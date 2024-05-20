Расклады на невылет из РПЛ: пять команд в опасности. Но даже «Балтика» еще может спастись

Как там внизу?

Чемпионская гонка РПЛ впечатляет, но не хуже разборки на дне: точно вылетел «Сочи», а еще пятеро кандидатов сразятся в последнем туре.

И ничего не ясно: в стыки могут упасть «Урал» и «Оренбург», есть шанс на спасение «Балтики».

Положение сейчас и кто с кем играет: все запутанно, очных матчей нет

Вот положение перед последним туром и последним матчем предпоследнего тура.

С кем играют:

● «Урал» едет к ЦСКА;

● «Оренбург» примет «Спартак»;

● «Факел» дома против немотивированного «Ахмата»;

● «Пари НН» сначала сыграет с ЦСКА дома, потом на выезд к «Крыльям Советов»;

● «Балтика» – с «Локомотивом» в Калининграде.

Ни одного очного матча.

Кому что нужно в последнем туре?

При равенстве очков первы дополнительный показатель – личные встречи, потом количество побед, а разница мячей – только третий параметр.

«Урал» и «Оренбург» не вылетят напрямую, им грозят только стыки. Собственные победы обезопасят их точно , обеим командам важно сыграть не хуже «Факела» и «Пари НН» (но нижегородцы могут изменить этот расклад в свою сторону, если наберут очки с ЦСКА).

При равенстве очков «Урал» будет выше «Оренбурга» (личные встречи) и «Факела» (число побед), но ниже «Пари НН».

«Оренбург» по доппоказателям окажется ниже и «Факела», и «Пари НН».

«Факел»: победа или ничья при поражении «Оренбурга» . Так избегут стыков, хотя возможен и прямой вылет: при равенстве очков «Балтика» будет выше за счет 2:1 в первом круге. При равенстве очков с «Пари НН» они выше (личные встречи).

«Пари НН» может избежать стыков, если обыграет ЦСКА. Если не наберут очков в 29-м туре, с победой в 30-м точно не вылетят напрямую, а стыки или полное спасение – будет зависеть от того, смогут ли не хуже набрать «Урал» с «Оренбургом».

«Балтике» нужно чудо: победа над «Локомотивом», поражение «Факела» или ноль очков «Пари НН». При равенстве очков они выше обоих конкурентов – такого расклада и нужно добиться, чтобы оказаться в стыках. Спастись окончательно уже не получится.

«Сочи», конечно, не учитываем: уже вылетели и могут подняться только на 15-е место, и то при осечке «Балтики».

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов