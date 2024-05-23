У «Ахмата» новый президент – сын Рамзана Кадырова

Ахмат Кадыров сменил Магомеда Даудова.

Ахмат Кадыров назначен новым президентом «Ахмата» – сменил Магомеда Даудова.

«Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти тринадцати лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента клуба, – говорится в официальном заявлении. – Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие

Мы знаем, что Магомед Хожахмедович [Даудов] всегда будет рядом и, будучи почетным президентом клуба, продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь!»

Одним из вице-президентов клуба стал 18-летний Умар Даудов, сын бывшего президента «Ахмата».

Сам Магомед Даудов в мае покинул и должность председателя парламента Чеченской республики.

«Сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах», – объяснил Рамзан Кадыров.

Магомед Даудов в нового руководителя верит .

Что мы знаем про Ахмата Кадырова?

Ахмат Кадыров – старший сын Рамзана Кадырова. Он родился в ноябре 2005 года, сейчас ему 18 лет.

Ахмат активно участвует в политической жизни республики с 2022-го, когда его назначили председателем регионального отделения всероссийского юношеского «Движения Первых».

В ноябре Ахмат Кадыров получил новое назначение – первый заместитель министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, – а вскоре и высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Уже в феврале пошел на повышение: стал полноценным министром Чеченской республики по делам молодежи и получил орден имени Кадырова.

В этом статусе Ахмат Кадыров пробыл всего четыре месяца – 21 мая его перевели на должность министра по физической культуре и спорту. А через два дня объявили о назначении президентом «Ахмата». Министром по делам молодежи вместо Кадырова стал Рамзан Висмурадов, сын Абузайда Висмурадова, руководителя бойцовского клуба «Ахмат».

Старший сын Рамзана Кадырова с детства занимался единоборствами – в 10 лет участвовал в боях ММА. В 2016 году на турнире Гран-при WFCA «Ахмат» 11-летний Ахмат одержал победу нокаутом. И это вызвало возмущение президента Союза смешанных единоборств России Федора Емельяненко.

«Дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых, – написал тогда Емельяненко. – Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей? Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому».

Емельяненко поддержали Николай Валуев, Дмитрий Песков, Олег Тактаров и многие другие.

Рамзан Кадыров ответил: «Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. Но выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!»

Уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов тогда заявил, что по запросу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой проведена проверка – нарушений не выявлено.

Как дела у «Ахмата»?

После неудачного старта (пять поражений в шести матчах) главного тренера Сергея Ташуева заменили на Мирослава Ромащенко, но результаты не улучшились. К апрелю полоса неудач растянулась (12-е место, 23 очка в 22 матчах), и в команду позвали Магомеда Адиева.

При новом тренере получили 0:2 от «Локомотива» и 1:7 от «Балтики», зато потом выдали пятиматчевую победную серию – впервые в истории клуба. И спаслись от вылета.

Соглашение с Адиевым, который параллельно работает со сборной Казахстана, рассчитано только до 1 июня. Тренер пока не знает, где будет работать дальше.

Фото: instagram.com/k95 ; fc-akhmat.ru