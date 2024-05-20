Расклады на невылет из РПЛ: пять команд в опасности. Но даже «Балтика» еще может спастись
Как там внизу?
Чемпионская гонка РПЛ впечатляет, но не хуже разборки на дне: точно вылетел «Сочи», а еще пятеро кандидатов сразятся в последнем туре.
И ничего не ясно: в стыки могут упасть «Урал» и «Оренбург», есть шанс на спасение «Балтики».
Положение сейчас и кто с кем играет: все запутанно, очных матчей нет
Вот положение перед последним туром и последним матчем предпоследнего тура.
С кем играют:
● «Урал» едет к ЦСКА;
● «Оренбург» примет «Спартак»;
● «Факел» дома против немотивированного «Ахмата»;
● «Пари НН» сначала сыграет с ЦСКА дома, потом на выезд к «Крыльям Советов»;
● «Балтика» – с «Локомотивом» в Калининграде.
Ни одного очного матча.
Кому что нужно в последнем туре?
При равенстве очков первы дополнительный показатель – личные встречи, потом количество побед, а разница мячей – только третий параметр.
«Урал» и «Оренбург» не вылетят напрямую, им грозят только стыки. Собственные победы обезопасят их точно, обеим командам важно сыграть не хуже «Факела» и «Пари НН» (но нижегородцы могут изменить этот расклад в свою сторону, если наберут очки с ЦСКА).
При равенстве очков «Урал» будет выше «Оренбурга» (личные встречи) и «Факела» (число побед), но ниже «Пари НН».
«Оренбург» по доппоказателям окажется ниже и «Факела», и «Пари НН».
«Факел»: победа или ничья при поражении «Оренбурга». Так избегут стыков, хотя возможен и прямой вылет: при равенстве очков «Балтика» будет выше за счет 2:1 в первом круге. При равенстве очков с «Пари НН» они выше (личные встречи).
«Пари НН» может избежать стыков, если обыграет ЦСКА. Если не наберут очков в 29-м туре, с победой в 30-м точно не вылетят напрямую, а стыки или полное спасение – будет зависеть от того, смогут ли не хуже набрать «Урал» с «Оренбургом».
«Балтике» нужно чудо: победа над «Локомотивом», поражение «Факела» или ноль очков «Пари НН». При равенстве очков они выше обоих конкурентов – такого расклада и нужно добиться, чтобы оказаться в стыках. Спастись окончательно уже не получится.
«Сочи», конечно, не учитываем: уже вылетели и могут подняться только на 15-е место, и то при осечке «Балтики».
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов