вот футбол – не топ».
Марко Николич возвращается в РПЛ: о принципиальной договоренности с тренером объявил ЦСКА, контракт заключат в ближайшее время.
Чем же серб занимался после ухода из «Локомотива»?
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Напомним, Николич работал в России с весны 2020-го по 2021-й. Взял с «Локомотивом» Кубок и бронзовые медали, а в октябре 2021-го покинул пост по обоюдному согласию.
После «Локо» серб два года просидел без работы. Весной 2023-го появились слухи о «Динамо», но в итоге Николич выбрал дубайский «Шабаб Аль-Ахли». И хотел переманить туда Александра Кокорина.
«Разговаривалс Кокориным, – рассказывал Николич. – Мне нужно было укрепить две позиции – центр нападения и опорную зону. С первого дня я хотел Луку Миливоевича, он был капитаном во многих командах. Мы его и подписали. Дальше я объяснял, что Кокорин играет на Кипре, там тоже море, похожий климат. Позвонил Александру, сказал, что в нем заинтересован. Знаю его еще со времен «Локомотива». Кокорин сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр».
«Шабаб Аль-Ахли» с Николичем выиграл Суперкубок, но не защитил чемпионский титул (второе место). Тренера явно тянуло в более футбольную страну.
Николича постоянно связывали с российскими клубами: минимум с пятью. Он и сам хотел обратно в Россию
Работа сербского тренера так впечатлила российские клубы, что после увольнения из «Локо» слухи про возвращение в РПЛ появлялись с впечатляющей стабильностью.
Чаще других всплывал ЦСКА: были слухи в декабре 2021-го, мае 2022-го − с третьего раза договорились. Еще дважды Николич общался с «Динамо» (май-2022, май-2023); были варианты в «Краснодаре» (январь-2022), «Сочи» и «Рубине» (ноябрь-2022). Несколько раз Марко предлагали в «Спартак» − клуб отказывал.
Николич удачно подыгрывал: регулярно отвечал на вопросы российских медиа − про силу чемпионата и клубы в еврокубках. А осенью 2023-го признался «СЭ», что не исключает возвращения в Россию: «Скучаю ли по «Локо»? Очень! Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна».
В январе агент тренера Деян Йоксмимович выступил с еще более уверенным прогнозом: «Марко точно вернется в Россию. В ОАЭ все топ – контракт, жизнь. А вот футбол – не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас».
Тогда же Metaratings сообщал, что кандидатуру Николича предложили нескольким клубам РПЛ. Подкрепляли инсайдом о том, что тренеру не совсем комфортно в Эмиратах.
Чуть позднее «Шабаб Аль-Ахли» даже поучаствовал в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби. Команда Николича влетела «Спартаку» (0:5) и «Ростову» (1:3), но обыграла «Кайрат» – 2:0.
В конце мая Николич покинул «Аль-Ахли» по обоюдному согласию – за тур до финиша чемпионата, когда итоговая позиция была уже ясна. А через несколько дней вылетел на переговоры в Москву, чтобы договориться с ЦСКА.
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Instagram/shababalahlidubaifc
У него были достоинства - перевод на новую позицию Рифата, где он стал наиболее эффективен, новая схема с ромбом и двумя форвардами Смоловым и Камано, которые в такой схеме стали намного результативнее. Как итог - серия побед в весенней части, победа в кубке а также неплохой матч с Баварией в ЛЧ, хоть и проигранный. Да и первый матч с Зальцбургом был неплох.
Однако не могу забывать и о крупных поражениях - от Динамо, Краснодара и Зенита, и всё - за один сезон, кошмарное завершение в Локо - последние 5 матчей были ужасны. Также вопрос трансферов - вообще не оправдавший себя переход Райковича (под личную ответственность Николича), плюс в интервью Нобелю Николич сожалел, что не взяли Кокорина (помним, как он потом играл в Спартаке) и Манджукича (на зп в 4 миллиона евро, а он меньше чем через год карьеру завершил).
Также кредо Николича - "главное результат" мне не близко. Да, в отличие от Палыча удалось скатать две ничьих с Атлетико, но это была глухая оборона, смотреть на это было не очень-то радостно. Я предпочту, чтобы команда сначала научилась играть, а потом уже буду требовать с неё результат.
Руководителям ЦСКА важно понимать, что вообще они хотят от тренера. А то руководство Локо заявило "Николич во всех своих командах ставил атакующий футбол", а когда Николича про это спросил Нобель, он ответил: "Найдите в гугле - где и когда я говорил про атакующий футбол?"
Мой прогноз - если Николич и поднимет результаты ЦСКА по сравнению с Федотовым, то несильно.
Есть ли шанс на медали? Да, есть.
Есть ли шанс на чемпионство? Я думаю, вряд ли, без кардинальных перемен в составе.
Однако, в свете недавних событий ЦСКА запросто может Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова себе пригласить свободными агентами - тренер их знает. Как и Мухина, что от крестов лечится.